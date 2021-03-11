В Олешковском районе Херсонской области четвертые сутки ищут семилетнюю девочку Марию Борисову. Полиция задействовала полиграф, чтобы проверить показания родных пропавшей школьницы.

Кроме того, на детекторе лжи собираются проверить и некоторых односельчан пропавшей Марии. Всего за время поисков полиция уже опросила более 600 человек.

К теме Исчезновения 7-летней девочки на Херсонщине: поисковые работы решили прекратить – видео

Поиски девочки продолжаются

За время поисков уже опросили более 600 жителей поселка, в том числе и детей, с которыми играла девочка.

Всех ранее осужденных лиц и тех, кто состоит на учете в психиатрической больнице, тоже уже "отработали".

Оперативники просмотрели видеозаписи всех видеокамер, которые есть в поселке.

Правоохранители еще раз проверили Северо-Крымский канал, который проходит недалеко от села. Осмотрели местность в радиусе 30 километров.

К работе привлекли спасателей, которые проверяют заброшенные помещения, выгребные ямы и коммуникации. В поисках использовали квадрокоптеры и тепловизоры.

Сейчас полиция устанавливает водителей, которые проезжали через поселок Счастливое во время исчезновения Марии.

Версии исчезновения девочки

Полицейские отрабатывают все версии. Среди таких:

ребенок мог сам сбежать из дома,

попасть в руки злоумышленника,

ее могли похитить с автобусной остановки, куда она ходила встречать папу.

Как ищут 7-летнюю девочку на Херсонщине: смотрите видео

Исчезновение 7-летней Марии Борисовой