В Киеве водитель Range Rover врезался в чужой автомобиль. Очевидцы рассказали, что горе-водитель была пьяной и пыталась откупиться от пострадавших.

Когда на место ДТП вызвали правоохранителей, нетрезвый водитель иномарки исчезла.

Актуально Похоронили погибших и сами попали в ДТП: в Одесской области произошла ужасная авария

Стояли на светофоре, на красном, и сзади в нас врезается девушка на Range Rover. Выходит пьяная женщина, плачет, пытается откупиться, но мы вызываем полицию и она уезжает с места ДТП

– говорится в сообщении.

Пострадавшие рассказали, что "после приезда полиции, оказалось, что мы не первые в кого она сегодня въехала и свалила".

В сети рассказали, что виновницу ДТП зовут Людмила. Она – 1986 года рождения. Горе-водитель работает косметологом.

Водитель Range Rover спровоцировала ДТП: смотрите видео

ДТП в Киеве: последние новости