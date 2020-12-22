Иран передал Украине окончательный отчет по катастрофе МАУ: детали
Организация гражданской авиации Ирана опубликовала окончательный отчет о катастрофе пассажирского самолета МАУ над Тегераном. Там названы ее основные причины.
В отчете указано, что пассажирский самолет был поражен зенитной ракетой из-за человеческой ошибки. Об этом сообщает Tasnim News Agency.
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Представители Ирана передали документ официальным лицам Украины и других стран, граждане которых погибли во время авиакатастрофы.
Катастрофа МАУ в Иране: что известно
- В Иране 8 января 2020 года разбился самолет украинской авиакомпании МАУ. Он упал вскоре после вылета из аэропорта в Тегеране.
- На борту находились 176 человек: 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все они погибли.
- Представители Ирана пообещали выплатить компенсации за сбитый самолет МАУ. Сумма составит 200 миллионов евро.
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