Исполняющие обязанности министров снова имеют широкие полномочия: закон вступил в силу
В Украине 6 марта вступил в силу закон о возвращении широких полномочий исполняющим обязанности министров. Рада его поддержала еще 23 февраля. Зато президент Владимир Зеленский подписал документ 4 марта.
Закон опубликовали в парламентском издании "Голос Украины". Вступает он в силу с даты, следующей за днем обнародования.
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О чем говорится в документе
Согласно ему, теперь исполняющие обязанности министра смогут принимать решение о распределении бюджетных средств, главным распорядителем которых является министерство.
Кроме того, им вернули такие полномочия:
- руководство деятельностью министерства;
- утверждение планов работы министерства, отчетов;
- внесение премьер-министру предложений о назначении на должности первого заместителя министра, заместителя министра;
- утверждение структуры аппарата министерства;
- образование, ликвидация, реорганизация по согласованию с Кабмином территориальных органов министерства как структурных подразделений аппарата, которые не имеют статуса юридического лица;
- назначение и увольнение руководителей предприятий;
- отмена актов территориальных органов министерства;
- обозначение обязанностей первого заместителя и заместителей.
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Что этому предшествовало
Ранее Зеленский ветировал этот закон. Глава государства предлагал парламенту изъять из документа нормы об ограничении исполнения полномочий заместителей министра. Речь идет о том случае, если должность министра является вакантной.
Президент обращал внимание, что положения, в которых говорится о выполнении со стороны первого заместителя министра или заместителей министра только отдельных полномочий, являются неприемлемыми. По его мнению они нарушают конституционные нормы о назначении по представлению премьер-министра членов правительства.
В конце концов Верховная Рада, учтя правки Зеленского, приняла этот закон. "За" проголосовали 267 нардепов.
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