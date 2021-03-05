Соцсеть инстаграм в 2010 году стала настоящим открытием. Основатели не успели и опомниться от разработки, как приложением уже начали пользоваться тысячи людей. Успех был безумным, однако осуществить такой прорыв удалось не сразу.

Соцсеть инстаграм создали Кевин Систром и Майк Кригер в 2010 году. Оба они закончили Стэнфордский университет, где и познакомились.

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"Мы едва знали друг друга в колледже. Я только потерял свою работу и хотел начать что-то самостоятельно, чтобы не зависеть ни от кого. Я встретил Майка в кофейне, он как раз работал, взламывал проект и я понял – круто он "хакнул" этот проект, он выглядит действительно умным", – сказал Кевин Систром.



Кевин Систром и Майк Кригер / фото moneymakerfactory

Кевин Систром – что извеснто

Кевин – англосакс из состоятельной семьи, с миром IT познакомился еще в детстве. Когда был 12-летним подростком – уже создавал уровни для 2 части Doom.

Что такое Doom?

Это серия видеоигр жанра шутера от первого лица. Ее разработала компания id Software еще в 1990-х годах. Известно, что ранние игры серии являются одними из первых шутеров от первого лица, в которых использовали трехмерную графику, многопользовательскую игру и поддержку создаваемых пользователями модов.

Карьеру программиста Кевин начал в компании Odeon, теперь она известна как Twitter. Тогда же, в 2005 году познакомился с Марком Цукербергом, который предложил ему уйти с последнего курса Стэнфорда, чтобы разработать фотосервис для Facebook, Кевин предложение отверг. Систром еще не догадывался, что Марк все-таки возьмет, что хочет, но об этом – позже.

Первый инвестор – Стив Андерсон

"Я пошел в бар, где собирались инвесторы, люди просто показывали прототипы своих идей на телефоне. Там я показал нашу идею другу, звали его Стив Андерсон – он и стал нашим первым инвестором", – рассказал Систром.



Стив Андерсон / Фото modirnab

Стив Андерсон – один из самых успешных инвесторов Кремниевой долины, занимает 2 место в "Списке Мидаса" – ежегодном рейтинге самых эффективных "вкладчиков" в сфере технологий. Именно Стив Андерсон на правах инвестора поставил условие Кевину – найти партнера. Он выписал первый чек на 250 тысяч долларов. Так к Кевину присоединился Майк Кригер, ранее работавший в компании Meebo-Frontend – разработчиком.

Начальный проект с треском провалился

Первый проект назывался "Бурбон" – геолокационная сеть с возможностью обработки фотографий. Запуск приложения с треском провалился, едва насобирав тысячу пользователей. После очередной встречи с инвесторами в июле 2010 года команда решила изменить подход – добавить фильтры для фото и лайки и комментарии, как в фейсбуке. Так появился первый пост в инстаграме – Кевин Систром опубликовал фото своего пса и подписал его "тест".

Логотип придумали за 45 минут

Новое приложение получило название Instagram – от слов Instant и Telegram – то есть мгновенная телеграмма. За первые сутки его загрузили тысячи раз, серверы просто не выдерживали.

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Логотип Instagram, который является одним из самых известных иконок приложений, был нарисован за 45 минут, когда в Apple решили вывести приложение на главную страницу App Store. Единственное условие было – прислать иконку в течение часа.

Прототипом "лого" является изображение камеры Polaroid, добавил радугу и аббревиатуру INST дизайнер Кол Райс. На протяжении лет лого эволюционировало до всем знакомой розовой иконки.



Какими были логотипы соцсети / Фото dnative

Успех инстаграма удивил всех

В инстаграме почти сразу начали регистрироваться влиятельные и звездные:

Снуп Дог;

Джастин Бибер (он захотел 30 тысяч долларов за свою регистрацию, в чем ему отказали);

Папа римский.

"Наблюдать, как Папа Франциск опубликовал свое первое фото в инстаграме, было невероятно. Франциск, добро пожаловать в сообщество. Ваши сообщения о смирении, сострадании и милосердии оставят устойчивый след", – отреагировал тогда Кевин.

Об успехе и неудачах соцсети – смотрите в программе.