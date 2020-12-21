В Италии прогремел взрыв на заводе с боеприпасами, есть погибшие – видео
В Италии 21 декабря примерно в 14:00 на заводе с боеприпасами прогремел взрыв. Произошло это на территории компании Sabino Explosives в коммуне Казальбордино.
В результате инцидента погибли по меньшей мере 3 человека. Об этом сообщает Emergenza24.
Важно Покушение на парламентария в Кабуле: жертвами взрыва стали по меньшей мере 9 человек – фото
По информации МВД Италии, умершие были рабочими завода. Также несколько человек получили ранения, однако точной информации об их количестве и состоянии пока нет. Взрыв уже назвали несчастным случаем.
Спасатели заявили о вероятности других взрывов. Из-за этого движение у предприятия было перекрыто, несколько десятков сотрудников компании были эвакуированы.
Добавим, что основным видом деятельности Sabino Explosives является демилитаризация всех типов обычных боеприпасов, авиационных бомб, систем вооружения, ракет, морских мин и тому подобное.
Взрыв в Италии 21 декабря: смотрите видео
Провинция Кьети, где произошел взрыв: карта
Поделиться новостью