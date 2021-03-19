Собаки – верные четвероногие друзья человека. На протяжении истории они научились помогать, спасать, охранять. Благодаря способности понимать хозяина и выполнять команды они стали верными спутниками во время военных упражнений.

Самое первое исторически зафиксированное использование псов в битвах было за 600 лет до нашей эры. Если когда-то псы работали посыльными, носили на себе пояса смертников или вынюхивали врага, то сегодня – они полноценные члены команды, выполняющие сверхважные миссии.

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K9 (кинологические разряды) – еще с детства готовят к различным задачам: начиная от атаки на врага и заканчивая десантированием из военного вертолета. Поскольку некоторые задачи они выполняют наравне с людьми, то и права у них одинаковые.

Во многих странах за оскорбление служебного пса можно получить штраф, а если его ударить, то можно не только почувствовать на себе мертвую хватку его челюсти, но и даже сесть за решетку.

Обычно на службу берут немецких или бельгийских овчарок, бладхаундов, голландских овчарок и золотистых ретриверов. Срок службы псов: от 6 до 9 лет. Уйти в отставку таким "работникам" можно только в случае ранения, болезни или смерти.

Знаменитая собака Тракр, которая спасала людей во время теракта 11 сентября

Немецкая овчарка по имени Тракр и его напарник Джеймс Симингтон работали в поисково-спасательном подразделении. Кроме того, что Тракр искал потерянных людей, он еще и вынюхивал контрабанду.



Тракр и Джеймс Симингтон / Фото Getty Images

За время своей службы, он смог найти запрещенных товаров на сумму более 1 миллиона долларов. Но запомнился он миру не из-за этого.

В 2001 году тогдашние американские законы обязывали усыплять служебных собак, чей срок службы истек. Симингтон не хотел убивать верного друга и взял отпуск, чтобы побыть с псом наедине. И все могло быть хорошо, если бы не теракт 11 сентября.

Симингтон и Тракр на следующий день уже были в Нью-Йорке. И начали собственные поиски уцелевших. Пока спасатели разгребали завалы, Тракр услышал, что под развалинами кто-то есть. Это была Женель Гузман – последний уцелевший человек после теракта. Ее удалось спасти, но пес слег в больницу из-за истощения, ядовитых газов и ожогов.



Тракр спас последнего уцелевшего человека / Фото Insider

Интересно! Журнал Time после этого занес собаку в список самых героических животных в истории. А в 2005 году оба получили награду за "чрезвычайную службу человечеству".

Но судьба Тракра после теракта сложилась без хепиэнда. В результате полученных травм у него отказали задние лапы, и он был вынужден передвигаться на коляске. Он умер в 2009 году, но Тракр таки смог оставить после себя жизнь.

Клонирование ДНК собаки

ДНК пса отправили в лаборатории Южной Кореи для клонирования. Для Симингтона и в память о Тракре клонировали 5 щенков: Траст, Солес, Велор, Продиджи и Дежавю. Каждый из них назван одной из черт Тракра. И они точно так же, как и их отец, стали поисково-спасательными собаками.



Собаки, которых клонировали с ДНК Тракра / Фото Malibu Times

Трео – помогал британским военным

Трео – скрещенный вид черного лабрадора-ретривера и английского спаниеля. Служил он в Ветеринарном корпусе Королевской армии Британии. Интересно, что в армию он попал случайно.



Трео / Фото Alchetron

Дело в том, что его прежние владельцы отдали Трео военным, потому что тот бросался на людей, но назад армейцы его уже не вернули. Его отправили сначала на 12-недельный тренировочный курс, а затем и в Ирландию. Служить по 3-летнему контракту, как пес-искатель взрывчаток и оружия.

В 2008 году командировали служить в Афганистан. Задача – искать самодельные взрывчатки и оружие, обезвреживать их, чтобы военные могли свободно передвигаться. Трео удавалось легко вынюхивать так называемые "цепные бомбы". Опасность только в том, что они и сами могут наступить на такую взрывчатку.

Интересно! Кстати, Трео был одним из 25 псов, которых отправили на помощь британским военным. Он настолько эффективно находил ловушки террористов, что в радиопереговорах талибы не один раз упоминали, что "бомбы надо прятать так, чтобы тот черный пес их не нашел".

За добросовестную службу и сохранение не одной жизни военных, Трео наградили медалью Дикина в 2010 году. Эту награду приравнивают к человеческой награде – Кресту Виктории. Последняя считается высшей и почетной военной наградой Британии за мужество перед лицом врага.



Медаль Дикина для Трео / Фото Bravehood

Что известно о Медаль Марии Дикин?

Это награда, созданная в 1942 году для отличия заслуг животных во Второй мировой войне. Считается самой престижной наградой, которую можно присвоить животным.



По состоянию на 2010 год ее получили 26 собак, 32 голубя, 3 лошади и 1 кот.

Лекс – первая собака в истории, которую отправили на пенсию

Немец Лекс стал первым псом в истории, которого отправили на пенсию. В 2006 году Лекса вместе с владельцем Дастином Ли отправили в Ирак, где они должны были патрулировать территорию и зачищать зоны от взрывчаток. Командировка только началась и должна была длиться около 2 лет, но в марте 2007 года на американскую базу прилетел снаряд.



Лекс вместе с Дастином Ли в Ираке / Фото Wikimedia

Несмотря на свои ранения Лекс пытался оттащить Дастина к медикам, чтобы те спасли его, но было уже поздно. Пса положили на лечение, а потом должны были усыпить, ведь боевые собаки к нормальной жизни обычно не возвращаются.

Впрочем, семья военного создала петицию, которую помогли раскрутить журналисты. Законодательство немного изменили, что позволило забирать служебных собак в гражданскую жизнь.

Кстати, Лекс тоже имеет награду "Фиолетовое сердце", ее дают раненым военным, либо посмертно награждают за заслуги в бою.

Каиро – пес, помогший ликвидировать Бен Ладена

Бельгиец Каиро – пес, который помогл ликвидировать Бен Ладена. Такие, как он – это уже смертельное оружие в умелых руках. Владелец пса Вил Чесни готовил Каиро для атаки на врага. Задача таких пушистых машин – обезвреживать противника.

Каиро научили и вынюхивать взрывчатку. Его первая командировка была в Афганистан в 2009 году.



Каиро / Фото NY Post

Впоследствии, новая командировка-Пакистан-участие в спецоперации "Копье Нептуна" в мае 2011 года. Это была охота на террориста Осаму бен Ладена. Каиро сыграл в этой миссии сверхважную роль.

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Перед тем, как американские коммандос спустились на землю и начали штурмом брать дом террориста, первым на землю ступил Каиро. Он прочесал территорию удостоверившись, что она свободна от мин, бомб и вражеских ловушек.

Если бы не пес, сэкономивший военным время, то они бы могли и не успеть ликвидировать лидера террористов. Награду за эту спецоперацию получили все, кроме Каиро.

Конан – ликвидировал террориста

Осама бен Ладен был далеко не единственным террористическим лидером, на которого охотились собаки. Еще один – глава ИГИЛ Абу Бакр аль-Багдади. Его в тупик загнал еще один бельгиец по имени Конан.

В 2019 году начался рейд на Барыш, приведший к охоте, а затем и смерти террориста. Военные сначала бомбардировали комплексы Багдади ракетами, а затем в ход пошла наземная наступательная операция. Аль-Багдади, окружив себя детьми, начал убегать. Вдогонку бросились военные псы, среди которых и Конан.



Конан, который ликвидировал террориста / Фото CNBC

Конан загнал Багдади в туннель и почти добрался до террориста. Однако, тот воспользовался поясом смертника. Взрыв унес не только самого Багдади, но и детей, которые его окружали. Сам Конан не пострадал.



Абу Бакр аль-Багдади / Фото Wsj.ne

А впоследствии Конана представил сам президент в Белом доме. Трамп назвал его крепким орешком и самым героическим псом в истории США. Правда, стоял от него на расстоянии, как и жена Мелания, а вот Майк Пенс, наоборот с ним играл.

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Конечно, это далеко не весь список собак, которые имеют звание настоящих героев. Его, пожалуй, можно продолжать вечно. Ежедневно где-то в Афганистане, Ираке или Сирии такие боевые четвероногие выполняют сверхсложные и очень опасные задачи спасая сотни жизней.