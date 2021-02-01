Политический конфликт мог принести пользу для нардепа Александра Дубинского. Поэтому он не покинул "Слуг народа" после просьбы Владимира Зеленского добровольно выйти из фракции.

Источник: 24 канал

Политолог Владимир Фесенко заявил, что вероятность того, что Дубинского исключат из фракции 1 февраля является достаточно высокой. Также Фесенко предположил, кто еще покинет "Слуг народа".

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Мотивы Дубинского

Фесенко назвал несколько причин, почему Дубинский не может выйти из фракции без конфликта.

Дубинский считает, что выгонять его – несправедливо.

Нардеп оставил бы партию, если бы не было прямого требования Зеленского.

Его демарш – попытка самозащиты.

Возможно, Дубинский хочет уйти так, чтобы все запомнили. Это был бы удачный старт для личной политической карьеры.

Покинет ли Дубинский фракцию

По словам Фесенко, возможность того, что Дубинского таки исключат из фракции "Слуг народа" является высокой. По мнению политолога, есть несколько нюансов, которые могут повлиять на решение.

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Факторы, которые повлияют на решение об исключении из фракции Дубинского:

сколько будет физически присутствующих депутатов на голосование;

какой будет процедура исключения.

Кто пойдет за Дубинским

Фесенко предполагает, что вместе с Дубинским партию могут покинуть 2 – 3 человека. Максимальное число, по словам эксперта, 6 или 7 нардепов, но ни в коем случае не 20 – 30 человек.

Если Коломойский лично даст указание – 15 или 20 (нардепов оставят фракцию – 24 канал), включая Дубинского. Это вызвало бы полный разрыв отношений между Зеленским и Коломойским, но 2 стороны не готовы к прямому конфликту,

– отметил Фесенко.

Справка. Выйти из фракции добровольно могут только мажоритарщики. Те, кто избирался по списку – при выходе теряют депутатский мандат.

Также Фесенко предположил, что в случае принятия решения об исключении Дубинского, фракцию покинет и Максим Бужанский. Как заявил политолог: "Фракции от этого станет только легче".

Главное о деле Дубинского

В США ввели санкции против Дубинского 11 января 2021 года. Причина: "вмешательство в выборы президента".

Президент Украины Владимир Зеленский попросил Дубинского самостоятельно покинуть фракцию, однако он отказался.

Заседание фракции "Слуги народа" состоится в понедельник, 1 февраля 2021 года.

В анонимном опросе в мобильном приложении 29 января 100 из 175 депутатов поддержали исключение Дубинского из фракции.

Дубинский запустил параллельный подсчет голосов относительно своего исключения, чтобы узнать имена тех, кто "против" него.



США ввели санкции против украинских политиков / инфографика 24 канала