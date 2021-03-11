Кадровые изменения в Укрзализныце: Езугбая подал в отставку из-за давления на компанию
Директор коммерческой работы и логистики Укрзализныци Ираклий Эзугбая подал в отставку. Он заявил, что сделал это из-за давления на компанию и медленного процесса реформ.
Источник:24 канал
В частности он принял решение из-за блокирования реформы государственной монополии. Об этом он заявил на брифинге 11 октября.
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Почему Эзугбая уходит в отставку
По словам Эзугбая, его решение полностью поддержал генеральный директор компании. Он надеется, что личный вопрос, который доминирует над рациональным принятием решения, снимут с повестки дня и продолжат реформу.
Среди причин своей отставки он назвал:
- коррупцию;
- медленное проведение реформ.
Эзугбая заявил, что руководство грузового направления начало разворачивать тенденцию упадка груза, в частности вагонных отправлений.
Мы понимаем, что есть силы, которые не очень заинтересованы в Национальном грузовом перевозчике. То, что не дополучает УЗ, получает кто-то другой. К сожалению, началась травля, которая вышла за пределы разумного,
– отметил Езугбая.
Он подчеркнул, что соответствующую реформу нужно было провести еще 10 лет назад.
Плачевное финансовое положение компании
Также бывший сотрудник компании отметил, что до прихода нового правления во главе с Владимиром Жмаком Укрзализныця находилась в плачевном финансовом положении.
"Мы получили компанию в глубоком упадке. Мы показали, как может работать железная дорога для роста экономики Украины", – добавил Эзугбая.
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