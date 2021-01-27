Немец смеялся – "как шпроты в банке": историк рассказал ужасные подробности о жертвах Холокоста
Сегодня в мире чтят память жертв Холокоста. Только на территории современной Украины погибли 1,5 миллиона евреев. Нацисты собирали их вместе и расстреливали или сжигали.
Источник: 24 канал
Кандидат исторических наук, директор Института исследования территории и ландшафта памяти Бабьего Яра при Мемориальном центре Владислав Гриневич привел ужасающие факты из истории о том, как гибли евреи. Многие из них были гражданами Украины.
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Как убивали евреев
Он рассказал, что немцы поделили Украину на так называемые зоны, где в каждой по-разному истребляли людей.
► Одна из таких – Генеральная губерния – на территории западной Украины. Там создавали специфические гетто, в которых евреи еще некоторое время жили, потом их убивали в концлагерях. Они были оборудованы газовыми камерами.
► На территории восточной Украины и в целом Восточной Европы немцы начали убивать евреев очень быстро и специфически – пулями. Их массово расстреливали.
"Евреев убивали, потому что они были евреями"
"Классическим символом Холокоста является Бабий Яр, где убили только за 2 дня примерно 34 тысячи человек. Немцы сказали им собраться с вещами, поэтому евреи думали, что их будут вывозить. Затем взяли вещи и документы", – рассказал историк.
Свидетели рассказывают, что евреев ставили вдоль ям и один из немцев смеялся, мол, как "шпроты в банке". Их расстреляли выстрелами в голову. Это была ужасная ситуация, когда родители видели, как их родственников и детей убивают,
– вспомнил Гриневич рассказы свидетелей.
Историк также отметил, что евреев часто убивали за то, что они евреи. А советская пропаганда всячески подпитывала миф, что, мол, украинские националисты убивали лично из пулеметов, а немцы ничего не делали, стояли рядом и курили.
"Поэтому мы должны создавать украинскую модель памяти Холокоста. В частности, говорить о том, что вертикаль преступления была от высших нацистских преступников к рядовым полицеям или дворникам, которые выдавали евреев. Все они являются преступниками", – подчеркнул Гриневич.
Трагедия в Бабьем Яру / Фото Getty Images
Что такое Холокост?
Холокост с древнегреческого переводится как "всесожжение" и означает систематическое преследование и уничтожение евреев нацистской Германией и коллаборационистами на протяжении 1933 – 1945 годов.
Официально признано, что примерно 6 миллионов евреев убили в течении Холокоста. Из них 2,5 миллиона – на территории бывшего Советского Союза, в значительной степени в Украине.
Смотрите видео: историк рассказал детали Холокоста
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