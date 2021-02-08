Больше месяца не писал о прочитанном не потому, что не заглядывал в книги. Наоборот – потому что погрузился в большую книгу, которая не отпускала.

Большую в различных значениях: объем (почти 900 страниц мелкого шрифта), масштаб повествования (речь идет о послевоенной истории Европы, причем не только Западной) и ее место в историографии.

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Нетипичная историческая литература: почему стоит прочитать?

Тони Джадт книгой "После войны. История Европы с 1945 года" коренным образом изменил мои представления о том, каким должно быть обобщающее историческое исследование определенного периода. У него это не просто перечень фактов и описание событий, а глубокая аналитика, ответы не только на вопрос "что произошло", но и "как произошло" и главное "почему произошло".

Их формулировка – это переплетение политической истории, геополитики, экономики, культуры.

Некоторые из описанных им, будто известных событий, возникают совсем в ином свете. Для меня такими стали темы преодоления нацистского наследия в Германии и коммунистического в ​​Восточной Европе. В описании Джадта видно как трудно преодолевали тоталитаризм и на какие компромиссы в этом процессе шли политики.

Текст очень "густой", минимум словесной водички, его невозможно просто "пробежать". Вместе с тем стиль письма приятный, иногда ироничный. Автор уверенно дает собственные яркие оценки событиям, явлениям, лицам, не прячется за цитатами других авторитетов. И даже если не разделяешь какие-то из этих оценок, нельзя не оценить умение Джадта убеждать.

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Главный недостаток книги для меня – в этой истории Европы мало об Украине. Но это не из-за халатности Джадта. Просто нам украинцам (историкам и не только) еще надо сделать много для того, чтобы вписать свою историю, свое прошлое и будущее, в европейскую.