Родных пропавшей 7-летней девочки на Херсонщине проверяют на детекторе лжи
В Олешковском районе Херсонской области четвертые сутки ищут семилетнюю девочку Марию Борисову. Полиция задействовала полиграф, чтобы проверить показания родных пропавшей школьницы.
Источник:ТСН
Кроме того, на детекторе лжи собираются проверить и некоторых односельчан пропавшей Марии. Всего за время поисков полиция уже опросила более 600 человек.
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Поиски девочки продолжаются
- За время поисков уже опросили более 600 жителей поселка, в том числе и детей, с которыми играла девочка.
- Всех ранее осужденных лиц и тех, кто состоит на учете в психиатрической больнице, тоже уже "отработали".
- Оперативники просмотрели видеозаписи всех видеокамер, которые есть в поселке.
- Правоохранители еще раз проверили Северо-Крымский канал, который проходит недалеко от села. Осмотрели местность в радиусе 30 километров.
- К работе привлекли спасателей, которые проверяют заброшенные помещения, выгребные ямы и коммуникации. В поисках использовали квадрокоптеры и тепловизоры.
- Сейчас полиция устанавливает водителей, которые проезжали через поселок Счастливое во время исчезновения Марии.
Версии исчезновения девочки
Полицейские отрабатывают все версии. Среди таких:
- ребенок мог сам сбежать из дома,
- попасть в руки злоумышленника,
- ее могли похитить с автобусной остановки, куда она ходила встречать папу.
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Исчезновение 7-летней Марии Борисовой
- Девочка пропала 7 марта в селе Счастливое Олешковского района.
- Она играла во дворе частного дома. Через некоторое время ее мать заметила, что ребенка на месте уже нет.
- Девочку видели рядом с автобусной остановкой. Друзья пропавшей говорят, что она хотела встретить отца с работы.
- Сначала девочку самостоятельно искали родители. Затем они обратились за помощью: искать Марию начали полицейские, нацгвардейцы и кинологи.
- Сейчас всю местность в радиусе 10 километров, куда бы мог дойти ребенок, уже исследовали.
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