НАТО 10 февраля пришлось поднимать в небо свои истребители. Все из-за наглых действий российских военных самолетов в Черном море.

Как объяснили в Альянсе, российские бомбардировщики Ту-22 и истребители без предупреждения на согласование маршрута пролетали вблизи территории НАТО над Черным морем.

Важно Путь Украины в НАТО: что отделяет государство от вступления в Альянс

В ответ в НАТО подняли истребители Румынии, Болгарии и Турции. Самолеты альянса вернулись на базу только после того, как российские самолеты покинули район.

Российские самолеты не передавали код транспондера, который указывает их местоположение и высоту, а также они не подавали план полета и не связывались с авиадиспетчерами. Это может создавать опасность для гражданского воздушного движения,

– отметили в НАТО.

Заметим, что это не единичный инцидент. Россия регулярно "бряцает оружием" у районов дислокации военных НАТО. Среди недавних инцидентов:

9 февраля у берегов Норвегии заметили российских дальних бомбардировщиков Ту-160.

А 3 февраля российский военный самолет нарушил воздушное пространство Эстонии близ острова Вайндло. Тогда эстонский МИД после этого вызывал российского посла и передал ему ноту протеста.

Актуально На боязнь России: США размещают четыре бомбардировщика в Норвегии

Ранее Украина предложила НАТО использовать воздушное пространство в Симферопольском районе полетной информации для операций. В то же время украинская сторона надеется на поддержку Альянса вдоль границы с Россией.