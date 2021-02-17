Карьера Ирины Венедиктовой началась от 3 номера в списке президентской партии "Слуга народа". Затем она была руководителем правоохранительного комитета парламента, а позже – исполняющей обязанности в ГБР. В конце концов, теперь уже год – генпрокурор.

В украинском праве действует презумпция невиновности. И сама госпожа Венедиктова тоже о ней не забывала – все больше оттягивала подписание подозрения одному из народных депутатов, бывшему коллеге по фракции – Александру Юрченко.

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Однако покрытием депутатов генпрокурор не ограничилась. Уже несколько месяцев играет едва ли не главную роль в остросюжетном триллере "спасти нерядового Олега Татарова". Заместителю главы Офиса Президента вменяют участие в коррупционной схеме и взяточничество.

Справка. Татаров фигурирует в деле о хищении квартир Нацгвардии. В деле говорится о завладении 81 миллионом гривен.

Известная схема генпрокуроров

Именно с легкой руки Ирины Венедиктовой по делу сменили группу прокуроров, а дальше ее передали из НАБУ в СБУ. Это произошло уже после вручения подозрения и даже назначения суда по избранию меры пресечения.

Однако за последние полгода это уже не новинка, ведь по меньшей мере 3 дела именно в этот способ уже пробовали забирать у НАБУ и ВАКС из-за скандально известного Печерского райсуда столицы.

Схема достаточно проста: подается жалоба в районный суд, чтобы тот обязал генпрокурора передать дело другому органу расследования. Такой алгоритм подметили уже по делам:

Татарова;

"ПриватБанка";

"ВиЭйБи банка" бизнесмена Олега Бахматюка.

"Схема не новая, ею пользовался еще Юрий Луценко, правда, с другой аргументацией. Он говорил о конфликте интересов. Наверное, это усовершенствованная схема и теперь ее можно назвать схемой Венедиктовой", – сказал нардеп от "Голоса" Ярослав Юрчишин.

Возможно ли отправить в отставку Венедиктову

Специалисты уверены, что выборочная мягкость генпрокурора к олигархам и некоторым сильным в мире связана с управляемостью с Банковой. Это всех устраивает, даже несмотря на скандальность Венедиктовой.

Снять – возможно, на это есть голоса. Однако поставить кого-то другого – на это невозможно найти голосов. Венедиктова договаривается. Она не идет в острый угол с людьми, с которыми договорился Зеленский, вот это и есть 1000% свой прокурор,

– заверил экс-заместитель генерального прокурора Виктор Чумак.

Годовой отчет о работе генпрокуратуры на 80 страниц с множеством фотографий и выдающимися достижениями Офиса уже передали профильному комитету парламента.

Вопрос есть и по реформе ведомства, ведь переаттестацию прокуроров и реформу окружных органов Венедиктова определила чуть ли не самым весомым достижением.

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"Мы из нашего правоохранительного комитета планируем ряд выездов в регионы, чтобы увидеть, как это действительно будет работать. Конечно, есть разные оценки ее деятельности – в комитете, в парламенте, в обществе. Конечно, будут острые вопросы", – сказал председатель комитета Верховной Рады по правоохранительной деятельности Денис Монастырский.

Парламентарии смогут задать вопрос генпрокурору, ведь ее пригласили отчитаться в сессионном зале. В частности, и в делах Революции Достоинства.