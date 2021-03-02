В Україні найближчим часом Рада має ухвалити закон про реформування військкоматів і обліку призовників. Нардеп від "Слуги народу" Олександр Завітневич розповів, як усе запрацює, коли документ набере чинності.

Завитневич, в частности, отметил, что следует отделять общую мобилизацию и оперативный резерв. Так он прокомментировал слухи, что этот закон позволит "ловить на улицах украинских граждан".

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Что будет вместо

По словам "слуги народа" говорится прежде всего о оперативный резерв, сформированный в ВСУ. Такую практику используют во многих странах и некоторые даже имеет по 4 таких резервы.

Предоставляющая этот инструмент нашим ВСУ? Все мы знаем, что у нас есть мобилизации, и ее принимает Совет. Но у нас 7 лет идет война, поэтому должен быть инструмент, который позволит очень оперативно, в течение 1 суток, в случае обострения ситуации на фронте или нарушения границ Украины привлечь тот резерв, который уже есть,

- отметил парламентарий.

Он уточнил, что в оперативного резерва входят военные, уже отслуживших является обученными и имеют боевой опыт. Это очень небольшая группа людей.

"Это не касается других граждан нашего государства", - подытожил Завитневич.

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Закон о реформировании военкоматов и учета призывников: видео комментария Завитневич

Детали закона о реформировании военкоматов и учета призывников

Говорится о закон №3553. Верховная Рада его в сентябре приняла в 1 чтении . В ближайшие дни должно состояться еще одно и уже окончательное голосование.

Документ предусматривает создание территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Возникнут они на базе военных комиссариатов различных уровней (районные, городские, областные и т.д.).

Также закон совершенствует порядок осуществления воинского учета призывников. В частности, вводит воинский учет резервистов.

Кроме того, предусмотрено введение нового вида военной службы - военной службы по призыву лиц из числа резервистов. В частности, резервистов, которые являются самозанятыми лицами. Таким образом это позволит создать дополнительные гарантии социально-правовой защиты призывников.

В то же время закон предлагает предоставить президенту право по неоднократного призыва на военную службу без объявления мобилизации человек. Здесь говорится собственно о вышеуказанный резерв - так называемый резерв первой очереди.

Еще закон увеличивает штрафы за нарушение призывников и военнообязанных . Наказывать как за порчу документов, так и за нарушение законодательства о мобилизации.