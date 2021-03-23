Есть такой миф, будто бы Украина означает лишь окраину России, этакое забитое пограничье. Так думают не только многие жители России, но и некоторые украинцы.

Впервые термин "Украина" появился в Киевской летописи 1187 года. Летописец рассказал о смерти переяславского князя Владимира Глебовича во время похода на половцев. Он написал, что "за ним же окраина много постона", т. е. "за ним же Украина много потужила".

Предыдущий выпуск Украинцы и русские – не братья: ученые опровергают самые распространенные выдумки об "одном народе"

Первые упоминания об Украине

"Уже это первое упоминание показывает использование термина "Украина" как край, страна, государство, суверенное пространство", – отметил кандидат исторических наук Василий Кметь.

Далее в последующие годы после первого упоминания, Украина в летописях появляется несколько раз. И вот в каком контексте:

1189 год, "Князь Ростислав Берладник приехал в Украину Галицкую";

1213 год, "Князь Даниил забрал Брест, и Угровск, и Верещин, и Столпье, и Комов, и всю Украину".

"Термином "Украина" очерчивают территорию Поднепровья: это Переяславское, Киевское и Черниговское княжества. А также, согласно развитию западной части государства, то, что касается Волынских и Галицких земель", – отметил Кметь.

То есть летописная традиция оставляет нам наследство очерчивания как суверенной территории этих этнических украинских земель,

– отметил ученый.

Почему Украина не является окраиной

Несколько аргументов, почему Украина – не означает окраина, как утверждает Россия:

когда было первое упоминание этого названия в XII веке, еще не существовало ни России, ни даже Московского княжества, ни Речи Посполитой, ни Австрийской империи. Зато была Киевская Русь. То чьей окраиной мы могли бы быть; древнеславянское слово "край" имело значение – кусок земли. Впоследствии оно приобрело новый смысл – "территория, принадлежащая определенному племени, роду". А когда Киевская Русь раздробилась на отдельные княжества, то слово "Украина" получило значение "княжество"; существуют параллельные формы Украина и Вкраина. И эта Вкраина ломает все "сказочки" русской теории об окраине. Украина другими словами означает родной край, своя земля, дома. Антоним к нему – чужбина; речевой аргумент. Россияне говорят, что синонимом к Украина может быть по-ихнему "у края", то есть "возле, на краешке". Но и эту теорию языковеды полностью разбивают, потому что на украинском предлог "у" означает "внутри", а не возле.

По словам Кметя, никоим образом не говорится об окраине: "Философия окраины возникла в российских публицистов и популяризировалась достаточно мощно российской публицистикой и историографией XIX, и соответственно уже XX, XXI века, очерчивая Украину в соотношении с империей".

Термин исчез из летописей

Скептики могут сказать, что в летописи написана Украина со строчной буквы и поэтому это не собственное название. Но по тем временам летописцы еще вообще не придумали большой буквы. В последующие века после первых упоминаний этот термин из летописей не исчез.

Как Украину обозначали на картах

Конечно, такого государства как Украина в Средневековье на картах не было. Страна называлась Русь. Русь как политический термин, а Украина – впоследствии как очерчивание территории.

На наших просторах встречается до 40-а названий Руси. Красную Русь и Черную Русь мы уже знаем, была Белая Русь, была даже Зеленая Русь,

– рассказала историк-архивист Ульяна Кришталович.

Чтобы избежать манипуляций, нужно заглянуть на карты иностранцев, как они обозначали. Наука картография не позволит соврать.

Интересно Казацкие земли, а не территория России: развенчание мифов о Донбассе

"Прежде всего, в XV веке появились созданные Птолемеем карты, которые стали очень широко использоваться в западной картографии. И именно на этих картах впервые появились такие небольшие территории, которые решили считать ныне украинскими землями, это Русь и Подолье", – отметила Кришталович.

Как Птолемей касается Украины

Вы можете подумать, что это ошибка. К чему древнегреческий ученый Клавдий Птолемей и Украина XIV века? Дело в том, что этот человек в 150 году нашей эры составил первый атлас известного ему мира. На той карте украинские территории подписано – Сарматия.

"Потом на многие века труд Птолемея вовсе пропал из научного вида и только в XV веке его научное наследие восстановили и начали на основе его карт делать современные европейские карты", – отметила архивист.

Кстати! Эти карты Птолемея в XV веке дорисовывали, перерисовывали и печатали в Нидерландах.

Основным центром европейской картографии в XV веке был Амстердам. Там была одна из крупнейших картографических фирм, которая печатала атласы, отдельные карты, которые:

расходились по всему миру;

фактически стали подосновой для последующих картографических поколений.

Иностранцы не могли идентифицировать Украину

Иностранцев немного сбивало с толку, как идентифицировать Украину. На XIV – XVI века территории уже были растерзаны и принадлежали разным государствам:

Польши;

Великому Литовскому княжеству;

Венгрии.

Но все же, в начале XVI века украинские земли обозначали как Русь. Так было вплоть до начала XVII века. И наконец в 1613 году в Амстердаме выходит карта, на которой впервые появляется название Украина, конечно же, в пределах Литовского княжества.

Отметим! Есть версии, что к этой карте имела отношение Острожская академия, в частности князь Константин Острожский. И именно на этой карте в 1613 году впервые появилось название Украина.

В то же время название обозначало не нынешние украинские границы, а лишь небольшую часть (верхнюю Волынь). "Украина на картах европейцев более раннего времени – это фактически была иллюзия. Они срисовывали друг у друга с карт, рисовали земли в любом месте", – сказала Кришталович.

Боплан открыл Украину для западных европейцев

Так было до Гийома Боплана. Этот француз открыл Украину для западных европейцев. У него во второй раз появился термин Украина, но его карты значительно точнее.



Фрагмент специальной карты Украины Боплана / Фото "Меты"

Гийом Боплан был военным картографом и инженером, состоял на службе у польского короля. Ему доверили строительство оборонительных крепостей на границах Речи Посполитой.

За проектом Боплана соорудили укрепления Подгорецкого замка, крепостей Бар, Броды, Кременчуг и отстраивали уничтоженный казаками Кодак. Он хорошо изучил земли Украины и создал детальные карты в 1648 году.

Также читайте Крым – не Россия: как Москва придумывала мифы о зависимости полуострова

"Карты Боплана были большим прорывом для изображения украинских территорий на картах. Он был военным картографом, самостоятельно исследовал все эти земли, видел Днепровские пороги, дошел до Днепра и перешел реку", – рассказала Кришталович.

Именно от Боплана европейские картографы начинают копировать карту Украины, которая уже имеет четкие границы. Эти границы француз сразу подает в названии атласа "Украина. Территория, которая лежит между границами Московии и Трансильвании".



Атлас Боплана / Фото из Википедии

Украина – земля казаков

Порой иностранцы обозначали на картах "Украина – земля казаков". Впервые этот термин появился также где-то в начале XVII века, в основном, на картах французских картографов, которые изображали украинские земли в пределах Польского королевства и Великого княжества Литовского.

"Границы, которые должны ограничивать казацкие земли, изображались на картах очень свободно. Иногда Украина – земля казаков доходила до Русского воеводства, то есть практически почти до Львова", – поделилась историк. То, что казаки называли свою страну Украиной доказывают и письма.

Интересно! Сын гетмана Михаила Ханенко, который уехал учиться в Польшу, вписывается как украиниензис, то есть украинец. Это было в XVII веке.

Исчезновение термина "Украина"

Термин "Украина" исчез с карт вместе с казаками. В XVIII веке на арену выходит Российская империя, Московия. Политическая мощь ее становится сильнее.

В 1775 году – ликвидация казачества, Сечи. Из европейских карт автоматически термин "земля казаков" полностью исчезает,

– заметила Кришталович.

Последний раз термин "Украина" вспоминали во время разделов Польши между тремя странами:

Австрия;

Пруссия;

Россия.

Слово исчезло до XX века

Слово "Украина" исчезло вплоть до XX века. А пока ее не было, в Российской империи родилась теория об Украине как окраине. Этой окраиной они пытались приуменьшить значение страны и присвоить ее себе, как будто государство лишь приграничье "их великой и могучей".

Чтобы отмежеваться от своего северного соседа и унизительной клички малороссы, интеллектуалы в XIX веке отказались от своего исторического самоназвания русины взяли себе второе, также самоназвание – украинцы.

Важно Как российская пропаганда врала о Переяславской Раде и Хмельницком

Двойное имя для государства

Но чтобы показать свою преемственность от Средневекового государства, в научных кругах образовалось двойное название Украина-Русь. Двойное имя не использовали в картах, но им активно пользовалась элита.

Грушевский или Франко неслучайно использовали в названиях своих работ параллель Русь-Украина: "История Украины-Руси", "История украинско-русской литературы",

– рассказала историк.

Украинская Народная Республика

Наконец в начале XX века, в 1917 году, представилась возможность создать собственное государство. Возник вопрос, как ее назвать и первый президент Михаил Грушевский сознательно и обоснованно дает стране имя: Украинская народная республика.



Михаил Грушевский / Открытка из частного сборника Сергея Белоконя

"Михаил Грушевский очень ответственно относился к понятиям, терминам. То есть не случайно он апеллировал к тому, что Украина XX века – это наследник государства Владимира Великого", – поделился Кметь. В тот период:

во Львове провозгласили Западноукраинскую народную республику;

в Ужгороде – Карпатскую Украину.

И наконец страна с названием Украина появилась в 1991 году. Заметим, что именно Украина, а не окраина.