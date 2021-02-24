Специальный докладчик ООН по вопросам внесудебных казней Аньес Калламар заявила, что Иран намеренно скрывает обстоятельства авиакатастрофы самолета компании МАУ. Трагедия произошла 8 января 2020 года.

По словам Калламар, несоответствия в официальных заявлениях Ирана якобы специально имеют целью "создать максимум путаницы ".

Важно Иран завершил расследование авиакатастрофы самолета МАУ

Что еще сказала спецдокладчик ООН

Калламар отметила, что до сих пор не получила ответа от иранского правительства на письмо, которое направила еще в декабре 2020 года.

Она также обвинила Иран в том, что на место катастрофы допустили мародеров. Те, со своей стороны, не предоставили возможность родным погибших получить вещи жертв катастрофы.

Кстати Иран отказывается называть имя фигурантов авиакатастрофы МАУ, – Енин

Авиакатастрофа МАУ в Иране: ключевые события

8 января 2020 года самолет рейса PS752 украинской авиакомпании МАУ сбили двумя иранскими военными ракетами класса "земля-воздух" близ Тегерана.

В момент катастрофы на борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди них были граждане 7 стран, в том числе и Украины. Все они погибли.

Тела 11 украинских граждан, погибших в страшной катастрофе, вернули на родину. Церемония чествования памяти состоялась в терминале В Международного аэропорта "Борисполь".

5 января 2021 года Иран передал Украине технический отчет о завершении расследования.

Сама же официальная информация о завершении расследования появилась 20 февраля. Сейчас готовят обвинительный акт и дело в ближайшее время передадут в суд.

По словам заместителя главы МИД Евгения Енина, Украина собирается все решить с Ираном как можно скорее и обойтись внесудебными механизмами. Он ожидает, что это удастся сделать за 2 – 5 лет.



Главное об авиакатастрофе МАУ в Иране / Инфографика 24 канала