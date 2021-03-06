В Украине 6 марта вступил в силу закон о возвращении широких полномочий исполняющим обязанности министров. Рада его поддержала еще 23 февраля. Зато президент Владимир Зеленский подписал документ 4 марта.

Закон опубликовали в парламентском издании "Голос Украины". Вступает он в силу с даты, следующей за днем обнародования.

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О чем говорится в документе

Согласно ему, теперь исполняющие обязанности министра смогут принимать решение о распределении бюджетных средств, главным распорядителем которых является министерство.

Кроме того, им вернули такие полномочия:

руководство деятельностью министерства;

утверждение планов работы министерства, отчетов;

внесение премьер-министру предложений о назначении на должности первого заместителя министра, заместителя министра;

утверждение структуры аппарата министерства;

образование, ликвидация, реорганизация по согласованию с Кабмином территориальных органов министерства как структурных подразделений аппарата, которые не имеют статуса юридического лица;

назначение и увольнение руководителей предприятий;

отмена актов территориальных органов министерства;

обозначение обязанностей первого заместителя и заместителей.

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Что этому предшествовало

Ранее Зеленский ветировал этот закон. Глава государства предлагал парламенту изъять из документа нормы об ограничении исполнения полномочий заместителей министра. Речь идет о том случае, если должность министра является вакантной.

Президент обращал внимание, что положения, в которых говорится о выполнении со стороны первого заместителя министра или заместителей министра только отдельных полномочий, являются неприемлемыми. По его мнению они нарушают конституционные нормы о назначении по представлению премьер-министра членов правительства.

В конце концов Верховная Рада, учтя правки Зеленского, приняла этот закон. "За" проголосовали 267 нардепов.