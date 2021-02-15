Видео, на котором якобы зафиксировали факт кнопкодавства за назначение Сергея Шкарлета министром образования и науки, исчезло. Народный депутат Ярослав Железняк предлагает заслушать в Верховной Раде доклад начальника управления госохраны Сергея Рудя относительно этого.

Об этом лидер фракции "Голос" Ярослав Железняк заявил во время заседания согласительного совета 15 февраля.

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Исчезло видео голосования за Шкарлета

Я вам хочу сообщить, что по факту кнопкодавства за господина Шкарлета до сих пор нет официального видео от управления государственной охраны. Мне говорят, что 14 дней сплыло и нет видео,

– рассказал Железняк.

Он заявил, что считает это полным игнорированием парламента.

Что предлагает нардеп

В связи с этим парламентарий подчеркнул необходимость пригласить в Раду руководителя управления госохраны Сергея Рудя. "Пусть нам рассказывает, каким образом видео, зафиксировавшее кнопкодавство, вдруг исчезло", – отметил Железняк.

Комментарий Разумкова

Спикер Рады Дмитрий Разумков добавил, что в парламенте должны разобраться с этим вопросом.

В частности, соответствующие техсредства уже передали в Раду. Если информацию об отсутствии видео подтвердят, то парламент будет искать пути восстановления соответствующей записи.

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Почему говорят о кнопкодавстве