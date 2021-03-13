Президент Владимир Зеленский заявил, что команду "слуг народа" постепенно очищают от "засланных казачков и случайных людей". Эти слова главы государства уже прокомментировали в руководстве политсилы.

В частности, председатель политсовета "Слуги народа" Давид Арахамия подчеркнул, что "засланных казачков" в президентской политсиле ищут всегда.

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"У нас есть система мониторинга – "Большой брат". Она дает возможность анализировать голосования, в частности – в парламентских комитетах", – подчеркнул Арахамия.

Справка. "Большой брат" – это название специального программного обеспечения на основе искусственного интеллекта. Эта система отслеживает аномалии во время голосований "слуг".

Председатель политсовета партии пояснил, что "Большой брат" позволяет видеть, кто придерживается программных обещаний перед избирателями, а кто почувствовал, что является самостоятельным игроком и перестал это делать.

Если человек перестал... У нас это динамично, как и в любой другой политсиле. Кто-то откалывается, кто-то наоборот – исправляется. Мы работаем всегда над этим процессом,

– добавил Арахамия.

И подчеркнул, что если все же доходит до какого-то определенного максимума, в таком случае человека исключают из фракции. По его словам, такое в "Слуге народа" случилось уже 5 раз.

Это не "охота на ведьм", – Корниенко

По словам лидера партии Александра Корниенко, со временем все решения в отношении людей, о которых говорил Зеленский, будут приняты и озвучены. Этим активно будут заниматься как в Раде, так и в регионах.

Речь идет не об очередной "охоте на ведьм", а больше о принципах. Я понял идею президента в том, что мы должны быть сильными,

– считает Корниенко.

"А сильными мы можем быть только тогда, когда мы едины, когда изнутри нас ничего не подтачивает – в моральном, идеологическом и организационном планах", – пояснил нардеп.

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Арахамия также подчеркнул, что вопрос даже не в конкретных персоналиях. Мол, это – очередной и правильный намек от Зеленского о том, что хуже чем изнутри развалить что-то невозможно.