В Иране заявили о завершении расследования авиакатастрофы МАУ в небе над Тегераном. Итоги отчета опубликовали на персидском и английском языках и передали всем вовлеченным сторонам.

Власти Ирана заявили, что подвели итоги расследования. Об этом заявил министр дорог и городского развития Мохаммад Эслами, сообщает пресс-служба правительства Ирана.

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Иран ранее утверждал, что передал Украине и другим странам окончательный отчет по катастрофе самолета МАУ, а именно онлайн видеоотчет. В нем отметили, что пассажирский самолет был поражен зенитной ракетой из-за человеческой ошибки.

Между тем в МИД Украины заявили, что проект технического отчета украинской стороне так и не поступил. Взамен Украина получила лишь запись видеоконференции о технической стороне дела.

Заметим, что ранее Канада обнародовала отчет о катастрофе самолета МАУ в Иране. В нем страна выразила поддержку украинской стороне и призвала Иран возместить убытки и выплатить материальную помощь родственникам погибших.

Катастрофа самолета МАУ в Иране: главное

Утром 8 января 2020 года украинский самолет авиакомпании МАУ сбили в небе над Ираном. Впоследствии стало известно, что пассажирский самолет сбили ракетами, которые выпустили иранские военные.

В результате трагедии погибли 176 человек . Среди них были и 11 украинцев – 9 членов экипажа и 2 пассажира.

. Среди них были и 11 украинцев – 9 членов экипажа и 2 пассажира. По делу задержали 6 подозреваемых . Но 3 из них вышли под залог.

. Но 3 из них вышли под залог. Недавно в Иране заявили, что украинский самолет могли сбить из-за ошибки в работе комплекса ПВО. Самолет опознали, как движущийся к Тегерану, а не наоборот.

Черные ящики со сбитого самолета удалось успешно считать и расшифровать во Франции лишь в конце июля. Результаты свидетельствуют о том, что катастрофа произошла в результате ракетной атаки.

Авиакатастрофа МАУ в Иране / Инфографика 24 канала