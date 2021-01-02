Исчез сайт "Детектор медиа": возможные причины
Вечером 2 января в сети стал недоступным сайт "Детектор медиа". Как заявила шеф-редактор Наталья Лигачева, возможной причиной являются проблемы с сервером.
В "Детектор медиа" надеются быстро восстановить сайт
"Украинский хостинг", как выяснили в "Детектор медиа", обнулил сервер, на котором размещался сайт. Сейчас там устанавливают новую операционную систему. Об этом Лигачева написала в Фейсбуке.
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На обращения медийщиков пока не реагируют.
Этот сервер – мощнее, чем был до этого, в середине декабря у них только арендовали,
– пояснила шеф-редактор.
В "Детектор медиа" извинились перед читателями и заверили, что восстановят сайт уже на другом сервере – но без текстов поставленных 2 января.
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