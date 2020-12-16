В Канаде убеждены, что самолет МАУ в небе над Тегераном сбили не из-за человеческой ошибки. Иран до сих пор не предоставляет доступа к свидетелям, доказательствам и подозреваемым.

МИД Канады выразили обеспокоенность качеством информации о расследовании катастрофы, предоставленной иранской стороной. Об этом глава ведомства Жан-Филипп Шампань заявил в интервью CBC News.

Важно Сбитие самолета МАУ в Иране: Канада обнародовала отчет о катастрофе

Шампань отметил, что Канада не верит в версию Ирана о причинах катастрофы рейса МАУ.

Мы должны дать процессу идти своим чередом. Но хочу сказать, что мы видели, как по самолету были выпущены ракеты, и, по моему мнению, это вызывает много вопросов. Я буду подвергать сомнению все, что они говорят, потому что я ничего не принимаю за чистую монету,

– сказал Шампань.

Он отметил, что сейчас сложно разобраться в причинах катастрофы, потому что Иран не предоставляет Канаде доступ к свидетелям, доказательствам и подозреваемым.

Какие версии сбития украинского самолета существуют

Иран опубликовал предварительный отчет о причинах авиакатастрофы МАУ в Тегеране. Согласно ему, трагедия произошла из-за технических проблем самолета.

Президент МАУ Евгений Дыхне сообщил, что самолет был исправным.

В СНБО заявили о 7 версиях причин авиакатастрофы в Иране, три из которых являются закрытыми. Среди известных версий – возможно поражение российской ракетой.

В Пентагоне США считают, что украинский самолет МАУ в Иране был случайно сбит иранской зенитной ракетой. Такую же версию назвал и премьер Канады Джастин Трюдо и премьер Великобритании Борис Джонсон.

Актуально Иран пообещал выплатить компенсации за сбитый самолет МАУ: сумма составит 200 миллионов евро

Авиакатастрофа МАУ в Иране: главное

Иранские военные сбили самолет украинской авиакомпании 8 января 2020 года двумя ракетами класса "земля – ​​воздух".

8 января 2020 года двумя ракетами класса "земля – ​​воздух". В результате погибли 176 человек. Власти Тегерана 3 дня отрицали ракетный удар, но в итоге подтвердили его.

Власти Тегерана 3 дня отрицали ракетный удар, но в итоге Ранее Иран заявил, что выделит 200 миллионов евро на компенсации за катастрофу МАУ. Позже Иран отозвал предложение о выплате компенсаций семьям погибших в катастрофе.

на компенсации за катастрофу МАУ. Позже Иран отозвал предложение о выплате компенсаций семьям погибших в катастрофе. В случае, если переговорный процесс зайдет в тупик, Украина может пойти в суд ООН. Пока обещания Ирана остаются не реализованными.



Основные версии причин авиакатастрофы самолета МАУ / Инфографика 24 канала