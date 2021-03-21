Нетрезвый косметолог: в Киеве девушка на Range Rover устроила несколько ДТП
В Киеве водитель Range Rover врезался в чужой автомобиль. Очевидцы рассказали, что горе-водитель была пьяной и пыталась откупиться от пострадавших.
Источник:Фейсбук "Киев Оперативный"
Когда на место ДТП вызвали правоохранителей, нетрезвый водитель иномарки исчезла.
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Стояли на светофоре, на красном, и сзади в нас врезается девушка на Range Rover. Выходит пьяная женщина, плачет, пытается откупиться, но мы вызываем полицию и она уезжает с места ДТП
– говорится в сообщении.
Пострадавшие рассказали, что "после приезда полиции, оказалось, что мы не первые в кого она сегодня въехала и свалила".
В сети рассказали, что виновницу ДТП зовут Людмила. Она – 1986 года рождения. Горе-водитель работает косметологом.
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