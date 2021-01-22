22 января в Украине отмечают 102 годовщину Дня соборности Украины. Именно в этот день 1919 года тысячи людей собрались на Софийской площади в Киеве, чтобы услышать судьбоносные слова.

Ровно в полдень провозгласили об объединении Украинской и Западной Украинской Народных Республик. Подробнее об историческом значении этого дня и воспоминаниях людей, которые присоединились к Акту Злуки – в материале журналистов 24 канала.

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Единое соборное государство

Впервые за много лет Украина предстала на карте мира единым и соборным государством, рассказал историк Олег Савчук.

День соборности немного напоминает украинскую сказку о богатыре, которого враги подвохом победили, разрубили на части и разбросали по степи. А верный побратим сбрызнул живой водой и тело богатыря снова стало живым, целым. Идея соборности людей – это та живая вода,

– отметил Савчук.

Живая цепь

Советская власть всячески умалчивала об этом историческом событии. Лишь 22 января 1990 года неравнодушные украинцы отметили Акт Злуки как праздник. Чтобы почтить эту дату, организовали так называемую "живую цепь".

Тогда за руки взялись миллионы людей. Цепь Злуки стала еще одним шагом к обретению Украиной независимости.

Савчук отметил: "Тогда Народный рух Украины организовал самую массовую акцию, пожалуй, во времена независимости. Потому что 3 миллиона человек встали в живую цепь от Киева до Ивано-Франковска".

Воспоминания львовянина

Николай Кушнир помнит события 30-летней давности очень ярко. Он отметил, что тогда на живую цепь единства вышли и молодежь, и старшее поколение.

Я очень хорошо помню, как та цепь растянулась. И машины, которые ехали, нам сигналили. Национальный флаг был еще почти под запретом, но его использовали, и никто его уже не забирал,

– вспоминал Кушнир.

Львовянин рассказал, что тогда, в 1990 году, так же был морозный день со снегом. Но никто из участников акции единства на погоду не обращал внимания.



Николай Кушнир / Скриншот из видео

Эпохальное значение

Историки называют Акт Злуки одним из самых важных документов нашего государства. В научной библиотеке Львовского университета хранят уникальные исторические документы, которым уже более 100 лет.

Акт Злуки имел эпохальное значение не только для самих украинцев, но и для геополитики. "В условиях разрушения больших империй мировая политика очень осторожно относилась к новосоздаваемым государствам. И очень важно было объяснить миру, почему один народ, а 2 государства", – отметил историк Василий Кмет.



Акт Злуки – один из самых важных документов Украины / Скриншот из видео

По его словам, для советской власти это был очень болезненный вопрос. И потому никаких торжеств, ни даже упоминаний в учебниках по истории быть не могло.

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Начиная с 1990 года ежегодно украинцы проводят "живую цепь". Такие акции устраивают в разных уголках Украины. В этом году из-за сурового локдауна неравнодушные почтят эту дату возложением цветов к памятникам выдающихся украинцев, которые стали символами современного государства.