Венедиктова подала в суд на ведущую Янину Соколову
Телеведущая Янина Соколова заявила, что генеральная прокурор Ирина Венедиктова подала иск в суд из-за ее профессиональной деятельности. В документах, которые предоставила журналистка, она указана ответчиком. Однако есть еще один фигурант дела – внештатный агент НАБУ.
Источник:фейсбук Янины Соколовой
Янина Соколова брала интервью у Евгения Шевченко, "секретного" агента НАБУ, в программе "Соромно". Он рассказал о деталях крупнейшей наличной взятки в Украине.
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Венедиктова против агентов НАБУ
По словам Шевченко, за закрытие дела против экс-министра экологии Николая Злочевского прокурор Ирина Венедиктова якобы получила взятку в размере 6 миллионов долларов.
Гость в студии журналистки рассказал и о желании главы прокуратуры "потушить" это дело. По словам Соколовой, он говорил об этом прямым текстом. Но извещение о вызове в суд пришло им обоим.
Как отреагировали участники интервью
Ведущая отреагировала постом в фейсбуке
Мне странно видеть иск госпожи генпрокурора и по совместительству "ока государева" против меня, как против журналиста. Не знаю, почему я фигурирую как "ответчик". Интервью – это общение журналиста с гостем. Мое дело спрашивать. Отвечает в интервью гость,
– написала она.
После того дополнила свое сообщение статьями из действующего законодательства относительно свободы слова и журналистской деятельности и призвала прокурора перечитать это еще раз.
"И прекратите давить на журналистов, активистов и преследовать их в демократической стране. Украина – не Россия. Общение с ОПЗЖ, которые дали голоса за Ваше назначение, вижу сказывается", – добавила Соколова.
Работник НАБУ тоже написал в соцсетях
Его пост в фейсбуке был более коротким, однако не менее точным.
Ирина Венедиктова, я понимаю, что в Печерском суде нет никаких надежд на справедливый приговор, и меня там осудят, но надеюсь, не дадут 7 лет тюрьмы, как получил Сергей Стерненко?
– написал Евгений Шевченко.
Он еще раз подтвердил свои слова и отметил, что обвинил прокурора в получении взятки.
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