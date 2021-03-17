После введения санкций США против Игоря Коломойского, он уменьшил свою влиятельность в Верховной Раде. В частности, олигарх не смог защитить нардепа Александра Дубинского, которого исключили из политсилы.

Такое мнение в своем блоге "Честная политика" выразил журналист Сергей Лещенко. Он отметил, что Дубинский теряет свое влияние быстрее, чем ожидалось.

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Что повлияло на неудачи Дубинского

На нардепа из "Слуги народа" в США наложили санкции, ему удалили канал на ютуб и выгнали как из фракции, так и из партии "Слуга народа". Также политика сняли с должности главы организации политсилы в Киевской области.

В то же время Дубинский пытался создать собственное межфракционное объединение. Однако туда вступило всего 5 "слуг", а также нардеп из группы "За життя"".

Защитить его (Дубинского – 24 канал) некому: его патрон Коломойский сам не знает, как спастись,

– сказал Лещенко.

Влияние Коломойского на нардепов

Лещенко отметил, что это свидетельствует о значительном падении влияния олигарха Игоря Коломойского, ведь раньше Дубинского, по его словам, называли личным смотрителем Коломойского в Раде. Журналист связывает это с санкциями США против олигарха.

Справка. 5 марта США ввели визовые санкции против Игоря Коломойского и членов ближайшей семьи: жены Ирины, дочери Анжелики и его сына Израиля Цви Коломойского.

По мнению Лещенко, санкции против Коломойского – это сигнал Америки для украинской власти. В частности, народные избранники понимают, что его стоит остерегаться. По словам Лещенко, это может быть только "прелюдией" к настоящим проблемам в жизни олигарха.

Он заверил, что уголовное дело в отношении Коломойского может быть очень скоро. Также он подчеркнул возможность введения санкций международного ареста.

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