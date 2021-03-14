Партия "Слуга народа" уже в ближайшее время может рассмотреть исключение одиозного нардепа Александра Дубинского из своего состава. Как сообщил Александр Корниенко, решение об исключении принимает председатель политсилы.

Как отметил председатель партии, он может по собственной инициативе или по представлению структурного образования принять решение об исключении из политсилы. Это позволяет новая редакция устава "Слуги народа".

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Дубинского могут исключить за нарушение устава

Есть все шансы, что этот вопрос рассмотрим в ближайшее время. Исключает из партии ее председатель,

– сказал Корниенко

Как пояснил Корниенко, в случае с Дубинским причиной для его исключения может стать нарушение статуса "путем проведения своих конференций и неповиновение руководящим органам партии".

Дубинский уже не возглавляет областную партийную организацию "Слуги народа"

Поскольку 14 марта конференция Киевской областной партийной организации "Слуги народа" решила, что Дубинский больше не является ее председателем, то "все его дальнейшие действия касательно созыва советов и конференций будут нелегитимными с точки зрения устава партии и могут быть обжалованы в суде".

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