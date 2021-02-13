Советский космический корабль "Буран" мог во время возвращения с орбиты приземлиться в Крыму. Именно для этого симферопольский аэропорт полностью переоснастили и создали уникальную взлетно-посадочную полосу.

Источник: "Крым.Реалии " специально для 24 канала

Что известно о других событиях в оккупированном Крыму – узнайте в новом выпуске программы.

К теме В Крыму учительницу выгнали из школы, потому что она пожаловалась на низкую зарплату

Учительницу уволили после жалобы

В Крыму учительница бросила вызов системе, она пожаловалась на свою низкую заработную плату. После жалобы подконтрольному Кремлю губернатору Севастополя – женщину уволили, ее даже допросили в российском управлении по противодействию экстремизму. Однако педагог начала распространять свою историю в соцсетях и требовать повышения зарплаты учителям.

Справка. Зарплата женщины составляла 12 тысяч рублей – это примерно 4,5 тысячи гривен.

Поиск пресной воды на дне моря в Крыму

В Крыму ищут пресную воду под Азовским морем. В том, что она там есть, заверил Владимир Путин во время своей пресс-конференции. Назначенный Кремлем глава полуострова сообщил, что в Крыму уже начали геологическую разведку. Результаты исследований пообещали предоставить за год.

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