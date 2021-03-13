Мы ищем засланных казачков всегда, – Арахамия о словах Зеленского
Президент Владимир Зеленский заявил, что команду "слуг народа" постепенно очищают от "засланных казачков и случайных людей". Эти слова главы государства уже прокомментировали в руководстве политсилы.
Источник:"Слуга народа"
В частности, председатель политсовета "Слуги народа" Давид Арахамия подчеркнул, что "засланных казачков" в президентской политсиле ищут всегда.
Что говорил президент Очищаем команду от засланных казачков, – Зеленский выступил на съезде "слуг"
"У нас есть система мониторинга – "Большой брат". Она дает возможность анализировать голосования, в частности – в парламентских комитетах", – подчеркнул Арахамия.
Председатель политсовета партии пояснил, что "Большой брат" позволяет видеть, кто придерживается программных обещаний перед избирателями, а кто почувствовал, что является самостоятельным игроком и перестал это делать.
Если человек перестал... У нас это динамично, как и в любой другой политсиле. Кто-то откалывается, кто-то наоборот – исправляется. Мы работаем всегда над этим процессом,
– добавил Арахамия.
И подчеркнул, что если все же доходит до какого-то определенного максимума, в таком случае человека исключают из фракции. По его словам, такое в "Слуге народа" случилось уже 5 раз.
Это не "охота на ведьм", – Корниенко
По словам лидера партии Александра Корниенко, со временем все решения в отношении людей, о которых говорил Зеленский, будут приняты и озвучены. Этим активно будут заниматься как в Раде, так и в регионах.
Речь идет не об очередной "охоте на ведьм", а больше о принципах. Я понял идею президента в том, что мы должны быть сильными,
– считает Корниенко.
"А сильными мы можем быть только тогда, когда мы едины, когда изнутри нас ничего не подтачивает – в моральном, идеологическом и организационном планах", – пояснил нардеп.
Важно "Слуга народа" провела съезд партии: приняли масштабные изменения
Арахамия также подчеркнул, что вопрос даже не в конкретных персоналиях. Мол, это – очередной и правильный намек от Зеленского о том, что хуже чем изнутри развалить что-то невозможно.
Поделиться новостью