Представители Ирана передали Украине технический отчет по катастрофе пассажирского самолета МАУ над Тегераном. Однако его еще должна утвердить Международная организация гражданской авиации.

Документ передали с 5 попытки 31 декабря 2020 года. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин, сообщает "Суспільне".

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По его словам, сейчас все компетентные органы тщательно изучают технический отчет Ирана.

Рано что-то комментировать по отчету. Пока есть факт его получения, далее анализ покажет, насколько он удовлетворяет Украину с точки зрения объективности и беспристрастности,

– отметил Енин.

Заместитель министра рассказал, что теперь Украина имеет 60 дней, чтобы внести в документ свои замечания и предложения. Уже после этого представители Ирана будут иметь месяц, чтобы доработать его.

Обратите внимание! Владимир Зеленский присвоил звание Героев Украины членам экипажа самолета, погибших в авиакатастрофе возле Тегерана. Глава государства уже подписал соответствующий указ. Подробнее об этом – читайте здесь.

Енин также добавил, что отчет обнародуют только после того, как его утвердит совет Международной организации гражданской авиации.

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О передаче отчета заявил также посол Ирана в Украине Манучехр Моради. Он рассказал, что несмотря на критику, Иран почти сразу после авиакатастрофы признался, что трагедия произошла в результате ошибки.

Посол также сообщил, что всех причастных к авиакатастрофе привлекли к ответственности и задержали.

Справка. Иран выплатит компенсации семьям погибших в катастрофе МАУ. В частности, правительство страны поручило как можно быстрее выплатить людям по 150 тысяч долларов. Подробнее об этом – читайте здесь.

Технический отчет Ирана: коротко

Иранские СМИ 22 декабря 2020 года сообщили, что организация гражданской авиации Ирана опубликовала технический отчет по авиакатастрофе МАУ. Там отметили, что пассажирский самолет был поражен зенитной ракетой-из-за человеческой ошибки.

Зато в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что ничего не получили.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что процесс переговоров Украины и Ирана по авиакатастрофе затянулся.

В Иране 30 декабря 2020 года заявили о завершении расследования авиакатастрофы МАУ.



Авиакатастрофа МАУ в Тегеране / Инфографика 24 канала