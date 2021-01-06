Иран уже подготовил и передал Украине свой отчет о причинах авиакатастрофы самолета МАУ под Тегераном. В течение следующих двух месяцев Украина вместе с другими пострадавшими сторонами его доработает и передаст Ирану свои замечания.

Украинская сторона чрезвычайно довольна тем результатом, который есть на сегодня. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин "Громадському радіо".

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Почему важен технический отчет

Дипломат рассказал, что подготовка Ираном этого отчета стоила больших усилий не только Украине, которая его требовала, но и другим пострадавшим государствам – Канаде, Великобритании, Швеции и Афганистану.

Что касается важности технического отчета о причинах авиакатастрофы, то Евгений Енин назвал сразу несколько пунктов:

он устанавливает все причины катастрофы;

именно на основе технического отчета Иран будет вынужден выработать весь комплекс мер по устранению пробелов и недостатков в системе обеспечения безопасности в своем воздушном пространстве;

именно материалы технического расследования лягут в основу уголовного производства по привлечению к ответственности всех причастных к катастрофе лиц;

именно на основе результатов технического расследования в значительной мере будет определяться размер компенсаций, которые Иран должен уплатить родственникам погибших.

Что дальше будет с отчетом

Евгений Енин подчеркнул, что Иран подготовил лишь проект технического отчета. Далее его должны доработать другие страны-участницы расследования.

Сюда входят не только государства, чьи граждане пострадали в авиакатастрофе, но и, например, производитель самолета – США.

Мы эту работу чрезвычайно тщательно в ближайшее время сделаем. Это будет результат консолидированного труда. На сегодня трудно установить конкретную дату, но я более чем убежден, что мы уложимся в установленный конвенцией 60-дневный срок,

– заверил замглавы МИД.

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Стоит ли доверять иранскому отчету

Украинский дипломат убежден, что пока точно рано забегать вперед и комментировать вопросы доверия, объективности и беспристрастности отчета.

"Могу сказать, что к отдельным этапам технического расследования приобщались представители всех заинтересованных государств. В какие выводы все это вылилось, мы увидим при анализе этого документа", – резюмировал Евгений Енин.

Все детали авиакатастрофы МАУ в Иране / инфографика 24 канала