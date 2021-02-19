Ирина Аллахвердиева, депутат фракции "Слуга народа", пришла в Верховную Раду с дорогим аксессуаром. Именно этого депутата сначала считали "корабельной сосной".

Фото часов на руке Аллахвердиевой сделал фотограф Изим Каумбаев. С ним депутат пришла на заседание Рады 19 февраля.

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Здороваясь с коллегой, депутат случайно "засветила" швейцарские часы Ulysse Nardin модели Classico Jade с перламутровым циферблатом и бриллиантами по кругу.

Браслет изготовлен из крокодиловой кожи коричневого цвета.

Как пишет издание, Classico Jade из коллекции 2018 года и изначально стоил 9 900 долларов или около 275 тысяч гривен. Сейчас их можно приобрести онлайн.

В декларации Аллахвердиевой имеются дорогие часы FREDERIQUE CONSTANT стоимостью 145 тысяч гривен.



Часы FREDERIQUE CONSTANT, которые есть в декларации Аллахвердиевой / Скриншот с watch.ua

Ранее "Слуга народа" Шуляк засветила в Раде серьги за более 100 тысяч гривен: фото

Отметим: на фото подробно не видно, действительно ли часы являются моделью, о которой пишет издание. Более четких фото в сети пока найти не удалось.

Аллахвердиева в Раде

Депутат "Слуги народа" Аллахвердиева любит посещать парламент в гламурной одежде и с модными аксессуарами. Аллахвердиеву замечали с:

Сумочкой от Gucci за 1892 доллара (в октябре 2019),

за 1892 доллара (в октябре 2019), В платье от Versace за несколько сотен евро (июль 2019),

за несколько сотен евро (июль 2019), С новым iPhone 11 Pro Max за 41 тысячу гривен (ноябрь 2019).

Аллахвердиева с сумкой Gucci / Фото: "Страна"

Аллахвердиева – не "корабельная сосна"