В Италии 21 декабря примерно в 14:00 на заводе с боеприпасами прогремел взрыв. Произошло это на территории компании Sabino Explosives в коммуне Казальбордино.

В результате инцидента погибли по меньшей мере 3 человека. Об этом сообщает Emergenza24.

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По информации МВД Италии, умершие были рабочими завода. Также несколько человек получили ранения, однако точной информации об их количестве и состоянии пока нет. Взрыв уже назвали несчастным случаем.

Спасатели заявили о вероятности других взрывов. Из-за этого движение у предприятия было перекрыто, несколько десятков сотрудников компании были эвакуированы.

Добавим, что основным видом деятельности Sabino Explosives является демилитаризация всех типов обычных боеприпасов, авиационных бомб, систем вооружения, ракет, морских мин и тому подобное.

Взрыв в Италии 21 декабря: смотрите видео

#Esplosione fabbrica #Casalbordino (CH), chiusa SS16 e ferrovia Adriatica, evacuato un albergo. Dall’alto la ricognizione dell’elicottero Drago54 dei #vigilidelfuoco, a distanza di sicurezza in attesa dell’accertamento degli artificieri dei @_Carabinieri_ [#21dicembre 17:00] pic.twitter.com/4bYBtS7HF3 — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) December 21, 2020

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