Вводите в рацион бобовые, например, фасоль, горох, чечевицу, нут. Далее читайте на украинском.

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В чому харчова цінність бобових?

По-перше, бобові джерело рослинного білка. Сочевиця, нут і квасоля – лідери за його вмістом. У приготованому вигляді ці бобові містять 5-8 г білка на 100 г продукту.

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По-друге, вони містять складні вуглеводи, зокрема клітковину. Це важливо, так як раціон багатьох людей містить зазвичай в 2 рази менше клітковини від добової норми. А вона покращує виведення токсичних речовин із організму і в комбінації з білком, надає відчуття ситості.

По-третє. Бобові – джерело вітаміни та мінералів. Наприклад, деякі бобові, такі як сочевиця, мають високий вміст фолієвої кислоти, яка приймає участь у процесі кровотворення, та необхідна для нервової системи.

Але слід пам'ятати, що бобові містять фітати – речовини, що заважають засвоєнню мінеральних елементів, зокрема заліза, цинку, кальцію, магнію, фосфору та погіршують перетравлення білка. І що важливо, не тільки власного. Тому треба їх замочувати перед приготуванням у воді з додаванням соку лимона. Кислота руйнує частину фітатів і зменшує їх негативний вплив.

Хоча білок бобових засвоюється на 65-70%, порівняно з білком тваринного походження (м'ясо, яйця), який засвоюється на 90-95%, поєднання бобових з цільнозерновими крупами стане повноцінним джерелом всіх незамінних амінокислот.

Сочевицю, боби і маш можна зварити і подавати як доповнення до будь-якої страви. Їх можна додавати в салат, варити з ними супи і запікати з овочами. Ці продукти за складом можуть служити альтернативою м'ясним продуктам в щоденному меню.

Якщо у вас є проблеми з травленням, вживайте бобові невеликими порціями, правильно приготовані. Головне, найдіть ті які вам підходять, з врахуванням їх переносимості.

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Бобові – хороший вибір, вони повинні входити до ваш списку продуктів харчування.