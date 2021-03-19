Украина стремится работать с Германией в сферах IT и энергетики, – Зеленский
Владимир Зеленский заявил, что Украина особенно заинтересована в сотрудничестве с Германией в сферах IT, энергетики и логистики. Президент убежден, что развитие и углубление партнерства между странами будет происходить несмотря на пандемию коронавируса.
Источник:Офис Президента
Об этом Президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем видеообращении к участникам Четвертого украинско-немецкого бизнес-форума.
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Зеленский о направлениях сотрудничества Украины и Германии
По словам главы государства, Украина стремится синхронизировать и интегрировать свою экономику в хозяйственную систему Евросоюза.
На этом пути особое значение имеет сотрудничество Украины с Германией – двигателем европейской интеграции,
– отметил Зеленский.
По его словам, Украина особенно заинтересована в сотрудничестве с Германией в сферах:
- диджитализации и IT;
- энергетики и энергоэффективности;
- инфраструктуры и логистики;
- в аграрной и авиакосмической отраслях.
"Привлечение иностранных инвестиций – наш приоритет. С целью создания благоприятной инвестиционной среды в Украине осуществляются глубокие структурные реформы", – добавил украинский лидер.
Президент верит в активное сотрудничество, несмотря на пандемию коронавируса.
Также Зеленский поблагодарил канцлера Германии Ангелу Меркель и правительство за поддержку Украины в условиях российской агрессии, поддержку реформ, развития малого и среднего бизнеса, модернизации энергетического сектора.
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Шмыгаль о результатах партнерства между странами
Денис Шмыгаль обратил внимание на то, что по итогам 2020 года Германия заняла первое место среди торговых партнеров Украины в Европе.
Премьер-министр напомнил, что в августе 2020 года при поддержке Германии в Украине начат Энергетическое партнерство, которое открывает новые возможности взаимовыгодного сотрудничества в сфере энергоэффективности, возобновляемой энергетики, производства водорода.
Шмыгаль также видит значительный потенциал для углубления взаимодействия с Германией в авиа- и космической сфере, промышленности и логистике, агросекторе, ИТ-партнерстве.
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