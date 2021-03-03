Телеведущая Янина Соколова заявила, что генеральная прокурор Ирина Венедиктова подала иск в суд из-за ее профессиональной деятельности. В документах, которые предоставила журналистка, она указана ответчиком. Однако есть еще один фигурант дела – внештатный агент НАБУ.

Янина Соколова брала интервью у Евгения Шевченко, "секретного" агента НАБУ, в программе "Соромно". Он рассказал о деталях крупнейшей наличной взятки в Украине.

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Венедиктова против агентов НАБУ

По словам Шевченко, за закрытие дела против экс-министра экологии Николая Злочевского прокурор Ирина Венедиктова якобы получила взятку в размере 6 миллионов долларов.

Гость в студии журналистки рассказал и о желании главы прокуратуры "потушить" это дело. По словам Соколовой, он говорил об этом прямым текстом. Но извещение о вызове в суд пришло им обоим.

Как отреагировали участники интервью

Ведущая отреагировала постом в фейсбуке

Мне странно видеть иск госпожи генпрокурора и по совместительству "ока государева" против меня, как против журналиста. Не знаю, почему я фигурирую как "ответчик". Интервью – это общение журналиста с гостем. Мое дело спрашивать. Отвечает в интервью гость,

– написала она.

После того дополнила свое сообщение статьями из действующего законодательства относительно свободы слова и журналистской деятельности и призвала прокурора перечитать это еще раз.

"И прекратите давить на журналистов, активистов и преследовать их в демократической стране. Украина – не Россия. Общение с ОПЗЖ, которые дали голоса за Ваше назначение, вижу сказывается", – добавила Соколова.

Работник НАБУ тоже написал в соцсетях

Его пост в фейсбуке был более коротким, однако не менее точным.

Ирина Венедиктова, я понимаю, что в Печерском суде нет никаких надежд на справедливый приговор, и меня там осудят, но надеюсь, не дадут 7 лет тюрьмы, как получил Сергей Стерненко?

– написал Евгений Шевченко.

Он еще раз подтвердил свои слова и отметил, что обвинил прокурора в получении взятки.

Обратите внимание! Рассматривать дело будут в апреле в Печерском районном суде города Киева. Судья – Виталий Писанец. Ранее он избирал меры пресечения подозреваемым по делу убийства Павла Шеремета.