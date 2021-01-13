В итальянском городке Лоди-Веккьо 11 января нашли мертвой украинку Валентину Король. Накануне 52-летнюю черновчанку объявили в розыск.

Черновчанку искали в течение двух дней. Об этом сообщает итальянское интернет-издание Fanpage.it.

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Об исчезновении женщины сообщил ее муж. Поиски начали вечером 9 января. Правоохранители нашли тело черновчанки в канаве рядом с домом, в котором она жила.

Сейчас в полиции устанавливают причины смерти.

Городок Лоди-Веккьо, где нашли тело украинки: карта

Отметим, что жители Лоди-Веккьо также были заинтересованы исчезновением женщины. Ее искали целым городком и публиковали сообщения в группе в фейсбуке.