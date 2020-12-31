Кабинет Министров 31 декабря 2020 года подписал соглашение о разделе продукции на 7 нефтегазовых участках с победителями прозрачных аукционов. Это позволит привлечь не менее 12 миллиардов гривен в добычу газа.

Чрезвычайно успешный кейс, – Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль назвал подписание соглашения "чрезвычайно успешным кейсом". Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке.

Рекомендуем Зеленский подписал закон о внутреннем водном транспорте: что предусматривает документ

Государство, кроме инвестиций, получит сотни новых высокооплачиваемых рабочих мест, значительную долю от добытого ресурса и существенные налоговые поступления,

– сказал Шмыгаль.

Что предусматривает соглашение

По словам политика, соглашение является важным шагом для энергонезависимости и энергетической самодостаточности. Все потому, что разработка этих месторождений поможет существенно нарастить добычу голубого топлива.

Шмыгаль добавил, что подписание соглашения о разделе продукции демонстрирует международным инвесторам, что украинское правительство выполняет взятые обязательства, а наше государство является привлекательным для инвестиций.

Обратите внимание! Ранее Шмыгаль заявил, что Украина увеличивает добычу газа. В правительстве приняли решение о приобретении НАК "Нафтогаз" Юзовской нефтегазоносной площади.