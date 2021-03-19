Владимир Зеленский заявил, что Украина особенно заинтересована в сотрудничестве с Германией в сферах IT, энергетики и логистики. Президент убежден, что развитие и углубление партнерства между странами будет происходить несмотря на пандемию коронавируса.

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем видеообращении к участникам Четвертого украинско-немецкого бизнес-форума.

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Зеленский о направлениях сотрудничества Украины и Германии

По словам главы государства, Украина стремится синхронизировать и интегрировать свою экономику в хозяйственную систему Евросоюза.

На этом пути особое значение имеет сотрудничество Украины с Германией – двигателем европейской интеграции,

– отметил Зеленский.

По его словам, Украина особенно заинтересована в сотрудничестве с Германией в сферах:

диджитализации и IT;

энергетики и энергоэффективности;

инфраструктуры и логистики;

в аграрной и авиакосмической отраслях.

"Привлечение иностранных инвестиций – наш приоритет. С целью создания благоприятной инвестиционной среды в Украине осуществляются глубокие структурные реформы", – добавил украинский лидер.

Президент верит в активное сотрудничество, несмотря на пандемию коронавируса.

Также Зеленский поблагодарил канцлера Германии Ангелу Меркель и правительство за поддержку Украины в условиях российской агрессии, поддержку реформ, развития малого и среднего бизнеса, модернизации энергетического сектора.

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Шмыгаль о результатах партнерства между странами

Денис Шмыгаль обратил внимание на то, что по итогам 2020 года Германия заняла первое место среди торговых партнеров Украины в Европе.

Премьер-министр напомнил, что в августе 2020 года при поддержке Германии в Украине начат Энергетическое партнерство, которое открывает новые возможности взаимовыгодного сотрудничества в сфере энергоэффективности, возобновляемой энергетики, производства водорода.

Шмыгаль также видит значительный потенциал для углубления взаимодействия с Германией в авиа- и космической сфере, промышленности и логистике, агросекторе, ИТ-партнерстве.

Справка. 19 марта начался 4-й украинско-немецкий экономический форум, в рамках которого состоится обсуждение возможностей для расширения двустороннего сотрудничества между немецким и украинским бизнесом. В 2021 году из-за коронавирусных ограничений мероприятие проходит в онлайн-формате.