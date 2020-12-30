Иран собирается выплатить компенсации семьям погибших в катастрофе самолета украинской МАУ, который был сбит ракетами в начале года. Так, правительство страны поручило как можно быстрее выплатить людям по 150 тысяч долларов США.

Соответствующее поручение уже предоставили Министерству дорог и городского развития Ирана. Об этом пишет IRNA.

В то же время Переговоры с Ираном о катастрофе самолета МАУ – провал, – Кулеба

Семьям погибших выплатят по 150 тысяч долларов или эквивалентную сумму в других валютах. В решении иранского правительства говорится, что деньги должны быть выплачены всем "без какой-либо дискриминации по национальности и гражданству", согласно законам стран.

Обратите внимание! 30 декабря Тегеран также заявил, что расследование катастрофы МАУ завершено. В заявлении говорится, что "расследование провели профессионально и без предубеждений".



Интересно, что до этого Иран сообщил о передаче отчета о катастрофе самолета МАУ Киеву. Однако МИД Украины отрицает получение такого документа.

Украинский пассажирский самолет МАУ 8 января Иран сбил ракетами в небе близ Тегерана. На борту было 176 человек, все они погибли. Более о катастрофе – по ссылке.

Авиакатастрофа МАУ в Иране / Инфографика 24 канала