Депутат от "Слуги народа" пришла в Раду с часами за почти 10 тысяч долларов
Ирина Аллахвердиева, депутат фракции "Слуга народа", пришла в Верховную Раду с дорогим аксессуаром. Именно этого депутата сначала считали "корабельной сосной".
Источник:"Страна"
Фото часов на руке Аллахвердиевой сделал фотограф Изим Каумбаев. С ним депутат пришла на заседание Рады 19 февраля.
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Здороваясь с коллегой, депутат случайно "засветила" швейцарские часы Ulysse Nardin модели Classico Jade с перламутровым циферблатом и бриллиантами по кругу.
Браслет изготовлен из крокодиловой кожи коричневого цвета.
Как пишет издание, Classico Jade из коллекции 2018 года и изначально стоил 9 900 долларов или около 275 тысяч гривен. Сейчас их можно приобрести онлайн.
В декларации Аллахвердиевой имеются дорогие часы FREDERIQUE CONSTANT стоимостью 145 тысяч гривен.
Часы FREDERIQUE CONSTANT, которые есть в декларации Аллахвердиевой / Скриншот с watch.ua
Ранее "Слуга народа" Шуляк засветила в Раде серьги за более 100 тысяч гривен: фото
Аллахвердиева в Раде
Депутат "Слуги народа" Аллахвердиева любит посещать парламент в гламурной одежде и с модными аксессуарами. Аллахвердиеву замечали с:
- Сумочкой от Gucci за 1892 доллара (в октябре 2019),
- В платье от Versace за несколько сотен евро (июль 2019),
- С новым iPhone 11 Pro Max за 41 тысячу гривен (ноябрь 2019).
Аллахвердиева с сумкой Gucci / Фото: "Страна"
Аллахвердиева – не "корабельная сосна"
- Кроме того, именно Аллахвердиеву сначала считали "кораблельной сосной", о которой якобы говорили председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко и Давид Арахамия.
- Однако потом сам Корниенко признался: об Ирине Аллахвердиевой они говорили исключительно как о красавице.
- Все остальное, в том числе и фраза про "бабу рабочую, как корабельная сосна" – про николаевскую бизнесвумен Татьяну Домбровскую.
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