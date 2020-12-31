Исторический шаг в сфере недропользования: Шмыгаль о новом соглашении
Кабинет Министров 31 декабря 2020 года подписал соглашение о разделе продукции на 7 нефтегазовых участках с победителями прозрачных аукционов. Это позволит привлечь не менее 12 миллиардов гривен в добычу газа.
Чрезвычайно успешный кейс, – Шмыгаль
Премьер-министр Денис Шмыгаль назвал подписание соглашения "чрезвычайно успешным кейсом". Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке.
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Государство, кроме инвестиций, получит сотни новых высокооплачиваемых рабочих мест, значительную долю от добытого ресурса и существенные налоговые поступления,
– сказал Шмыгаль.
Что предусматривает соглашение
По словам политика, соглашение является важным шагом для энергонезависимости и энергетической самодостаточности. Все потому, что разработка этих месторождений поможет существенно нарастить добычу голубого топлива.
Шмыгаль добавил, что подписание соглашения о разделе продукции демонстрирует международным инвесторам, что украинское правительство выполняет взятые обязательства, а наше государство является привлекательным для инвестиций.
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