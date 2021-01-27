Сегодня в мире чтят память жертв Холокоста. Только на территории современной Украины погибли 1,5 миллиона евреев. Нацисты собирали их вместе и расстреливали или сжигали.

Источник: 24 канал

Кандидат исторических наук, директор Института исследования территории и ландшафта памяти Бабьего Яра при Мемориальном центре Владислав Гриневич привел ужасающие факты из истории о том, как гибли евреи. Многие из них были гражданами Украины.

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Как убивали евреев

Он рассказал, что немцы поделили Украину на так называемые зоны, где в каждой по-разному истребляли людей.

► Одна из таких – Генеральная губерния – на территории западной Украины. Там создавали специфические гетто, в которых евреи еще некоторое время жили, потом их убивали в концлагерях. Они были оборудованы газовыми камерами.

► На территории восточной Украины и в целом Восточной Европы немцы начали убивать евреев очень быстро и специфически – пулями. Их массово расстреливали.

"Евреев убивали, потому что они были евреями"

"Классическим символом Холокоста является Бабий Яр, где убили только за 2 дня примерно 34 тысячи человек. Немцы сказали им собраться с вещами, поэтому евреи думали, что их будут вывозить. Затем взяли вещи и документы", – рассказал историк.

Свидетели рассказывают, что евреев ставили вдоль ям и один из немцев смеялся, мол, как "шпроты в банке". Их расстреляли выстрелами в голову. Это была ужасная ситуация, когда родители видели, как их родственников и детей убивают,

– вспомнил Гриневич рассказы свидетелей.

Историк также отметил, что евреев часто убивали за то, что они евреи. А советская пропаганда всячески подпитывала миф, что, мол, украинские националисты убивали лично из пулеметов, а немцы ничего не делали, стояли рядом и курили.

"Поэтому мы должны создавать украинскую модель памяти Холокоста. В частности, говорить о том, что вертикаль преступления была от высших нацистских преступников к рядовым полицеям или дворникам, которые выдавали евреев. Все они являются преступниками", – подчеркнул Гриневич.



Трагедия в Бабьем Яру / Фото Getty Images

Историческая справка. В 2005 году резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 27 января провозгласили Международным днем памяти жертв Холокоста. Соавторами документа выступили 100 государств, в память о жертвах нацистского террора во время Второй мировой войны. Дату 27 января выбрали не случайно: именно в этот день в 1945 году войска 1-го Украинского фронта освободили узников самого большого гитлеровского концлагеря смерти Аушвиц-Биркенау неподалеку польского Освенцима.

Что такое Холокост? Холокост с древнегреческого переводится как "всесожжение" и означает систематическое преследование и уничтожение евреев нацистской Германией и коллаборационистами на протяжении 1933 – 1945 годов. Официально признано, что примерно 6 миллионов евреев убили в течении Холокоста. Из них 2,5 миллиона – на территории бывшего Советского Союза, в значительной степени в Украине.

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