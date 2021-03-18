Киевская компания SAGA Development скандального бизнесмена Андрея Ваврыша стала главным новостником со знаком минус на рынке столичной недвижимости

SAGA Development давно находится под следствием Государственного бюро расследований, в ее офисе регулярно происходят обыски, а сам Ваврыш дает показания. В то же время компания ведет сразу несколько строительных проектов и активно призывает украинцев инвестировать в ее объекты. Такие действия – прямой шаг к печальным последствиям: инвесторы могут повторить судьбу обманутых вкладчиков "Элита-Центра" или "Укрстроя".

Сайт 24 канала начинает серию публикаций о девелопере Андрее Ваврыше и сделках его компании SAGA Development. Первый материал посвящен жилому комплексу О2 Residence, который сейчас строят с большими проблемами и скандалами. Точнее – пытаются строить...

Эко-рай на убитой природе

"Живи ближе к природе", "Квартира в лесу", "Оплата в рассрочку..." Такая положительная, на первый взгляд, реклама ЖК О2 Residence заполонила в последнее время медиа.

Подробности анонсированного проекта впечатляют! На территории 30 гектаров, расположенного на 22-м километре Харьковского шоссе, появятся 12 домов, магазины, кафе, рестораны, медицинские кабинеты и аптеки, салоны красоты и химчистки... Детсад и центр раннего развития, школа и кружки внешкольного образования... Пляж, спортивные площадки, беговые дорожки, теннисный корт и даже футбольное поле.

Что и говорить: хорошо жить на природе среди роскошной инфраструктуры в новом доме и выплачивать частями за дорогие метры. А еще продавцы с О2 Residence обещают жителям настоящий экологический рай. В жилом комплексе планируется установить зарядки для электромобилей, устроить систему раздельной сортировки мусора и – фишка проекта – собственная эко-ферма, где счастливые горожане будут самостоятельно выращивать овощи и фрукты.

Такой идиллии в О2 Residence можно было бы только порадоваться и по-доброму позавидовать. Если бы не позорные нюансы, которые владельцы жилого комплекса скрывают. Потому что строят они ЖК в рекреационной зоне, где, собственно, строить вообще запрещено. Чтобы расчистить территорию, там вырубили сотни мощных деревьев, а богатые почвы уничтожили техникой и теперь "закатывают" в асфальт и бетон.

Впрочем, для уже действующих и еще потенциальных инвесторов О2 Residence циничная ложь об эко-рае на остатках разорванной природы может стать только неприятной мелочью. У них, как отмечалось выше, есть огромные шансы попасть в строительную аферу, оставшись и без кровных денег, и без вожделенных квартир.

"Куратор" и "смотрящий"



Андрей Ваврыш и Андрей Богдан – большие друзья и бизнес-партнеры / Фото со страницы Фейсбук Андрея Богдана

Чтобы вы лучше поняли суть и масштабы проблемы, сделаем небольшой экскурс.

Компания SAGA Development (сначала она называлась Riverside Development) основана в 2016 году. В том же году ее возглавил господин Ваврыш. До этого он 5 лет работал заместителем директора Департамента градостроительства и архитектуры Киевской городской госадминистрации и начальником Службы градостроительного кадастра.

О бурном времени работы в одном из самый богатый департаментов КГГА Ваврыш не часто вспоминает даже в пиар интервью. В тот период чиновник без соответствующего образования регулярно попадал в "строительно-архитектурные" скандалы. Его величали одним из "кураторов Киева" и "смотрящим" за строительной сферой (и не только в столице), а он щеголял дружбой и бизнес-связями с сильными мира сего. Среди таких в разное время были (в соответствии с политической ситуацией) и регионалы, и "порошенковцы", а затем и "слуги народа", в частности, Андрей Богдан – первый глава Офиса Президента Владимира Зеленского, теперь уже экс... Правда, на момент прихода Богдана к власти Ваврыш уже не работал в КГГА. Летом 2015 года Виталий Кличко, устав от горе-деятельности подчиненного, приказал ему прямо на рабочем заседании написать заявление об увольнении. Ваврыш уволился, ушел в бизнес, а там "нужные" связи – с тем же Богданом – очень пригодились...

Все свои

В октябре 2019 года журналисты программы "Наши деньги" с Денисом Бигусом обнародовали скандальную информацию: SAGA Development Андрея Ваврыша и компании с орбиты влияния Андрея Богдана незаконно застраивают под Киевом 30 гектаров земель, принадлежащих Национальной академии внутренних дел (НАВД), где строительство запрещено на законодательном уровне. Вы, наверное, уже догадались, что речь идет о О2 Residence.

Интересно, что в КГГА решение о выделении земли под строительство приняли аж в 2015 году, тогда Ваврыш еще был заместителем директора Департамента градостроительства и архитектуры. (Но, возможно, это просто совпадение – не правда ли?!) А договор о начале строительства O2 Residence было подписано летом 2017 года. Девелопером проекта стала SAGA Development, проектантом – ООО "Терра Проджект", которое тоже связано с Ваврышем, а строить ЖК взялась такая себе фирма "Резон".

У "Резона" есть три владельца:

Ольга Клецко – привлекалась к другим застройкам компаний Ваврыша

компания "Эверест", руководитель которой Дмитрий Овсий – юрист и партнер Ваврыша

фирма "Эльбрус", руководитель – Кирилл Скурский. Как оказалось впоследствии – хороший знакомый Андрея Богдана. Уже когда тот был главой Офиса Президента, журналисты "вычислили", что на Скурского оформлен один из автомобилей сопровождения Богдана. (Опять совпадение, конечно...)

Комбинация с метрами

Журналисты программы "Наши деньги" также разобрались, каким чудом земли Национальной академии внутренних дел попали под застройку.

Оказывается НАВД получил два участка (23 га и 6 га) еще в 1997 году. Как пояснил ректор вуза Владимир Черней, город Киев предоставил те гектары "для оздоровления курсантов". Участок 23 га в 2013 году перерегистрировали, он получил кадастровый номер и рекреационное назначение (т.е. застройка там была запрещена). Участок 6 га перерегистрировали в 2017-м, буквально накануне подписания договора с фирмой-застройщиком.

Позже, по данным "Наших денег", целевое назначение обоих участков несколько изменили – их разрешили использовать для размещения и дислокации войск Нацгвардии. Такое назначение позволяет строительство, но только жилья для военнослужащих.



O2 Residence на карте. Участок в лесу – лакомый кусок

В НАВД утверждают, что землю отдавали добровольно и с добрыми намерениями – она ​​5 лет простаивала, а после строительства жилого комплекса O2 Residence часть тамошних квартир должны получить военнослужащие. Застройщик обещал отдать академии 4800 квадратных метров квартир, 1179 квадратных метров коммерческой недвижимости, а также своеобразный "бонус" – новый учебный корпус на другой стройплощадке – в Вите-Почтовой.

Но застройщик, как утверждают "Наши деньги", поступил коварно, и в соглашении странным образом появилось "несколько хитрых формулировок". Которые позволяют уменьшить количество обещанных квадратных метров практически вдвое – до 2800, а также вообще не выполнять пункт о предоставлении нежилой недвижимости. Такое решение стало возможным якобы из-за того, что строительство учебного корпуса обошлось дороже запланированного. Более того, одна из "хитрых формулировок" позволяет застройщику вообще не давать квартиры Нацакадемии в новом комплексе – вместо них можно будет отдать квартиры на других объектах.

Подобная схема давно известна среди нечистых на руку застройщиков. В частности, именно так в 2016 году компания "Укрбуд Девелопмент" скандального экс-нардепа Максима Микитася "обменяла" квадратные метры с Национальной гвардией Украины, отдав ей вместо квартир в центре Киева почти вдвое дешевле на окраине города. Позже эта позорная комбинация стала основанием для возбуждения уголовного дела.

За дело взялось ГБР

В 2019 году, несмотря на сложности с разрешительной документацией, строительство О2 Residence все-таки началось.

Но в июне-2020 Фортуна предала Ваврыша, и за его проекты взялась Фемида – а именно Государственное бюро расследований, которое провело обыски в офисе SAGA Development. Согласно документам, ГБР в рамках досудебного расследования "проверяло законность строительства на земельных участках Киева, строить на которых запрещено или разрешено с техническими ограничениями".

Но сам Ваврыш на своей странице в фейсбук хамски намекнул, что следователи особое внимание обращали на документы по О2 Residence. "Многие из них выпускники Национальной академии внутренних дел, поделились прогрессом в строительстве нового учебного корпуса", – написал Ваврыш.

Под арест!

ГБР сработало оперативно: не прошло и двух месяцев, а дело уже было в суде.

31 июля 2020 года Октябрьский районный суд города Полтавы наложил арест на два объекта SAGA Development – участки, где строятся жилые комплексы О2 Residence и "Новый Подол". Они были признаны вещественными доказательствами в расследовании ГБР вместе с (обратите внимание!) Офисом генпрокурора. О застройке на Подоле сайт 24 канала подробно расскажет в одном из следующих публикаций (там тоже скандальная и вопиющая история!), а пока сконцентрируемся на актуальной теме ЖК О2 Residence.

Итак, в постановлении полтавского суда был наложен арест на два земельных участка размером 6,1960 га и 23,716 га, на которых строится О2 Residence.

Аргументы ГБР и Офиса генпрокурора, с которыми согласился суд, следующие: ректор НАВД и сотрудники Департамента градостроительства и архитектуры КГГА (именно там, помните, работал Ваврыш), по предварительному сговору группой лиц, с целью получения неправомерной выгоды в виде денежных средств для себя и других лиц, способствуют субъекту хозяйствования SAGA Development в строительстве О2 Residence на участках, принадлежащих к землям обороны и к землям рекреационного назначения, целевое назначение которых не позволяет проводить на них строительство без согласования с Кабмином Украины, что влечет тяжелые последствия государственным интересам.

Судебная волокита

Земля арестована. Точка? Как бы не так! Владельцы О2 Residence, которые уже спали и видели дорогие участки своими, подали апелляцию. И процесс снова закрутился.

8 сентября 2020 года Апелляционный суд города Полтава отменил постановление Октябрьского районного суда об аресте земельных участков под O2 Residence.

Коллегия судей пришла к выводу, "что ходатайство прокурора об аресте имущества, а именно земельных участков, находящихся в постоянном пользовании НАВД не соответствует требованиям действующего уголовного процессуального закона".

Далее началась классическая судебная волокита.

Полтавский апелляционный суд вернул ходатайство об аресте земли лицу, которое его подало, для устранения недостатков в течение 72 часов... Покурор устранил недостатки и подал новое ходатайство в Октябрьский районный суд... Суд отказал в удовлетворении ходатайства... На это постановление прокурор подал апелляционную жалобу... Полтавский апелляционный суд жалобу не удовлетворил...

Сейчас процесс продолжается. Уже восьмой месяц. И когда он завершится – не понятно...

Печальный финал



Андрей Ваврыш разрабатывает "план захвата Киева" / Фото Дело

В такой "подвешенной" ситуации полностью незащищенными оказались инвесторы О2 Residence. Ведь вопрос: каким является назначение земельных участков – остается открытым. В случае, если строительство там все же противоречит действующему законодательству, то даже если новостройки достроят, их невозможно будет сдать в эксплуатацию. Владельцам квартир останется разве что любоваться стенами. Такие случаи уже были на украинском рынке недвижимости.

В проигрышной ситуации оказалась и Национальная академия внутренних дел. Ошибочно или, может, умышленно (следствие, напомним, считает, что был сговор) НАВД подписала невыгодный договор с SAGA Development. Теперь эффективно может сработать схема, которую мы описывали выше: компания-девелопер заявит о непредвиденном увеличении расходов на строительство объекта, заберет себе в счет стоимости работ львиную долю квадратных метров, владельцу земли отдаст "мизер", или вообще ничего, а в качестве компенсации предложит квартиры в других домах (конечно, не в элитном районе).

Пока что в данной ситуации в выигрыше остаются только Андрей Ваврыш, его собственные и партнерские компании. Но жадным девелоперам и застройщикам хочется большего, и именно поэтому, в частности, сейчас раздувается реклама О2 Residence. Вы готовы помочь им "подзаработать"?