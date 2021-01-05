С 5 попытки: Иран передал Украине отчет по авиакатастрофе МАУ
Представители Ирана передали Украине технический отчет по катастрофе пассажирского самолета МАУ над Тегераном. Однако его еще должна утвердить Международная организация гражданской авиации.
Документ передали с 5 попытки 31 декабря 2020 года. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин, сообщает "Суспільне".
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По его словам, сейчас все компетентные органы тщательно изучают технический отчет Ирана.
Рано что-то комментировать по отчету. Пока есть факт его получения, далее анализ покажет, насколько он удовлетворяет Украину с точки зрения объективности и беспристрастности,
– отметил Енин.
Заместитель министра рассказал, что теперь Украина имеет 60 дней, чтобы внести в документ свои замечания и предложения. Уже после этого представители Ирана будут иметь месяц, чтобы доработать его.
Енин также добавил, что отчет обнародуют только после того, как его утвердит совет Международной организации гражданской авиации.
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О передаче отчета заявил также посол Ирана в Украине Манучехр Моради. Он рассказал, что несмотря на критику, Иран почти сразу после авиакатастрофы признался, что трагедия произошла в результате ошибки.
Посол также сообщил, что всех причастных к авиакатастрофе привлекли к ответственности и задержали.
Технический отчет Ирана: коротко
- Иранские СМИ 22 декабря 2020 года сообщили, что организация гражданской авиации Ирана опубликовала технический отчет по авиакатастрофе МАУ. Там отметили, что пассажирский самолет был поражен зенитной ракетой-из-за человеческой ошибки.
- Зато в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что ничего не получили.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что процесс переговоров Украины и Ирана по авиакатастрофе затянулся.
- В Иране 30 декабря 2020 года заявили о завершении расследования авиакатастрофы МАУ.
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