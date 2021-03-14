Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) работает в Украине еще с 2016 года. Его главная цель – продавать отобранное у нечестных олигархов имущество и возвращать деньги государству. Что за это время удалось сделать и сколько денег вернули в бюджет – читайте дальше.

В этом всем мы попытались разобраться в интервью с заместителем председателя агентства Владимиром Павленко.

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АРМА занимается имуществом, отобранным у олигархов. Это, собственно, те активы, которые попали под санкции, ибо полученные коррупционными путями...

Не только санкции, но и арестованное имущество. Не только коррупционными путями, а любыми. Любое арестованное имущество стоимостью примерно более миллиона гривен – это то, с чем должно работать АРМА. В частности, говорится и об имуществе коррупционеров, олигархов.

О "трубе Медведчука"

Как, например, нефтепродуктопровод Виктора Медведчука. Несколько недель назад политик попал под санкции и нефтепродуктопровод перешел под управление армией. Что с ним делает агентство?

С этим нефтепроводом двоякая история, потому что решение суда предусматривает, что он передан в управление АРМА, но что такое управление АРМА? Агентство не само управляет. Мы ищем управляющего и эта процедура занимает определенное время. Мы должны осмотреть актив, выйти на него, зафиксировать, в каком он состоянии. Уже после этого объявить конкурс, есть срок на подачу документов и на протяжении всего этого времени мы фактически управляем активом.

Мы просто ищем управляющего. И вот в течение времени, когда мы это делаем, имущество находится в соответствии с постановлением суда на хранении в "Транснефти". Именно сейчас "Транснефть" его хранит. Когда мы объявим конкурс и выберем управляющего, потом это будет осуществлять он.

Он сейчас не работает?

Я не могу сейчас сказать работает он или нет. Он есть, мы фактически выходим на актив и осматриваем, в каком он состоянии. Как вы понимаете, трубопровод длинный, подстанций много и на них надо выйти. Сейчас мы этим занимаемся. Думаю, что до конца месяца мы закончим инвентаризацию и сможем объявить конкурс.

Что известно о "трубах Медведчука"? Говорится о трубопроводе "Самара – Западное направление", что построили во времена СССР. После провозглашения независимости Украины в 1991 году он должен был перейти в собственность государства. Однако по решению суда труба перешла в собственность компаний, близких к Медведчуку. 19 февраля 2021 года Совет нацбезопасности принял решение Говорится о трубопроводе "Самара – Западное направление", что построили во времена СССР. После провозглашения независимости Украины в 1991 году он должен был перейти в собственность государства. Однако по решению суда труба перешла в собственность компаний, близких к Медведчуку. 19 февраля 2021 года Совет нацбезопасности принял решение забрать нефтепродуктопровод у окружения кума Путина и вернуть его Украине.

Владимир, не повторится ли история с трубопроводом Медведчука, как в свое время с нефтеперерабатывающим заводом Сергея Курченко, который отдали в управление маникюрному салону со смешным уставным фондом?

Помню эту историю. Дело в том, что когда отдавали маникюрному салону, то был важный нюанс. Это отдавало предыдущее руководство АРМА.

Преступные предшественники, да?

Да. Когда мы пришли, то мы говорили, что не будем отдавать заводы маникюрному салону. Это то, чего мы придерживаемся. Наши конкурсы прозрачные, мы требуем критерий, а также подтверждение опыта. Я могу заверить, что никакой маникюрный салон точно не возьмет этот трубопровод в управление. Это точно будет компания, которая имеет опыт по подобным активам.

Правовой механизм возврата денег и активов должен начинать с того, что правоохранители доказывают их преступное происхождение, получают решение суда о конфискации, поскольку частную собственность можно конфисковать только через суд, дальше нужно объявить о подозрении и только после этого имущество лица может быть арестовано. Здесь у нас механизм санкционный. С санкциями та же история?

Немного уточню. АРМА работает с арестованным в уголовном процессе имуществом, не с санкционным имуществом. Санкции могут быть или нет, но мы работаем только с тем, что арестовали в уголовном процессе. Например, этот "трубопровод Медведчука", как его называют, он оказался у нас не потому, что Совет национальной безопасности и обороны принял решение, мы не выполняем решений СНБО, а потому, что есть постановление суда в уголовном процессе о том, чтобы этот трубопровод арестовать и передать нам. Такое решение принимают до того, как выносят приговор. То есть, приговор – это уже конечная стадия, а когда осуществляют следствие, то суд может арестовать актив.



Интервью с Владимиром Павленко / Фото 24 канала

Итак, с арестованными активами, касательно которых еще нет приговора, преимущественно работает АРМА. Если есть приговор о конфискации, то такое имущество продаем. Однако пока у нас в работе только один такой приговор, и он еще даже не вступил в законную силу, его просматривают. Все остальное имущество просто арестовано и приговоров нет, поэтому его пока не конфисковали.

Давайте поговорим об имуществе структур Медведчука. СБУ проводило ряд обысков в пределах нескольких уголовных производств на заправках, которые связывают со структурами Медведчука, под брендом Glusco. Что-то известно об этом, передадут ли эти заправки вам в управление?

Нас часто спрашивают, передадут ли нам что-то. АРМА до того момента, пока не получит решение суда, ничего об этом не знает. То есть мы не влияем на это и мы этого не знаем. Когда мы уже получаем решение суда, то тогда начинаем это делать. Мы не участвуем в планировании о передаче этого имущества в агентство, поэтому я ничего не могу ответить на ваш вопрос. Сейчас у нас из всех лиц, которые недавно попали под санкции, нам передали в управление пока только трубопровод Медведчука. О передаче других активов я не слышал.

То, что АРМА до последнего момента не знает, что ему передадут является преимуществом или недостатком?

Это недостаток. Мы об этом прямо говорим, потому что мы довольно ограничены в способах, которыми мы можем что-то с этими активами делать. Из-за этой ограниченности нам часто передают активы, с которыми мы в принципе ничего не можем сделать. Например, я называю их хламом, то есть это имущество в очень запущенном состоянии. Его невозможно передать в управление, то есть управление это фактически аренда.

Управлять можно чем-то, из чего можно извлечь пользу, то есть можно сдавать в аренду и зарабатывать на этом деньги. Если это хлам, то люди не будут брать его в аренду. Соответственно, такое имущество мы должны продавать, но у нас ограниченное право на реализацию, потому что пока нет разрешения суда на реализацию, мы фактически не можем его продавать. Такие разрешения бывают довольно редко, поэтому у нас накопилось много имущества, которым мы и управлять не можем, потому что оно никому не нужно, и продать не можем, потому что на это нет разрешения суда.

Дело в том, что когда нам такое имущество передают, то нас не спрашивают, хотим мы или нет управлять этим имуществом. Это проблема. Мы говорим о том, что этот вопрос можно решить, но надо внести изменения в законодательство. Надо внести такую ​​вещь, как планирование перед арестом. То есть перед тем, как передать это АРМА, стоит спрашивать, что агентство будет с этим делать. Это же просто.

Тогда еще о выгоде. На ответственное хранение нефтепродуктопровода государство должно выделить 200 миллионов гривен.

Вопрос о хранении – не к АРМА. Пока агентство проводит конкурс, хранение осуществляет другая компания. Это вопрос к ним, потому что нас эти деньги никак не касаются. Когда мы будем выбирать управляющего, то он должен сохранять имущество за собственные средства и зарабатывать на этой трубе, чтобы что-то платить в бюджет. Идея в управлении такова: ты зарабатываешь что-то, но из тех денег ты покрываешь все расходы на содержание актива. То, что остается прибыль, часть принадлежит управляющему, а другая – идет в бюджет. То есть мы не берем из бюджета деньги на содержание активов.

Сколько АРМА приносит в бюджет

Сколько за прошлый год вы заработали для государства денег от управления активом?

Сегодня был отчет исполняющего обязанности. Эта информация была обнародована у нас на странице. Чуть более 15 миллионов гривен мы заработали. Перед этим АРМА заработало 11 миллионов, то есть у нас показатели выросли почти в 1,5 раза. Это совсем немного. Могло бы быть гораздо больше, но для этого надо несколько изменить законодательство.

15 миллионов гривен. А налогоплательщики потратили в 2020 году на ваше содержание 157 миллионов гривен. Вы заработали для них ровно в 10 раз меньше, чем на вас потратили.

Такими цифрами часто оперируют, и нас обвиняют в том, что мы якобы тратим больше, чем зарабатываем. Это правда. Давайте тогда спросим, ​​сколько зарабатывает для страны Служба безопасности Украины или Окружной административный суд Киева.

СБУ призвана не зарабатывать деньги, а охранять государство.

Правильно, но и АРМА призвана не зарабатывать деньги. Задача агентства – это розыск активов, а это функция, которая не приносит прибыли. Мы помогаем правоохранительным органам искать активы. Это не генерирует доход. Вторая функция – управление активами. Нигде в законе не прописано, что целью управления является зарабатывание денег. Ее задачей является в первую очередь сохранение активов. Все мы понимаем, что управление должно быть прибыльным, но эти нормы доходности нигде не прописаны.

АРМА иногда сравнивают с Фондом государственного имущества. У Фонда госимущества есть имущество, которым он управляет, и это генерирует доход в бюджет. Якобы АРМА тоже управляет имуществом, поэтому должно приносить похожий доход. Однако фонд управляет своим имуществом, а мы – не своим. Это имущество принадлежит другим лицам, оно арестовано. Все активы, которые есть у нас в управлении, являются проблемными. Если есть владельцы, то очевидно, что они будут делать законные или не очень препятствия для того, чтобы этим имуществом управляли третьи лица. Поэтому с этим есть проблемы. АРМА на своих активах не зарабатывает столько, сколько на них мог бы зарабатывать владелец, если бы он оперировал этими активами самостоятельно.

Сравним, как зарабатывают другие структуры на активах. Сколько вагонов железнодорожной компании, бывшего министра доходов и сборов Украины Александра Клименко вы получили в управление?

Почти тысячу вагонов.

Сколько АРМА заработало на управлении этой тысячей вагонов?

Я сейчас не готов назвать эту цифру.

Я вам назову – около 4 миллионов гривен. Знаете, сколько на такое же количество вагонов заработала Укрзализныця того же года? 750 миллионов гривен.

Есть простое объяснение. Когда эти вагоны передавали, то никто не спрашивал, в каком они были состоянии. Большинство из них требовало ремонта, а он дорогой. За какие средства осуществляют этот ремонт? Это работает так: управляющий берет ту часть вагонов, которая может ездить, месяц оперирует ими и зарабатывает на этом. С тех денег, которые он заработал, ремонтирует вагоны, которые стоят. Так каждый месяц понемногу вводят в оборот все больше вагонов. Согласно ежемесячным показателям заработки постепенно увеличиваются, ведь все больше вагонов начинают ездить. Впрочем, все равно деньги с тех вагонов, которые ездят, тратят на ремонт тех, которые стоят. На сегодня, почти все вагоны отремонтировали.

У нас примерно такая статистика: с 4 гривен, которые зарабатывает управляющий, 3 гривны тратят на содержание актива. Гривна – это то, что остается как прибыль и ее делят между управляющим и бюджетом.

Однако неправильно говорить, что АРМА заработало меньше. Да, меньше, но кроме агентства заработал управляющий, а он должен зарабатывать деньги, и значительную сумму денег потратили на сохранение актива и его ремонт. Это если говорить о вагонах.

ТЭЦ Дубневичей во Львовской области

Тогда предлагаю вспомнить еще 2 ТЭЦ во Львовской области, которые передали в управление АРМА. Там тоже была довольно проблемная история. Что с ними пошло не так?

Во-первых, ТЭЦ – это стратегические активы. То есть это не просто автомобиль, который можно сдать в аренду. Он требует специальных знаний, чтобы им оперировать.

Но в управлении АРМА есть и автомобили, которые не дают управляющим, так как это тоже проблемный актив.

Есть автомобили и даже они – это проблемный актив. Однако ТЭЦ значительно проблематичнее. Проблемность заключается в том, что от их функционирования зависит обогрев 2 городов. Они не работают – город холодный.

Справка. Говорится о ТЭЦ, расположенных в Львовской области, в городах Новояворовск и Новый Раздел. Ранее эти ТЭЦ принадлежали местным олигархам – братьям Дубневичи. Но по ряду уголовных производств ТЭЦ передали в управление АРМА.

Оказалось, что управляющий, которого вы нашли, едва не погубил их, потому что сорвал отопительный сезон, наделал долгов по зарплате, за топливо и за расходные материалы. Поэтому, как так случилось, что вы нашли управляющего, который едва не заморозил людей на Львовщине?

Дело в том, что этих управляющих находили не мы, а предыдущее руководство. Отобрали управляющего, который неэффективно управлял. Мы изменили принципы работы, задачей было выбрать другого управляющего. Мы с этой задачей справились – зашел "Нафтогаз". Мне трудно представить более способного управляющего, ведь для того, чтобы ТЭЦ работала, в трубе должен быть газ, а его и поставляет "Нафтогаз".

Фактически "Нафтогаз" сейчас сам себе поставляет газ, чтобы отапливать 2 города. Однако даже этот управляющий сейчас вынужден тратить свои деньги на их содержание. Если раньше эти деньги не тратили, а просто отбирали газ из трубы, чтобы отапливать 2 города и за него была задолженность по расчетам, то сейчас "Нафтогаз" сам с собой рассчитывается регулярно.

Впрочем, деятельность ТЭЦ все равно не является прибыльной. Это связано с тем, что подача тепла в батареи не генерирует столько дохода, чтобы содержать эти ТЭЦ и регулярно ремонтировать их, как, например, генерация электроэнергии. Там еще есть вопросы с распределением этой электроэнергии. Это сложная комбинированная система и для того, чтобы всем этим управлять и зарабатывать на этом деньги, это должен делать не управляющий, а владелец. Если кто-то купит эти ТЭЦ, то владелец может вкладывать в этот актив, развивать его, но надо понимать, что сейчас "Нафтогаз" или любой другой управляющий оперирует не своим имуществом, а чужим. Оно до сих пор принадлежит компаниям, владельцами которых являются братья Дубневичи. Фактически ТЭЦ – это имущество Дубневичей, но которым оперирует "Нафтогаз".



Ярослав и Богдан Дубневичи / Коллаж 24 канала

Захочет ли "Нафтогаз" вкладывать свои личные деньги, чтобы делать реновацию этих ТЭЦ? Очевидно, что нет, потому что это не его имущество. Однако это надо делать и это может только владелец. Поэтому вопроса, может ли АРМА эти ТЭЦ продать – по состоянию на сегодня, нет, потому что суд не позволяет. Если когда-то будет приговор по этому делу, то ТЭЦ продадут, для них найдут нового владельца, и он оперативно будет ими руководить. Если такое временное состояние, а этот объект стратегический, то должно ли АРМА осуществлять отбор управляющего, или, возможно, его должен назначать Кабмин?

Отбор управляющего – это открытый конкурс, на который подаются все желающие управлять объектами. Мы говорим о том, что они должны быть квалифицированными, с опытом и тому подобное. Однако что делать, если желающих не будет, ведь никому этот актив нужен? Например, те же ТЭЦ "Нафтогазу" не очень нужны. Если "Нафтогаз" не подастся, это сделают какие-то 5 неизвестных компаний, то тогда АРМА, согласно закону, должно выбирать из них. Однако мы не хотим выбирать из 5 неизвестных компаний. Мы считаем, что поскольку это стратегический объект, то было бы разумно, чтобы руководителя для него искали не по принципу потенциального согласия добровольного управляющего, а чтобы государство брало на себя ответственность, чтобы им управляла профильная компания. Это было бы справедливо.

Дачи Януковича в Межигорье и Сухолучье

За что вы бы хотели, чтобы Кабмин взял ответственность. По вашему мнению, Кабмин еще должен назначить управляющего на "Межигорье", которое до сих пор в подвешенном состоянии?

Да, в подвешенном состоянии.

"Межигорье" в прекрасном состоянии сейчас. Однако проблема в том, что для него не могут найти управляющего по прозрачной схеме. Ваши преступные предшественники несколько раз пытались завести туда сомнительные фирмы, связанные с лидерами партии "Свобода" и "Народный фронт". Так когда же вы найдете нормального управляющего для резиденции беглого президента?

Еще где-то год назад я говорил, что мечтаю, чтобы мы нашли управляющего через полгода. Эта мечта у меня до сих пор осталась, но почему она до сих пор не сбылась? Надо понимать, что такое управление. Это, в частности, расходование средств на актив. "Межигорье – это парк. Люди приходят туда, платят за вход, чтобы погулять, а не для того, чтобы зайти на вертолетную площадку или в какое-то другое помещение. В управление АРМА передали не всё Межигорье. Агентству передали недвижимость и то, что в ней находится. Однако нам не передали весь этот парк, все насаждения, поле для гольфа.

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Содержание этого всего требует затрат. Ради этого люди туда и приходят. АРМА может передать в управление только то, что продали нам, то есть недвижимость. Мы не можем передать поле для гольфа, зеленые насаждения и всю остальную красоту. Это означает, что тот, кто возьмет в управление эти помещения, будет отвечать только за них. Даже если он будет тратить деньги на содержание территории, то мы не сможем согласовать для него эти расходы. Он фактически будет тратить свои деньги. Мы не можем согласовать расходы на актив, который не в управлении.

Бывшая резиденция Виктора Януковича "Межигорье": смотрите фото 24 канала, Артура Зайонца, Александры Карасевич

Для того, чтобы это было правильно, управляющий должен иметь возможность тратить средства на всю эту территорию. Однако для этого ее нужно передать нам. Территория – это фактически государственная земля. Вряд ли землю кто-то арестует. Впрочем, можно описать и арестовать такие активы, как зеленые насаждения, поле для гольфа. Это актив. Собственно, этим мы совместно с НАБУ и занимаемся.

Там есть другая проблема – НАБУ не может совершать следственные действия, так как процессуальное руководство осуществляет Специальная антикоррупционная прокуратура, но САП не может осуществлять процессуальное руководство, потому что Офис генпрокурора не может передать туда тома дела.

Здесь какой-то замкнутый круг – НАБУ не может работать, потому что Специальная антикоррупционная прокуратура не может согласовывать действия, а САП не может их согласовывать, потому что они не имеют материалов дела, которое застряло в Генеральной прокуратуре.

По этой причине все это следствие не движется, и мы вместе с ним. Вообще, эта идея не очень хорошая, потому что это похоже на национальный парк. Если это национальный парк, то в нем должна быть администрация. Это немного другой вид деятельности, чем то, чем занимается АРМА. Агентство может этим заниматься, однако это надо делать по правилам. Это должно быть разумно. Отдать в управление только объекты недвижимости – глупо, ведь люди туда приходят не ради этого.

Вы недавно нашли управляющего для охотничьей резиденции Януковича в Сухолучье, которое расположено в 40 километрах от Межигорья. Не случится ли так, что этот коммерческий управляющий закроет доступ для людей в резиденцию "Сухолучье", которая тоже фактически стала национальным парком?

"Сухолучье" мы не побоялись выставить. Я был много раз и там, и в "Межигорье". Для нас "Сухолучье" – это маленькое "Межигорье". Мы хотели посмотреть, что будет, если мы попробуем это сделать. Мы очень сильно переживали, ведь понимали, что туда может зайти некое лицо, который скажет, что хочет забрать себе этот объект под дачу и платить за него определенную сумму в бюджет, закроет вход и никто не сможет туда попасть.



Бывшая дача Виктора Януковича в Сухолучье / Фото DW

Это был довольно вероятный сценарий событий. Если бы так произошло, то нас бы обвиняли и потому, что мы перекрыли людям возможность гулять там, где они делали это и раньше. Нам повезло, потому что подалась компания, которая имеет опыт оперирования отелями и которая хочет внедрить его там. Однако у них есть идея не делать большой отель, а домики, которые можно будет снять. Они будут развивать там туристическую инфраструктуру. Что именно они будут делать станет понятно, когда мы заключим с ними договор. Сейчас у нас проходит оценка этого актива. Мы заключим с ними договор и я надеюсь, что этот управляющий имеет еще и свой опыт, соответствующее оборудование и персонал. Если их опыт будет успешным, то, наверное, тогда мы сможем его распространить и на Межигорье.

Масштабы Сухолучья гораздо меньше, чем Межигорья. В Межигорье огромная территория, где много насаждений. Я за них на самом деле переживаю, потому что Межигорьем может управлять какой-то недобродетельный управляющий и зеленые насаждения могут начать исчезать. Межигорье под присмотром, оно не запущено, потому что за ним ухаживают. Межигорье сейчас, как "труба Медведчука", передана на хранение общественной организации, которая там расположена. Они фактически его хранят, есть документ, согласно которому им это все передали на хранение. Наши задачи совпадают с ними. Сейчас они с этой задачей справляются.

Мы проведем конкурс, но для этого должны быть нормальные предпосылки и мы их пытаемся создать. Однако это зависит не только от желания АРМА, но и от способности НАБУ и САП провести с нами все необходимые следственные действия.

История со свиной головой

Не могу не спросить вас об истории со свиной головой, которая недавно наделала шума...

Справка. Свиную голову подложили под дверь одному из сотрудников АРМА. Все из-за истории, которая началась еще в мае 2020 года, когда у "вора в законе" нашли банковскую ячейку, которую передали на хранение в АРМА. Там было 400 тысяч долларов, которые положили на депозит. Прошедшие владельцы пытались вернуть эти деньги. В итоге, средства отдали, но якобы мошеннику, который "кинул" и сотрудников АРМА, и "вора в законе".

Эта история очень интересная и поучительная. Мы сделали выводы. Мошеннику или нет – этот вопрос тоже надо еще установить. Если же мошеннику, то это означает, что решение таки было поддельным. Так все говорят. Однако, если это правда, то давайте проведем экспертизу оригинала документа. Сейчас он до сих пор лежит у нас, никто не взял, чтобы это проверить. Мы заинтересованы в том, чтобы установить истину в этой истории. Если это решение действительно поддельное, то люди, которые его сделали, должны нести за это ответственность.

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Нас обвиняют в том, что мы не проверили, насколько решение является оригинальным. Однако следует пояснить, как АРМА с этим работает. Мы постоянно в бумажном виде в ящик получаем судебные решения о наложении и отмене ареста. Мы проверяем, или решение оригинальное и начинаем его выполнять, но не проверяем его наличие в реестре. Сейчас наши сотрудники пересмотрели все те решения, согласно которым отменяли аресты. Почти половина из них отсутствует в реестре. Или на момент, когда мы возвращали актив, решение в реестре не было, потому что оно часто попадает туда позже.

В законе указано, если взлетает арест, то мы должны вернуть имущество законному владельцу в течение 3 дней. Однако в реестр решения могут попадать и через несколько недель, месяцев или вообще этого не происходит. Это уже вопрос к работе суда. Мы проверили – решение оригинальное, поэтому и выполнили это. Убедиться, что решение есть в реестре можно, если у нас изменят закон.

Интервью с Владимиром Павленко на 24 канале: смотрите видео

Раньше тоже было много случаев, когда были поддельные решения. Мы говорим о необходимости изменений в этот закон уже больше года. Впрочем, пока Верховная Рада ничего не может с этим сделать. Если мы будем все это проверять, то этим будем нарушать свой закон, где указано, что за 3 дня имущество нужно отдать.

В этой истории еще один важный вопрос – а чьи это деньги? По этому поводу есть минимум 3 версии. Если их туда положил владелец ящика, то он мог положить не свои деньги, а те, которые ему могли одолжить. Мы уже получали судебные решения, которые принимали в интересах других лиц.

То есть, если кто-то бросит вам в ящик судебное решение, согласно которому надо отобрать вашу квартиру и продать ее, то вы это выбросите?

Нет, это разные вещи – есть исполнение постановления о наложении ареста и исполнение постановления об отмене ареста. Если арест отменяют, то имущество просто возвращают обратно. В то же время продать квартиру – это не назад, а наоборот – вперед. Однако все процедуры, связанные с продажей или с передачей в управление, являются продолжительными. Это не происходит за 3 дня и эти процедуры являются публичными.

Дело с землей "Ашана"

Земельный участок, который отобрало ваше агентство в крупной торговой сети "Ашан", продали за 5 дней. При этом он стоил более 200 миллионов гривен, а его продали за 8 миллионов. Как же так быстро вам все удалось?

Вопрос о том, что АРМА украло у "Ашана" землю часто нарушают народные депутаты. В определенной степени это правда. Однако это сделали еще представители предыдущего руководства, это важно. За время нашей работы АРМА не продало ни одного земельного участка и ни одной квартиры. Также все говорят, что "Ашан" купил земельный участок. Однако это тоже не совсем правда, потому что "Ашан" никаких земельных участков не покупал. Они покупали компанию, которой принадлежат земельные участки. Он оптимизировал это соглашение и покупал корпоративные права. Это многое меняет, потому что если бы "Ашан" покупал недвижимость, то это была бы другая история.



Павленко: "Мы не продали ни одного земельного участка и ни одной квартиры" / Фото 24 канала

Эта земля – поле, целевое назначение которого потом поменяли и продали "Ашану". То есть "Ашан" покупал актив, из-за которого и ведут уголовное дело, что все эти участки якобы незаконно перевели из пашни в землю под строительство. Этим занимается прокуратура и пусть устанавливает суд, или это было законно. Из-за всего этого земельные участки передали нам. Если бы эти участки и сейчас передали агентству, то оно точно так же не могло бы управлять этим активом и вынуждено было бы его продавать, если бы было разрешение суда.

Вы говорите, что участок продали за 5 дней и это действительно нарушение. За него должны отвечать те, кто это допустил. Сейчас мы настаиваем на том, что кроме оценки актива должна быть и рецензия. Она предусматривает проверку оценки. Если оценку сделали правильно и потом все выставили на публичные торги, то можно приходить и покупать, это же рынок.

Вероятные переписки Павленко

Давайте поговорим уже о вашей деятельности. Когда вы уже занимали должность, то в СМИ появилась информация о якобы вашей переписке с некоторыми своими работниками в телеграме, а также с адвокатами и юристами. Как вы можете это прокомментировать? Эта переписка действительно к вам относится?

Вокруг нашей работы всегда очень много громких заявлений и фейков. Есть много манипуляций, чтобы попытаться нас в чем-то обвинить. Я не комментирую эту переписку, зная, кто это делал. Опять мне придется говорить о "предшественниках", хотя не хотелось бы. Как это повлияло на нашу работу – никак.

Больше о вероятной переписке Владимира Павленко читайте в расследовании "Наши деньги".

Вы говорите, что не комментируете, однако изданию "Наши деньги" вы прокомментировали факт появления этой переписки. В ней вы даже обсуждали, что неплохо было бы дать "по зубам" общественным активистам, которые критикуют руководство АРМА.

Есть ли какие-то активисты, которым кто-то сейчас давал "по зубам", мне интересно? Думаю, что таких нет.

К счастью, с теми антикоррупционными активистами, о которых говорится, а это Глеб Каневский и Александр Леминов, все в порядке. Вы знаете, сколько активистов пострадали и даже погибли в Украине из-за заказа должностных лиц. В частности, это дело Екатерины Гандзюк, в котором подозреваемый чиновник сейчас находится в СИЗО. Говорится о Владиславе Мангере.

К сожалению, это ужасные вещи, которые мы тоже осуждаем. У нас позиция простая: мы прозрачны, объясняем, что делаем хоть активистам, хоть правоохранителям, хоть журналистам. Мы все можем объяснить и открыты к диалогу. У нас нет никаких войн с активистами или депутатами. Мы ни с кем не воюем, а просто делаем свою работу.

Про "Украинский медиахолдинг"

Пожалуй, все, у кого есть предшественники, рано или поздно говорят об их работе. Если бы мы не пытались говорить о вашей работе, но переходим к темам, которые были тогда. В переписке говорилось еще и о "Украинском медиахолдинге", который хотел себе Кирилл Тимошенко. Плохо хотел или не договорились?

С нами довольно трудно договариваться. Как выбирают управляющего? Подают документы на конкурс, и мы их оцениваем. Эти документы никто единолично не оценивает. Это тендерный комитет. Все документы тщательно анализируют. Там очень простые критерии. Оценивают, кто больше денег пообещал, у кого лучший опыт, опытный персонал и финансовая состоятельность, чтобы всем этим заниматься. Договариваться можно обо всем, что угодно, но когда доходит до анализа документов, то выигрывает тот, у кого они лучше. Например, победитель, "1+1" пообещал 5 миллионов в месяц в бюджет.



Кирилл Тимошенко / Фото LIGA.net

Сейчас мы отобрали руководителя, с которым, к сожалению, до сих пор не заключили договор, так как не сделали оценку, нет согласования Антимонопольного комитета. Это те вещи, которые от нас не зависят. Но если бы обещание о 5 миллионах в месяц выполнили, то это были бы огромные деньги. Если АРМА в 2020 году заработало только 15 миллионов, то на УМХ оно бы за 3 месяца заработало годовой бюджет. Победил тот, у кого были лучшие показатели и соответственно в этой компании деньги, чтобы гарантировать такие платежи.

Но одним из условий поиска управляющего для УМХ была его политическая отстраненность и невмешательство в редакционную политику УМХ. Как вы думаете, компания, которую контролирует олигарх Игорь Коломойский, несмотря на обещанные агентству такие выплаты, может гарантировать политическое невмешательство в редакционную политику?

Могу предположить, что в Украине все медиа определенной степени принадлежат или олигархам, или мощным игрокам на политическом рынке. Можно предположить и то, что кто-то определенным образом будет влиять, но мы не можем проверить это заранее. УМХ является целым медиахолдингом, поэтому, наверное, это вопрос и информационной безопасности Украины. Если так, то это стратегический актив, поэтому, возможно, руководителя должно искать не агентство. К нам подавалась компания, которая предложила 1 гривну в месяц. Мы могли бы ее выбрать, она тоже связана с одной известной личностью в Украине. Но должно ли АРМА выбирать управляющего на такие активы ?!

Особенно учитывая то, что на олигарха Коломойского, фирма которого теперь будет руководить УМХ, США наложили санкции. Возможно, вам вскоре придется еще и холдингом "1+1" управлять?

Возможно. Мы только можем догадываться, какие решения будут принимать украинские суды и какие активы передавать в АРМА. Однако это только догадки, это не про нашу работу.

Я так понимаю, что управляющие, они же "1+1", должны согласовывать все свои действия с владельцем?

Это нелепая норма, которая есть в нашем законе, управляющий корпоративными правами или акциями должен все свои действия по управлению активами согласовывать с собственником. То есть перед тем, как что-то делать, надо спросить у владельца, или он не против. Мне трудно прокомментировать, с какой целью эту норму когда-то внесли в наш закон. Я только за то, чтобы эту норму исключили из нашего закона и надеюсь, что те законодательные изменения, которые планируют сделать в Верховной Раде, относительно АРМА учтут.

А они должны быть?

Да, я очень надеюсь, что эту норму уберут из нашего закона. Тогда управляющие корпоративными правами смогут нормально управлять компаниями, которые им передали. Сейчас это фикция.