В Раде исчезло видео с кнопкодавством за назначение Шкарлета: Разумков обещает разобраться
Видео, на котором якобы зафиксировали факт кнопкодавства за назначение Сергея Шкарлета министром образования и науки, исчезло. Народный депутат Ярослав Железняк предлагает заслушать в Верховной Раде доклад начальника управления госохраны Сергея Рудя относительно этого.
Источник:"Украинская правда"
Об этом лидер фракции "Голос" Ярослав Железняк заявил во время заседания согласительного совета 15 февраля.
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Исчезло видео голосования за Шкарлета
Я вам хочу сообщить, что по факту кнопкодавства за господина Шкарлета до сих пор нет официального видео от управления государственной охраны. Мне говорят, что 14 дней сплыло и нет видео,
– рассказал Железняк.
Он заявил, что считает это полным игнорированием парламента.
Что предлагает нардеп
В связи с этим парламентарий подчеркнул необходимость пригласить в Раду руководителя управления госохраны Сергея Рудя. "Пусть нам рассказывает, каким образом видео, зафиксировавшее кнопкодавство, вдруг исчезло", – отметил Железняк.
Комментарий Разумкова
Спикер Рады Дмитрий Разумков добавил, что в парламенте должны разобраться с этим вопросом.
В частности, соответствующие техсредства уже передали в Раду. Если информацию об отсутствии видео подтвердят, то парламент будет искать пути восстановления соответствующей записи.
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Почему говорят о кнопкодавстве
- 17 декабря Рада поддержала назначение Шкарлета, хотя профильный комитет дважды не поддержал соответствующее представление. Присягу Шкарлет составлял под крики "Позор!".
- Инна Совсун заявила, что за это назначение "проголосовали" некоторые нардепы ОПЗЖ, которых не было в зале парламента.
- 18 января Офис генпрокурора открыл уголовное дело о кнопкодавстве во время голосования за назначение Шкарлета министром.
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