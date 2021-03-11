Директор коммерческой работы и логистики Укрзализныци Ираклий Эзугбая подал в отставку. Он заявил, что сделал это из-за давления на компанию и медленного процесса реформ.

В частности он принял решение из-за блокирования реформы государственной монополии. Об этом он заявил на брифинге 11 октября.

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Почему Эзугбая уходит в отставку

По словам Эзугбая, его решение полностью поддержал генеральный директор компании. Он надеется, что личный вопрос, который доминирует над рациональным принятием решения, снимут с повестки дня и продолжат реформу.

Среди причин своей отставки он назвал:

коррупцию;

медленное проведение реформ.

Эзугбая заявил, что руководство грузового направления начало разворачивать тенденцию упадка груза, в частности вагонных отправлений.

Мы понимаем, что есть силы, которые не очень заинтересованы в Национальном грузовом перевозчике. То, что не дополучает УЗ, получает кто-то другой. К сожалению, началась травля, которая вышла за пределы разумного,

– отметил Езугбая.

Он подчеркнул, что соответствующую реформу нужно было провести еще 10 лет назад.

Плачевное финансовое положение компании

Также бывший сотрудник компании отметил, что до прихода нового правления во главе с Владимиром Жмаком Укрзализныця находилась в плачевном финансовом положении.

Напомним! В конце декабря 2020 года правление УЗ заявило о старте реформирования компании.

"Мы получили компанию в глубоком упадке. Мы показали, как может работать железная дорога для роста экономики Украины", – добавил Эзугбая.