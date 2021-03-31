Александр Моторный – украинский журналист, военкор. Он побывал в горячих точках военных и гражданских конфликтов в Грузии, Пакистане, Афганистане, Тунисе, Египте, Ливии, Кыргызстане. С 2014 года работает в районе Операции Объединенных сил.

О том, как закончить войну на Донбассе, достижениях украинской армии и соцобеспечении военнослужащих – читайте далее в интервью с военным журналистом.

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О журналистах на войне и горячих точках

Умеете ли вы стрелять?

Стрелять умею, я бы даже сказал, что люблю. Из разных видов оружия стрелял, из самого большого – это из пулемета БТР, мне нравится снайперская винтовка и автомат, но из него нравится стрелять стоя. У меня оружия нет и я жесткий противник свободного оборота оружия. Я считаю, что коллективное сознание на сегодня находится на очень низком уровне.

Нужны ли журналисты на войне?

Когда меня спрашивают, чего я туда еду, я говорю, что я не "волшебник в голубом вертолете", единственное, что я могу сделать – это увидеть, мой оператор – заснять, и я могу об этом рассказать. Я могу гарантировать, что то, что я увидел и услышал, я расскажу. Условно говоря, если я что-то перекручу, вы можете меня поймать, убить, закопать и так далее. Ценно ли это? Весь мир считает, что да. То есть работу журналистов считают неотъемлемой частью существования общества. У нас, а особенно, что касается армии, к сожалению, такого ощущения нет.

Чем дальше – тем убеждений, что это нужно, все меньше и меньше. Если общество не будет знать, не будет понимать или будет иметь искаженную информацию, оно не будет поддерживать войско, не будет подставлять плечо, в конце концов, армия будет существовать сама по себе на Востоке, здесь будет существовать Генштаб и Минобороны, а общество будет еще в другом месте.

Как удавалось подавлять страх в горячих точках?

Опыт Грузии имел свое влияние и, возможно, поэтому хорошо, что была Грузия и дала выжить в других условиях. Я просто в какой-то момент сказал "будет как будет, я на это повлиять не могу". Я конечно, буду стараться выжить в той или иной ситуации, но если они захотят нас убить, закопать или забрать куда-то, то они это сделают.



Александр Моторный / Фото "Новинарня"

Как для вас началась война на Донбассе?

На Донбасс начали ездить фактически сразу, когда начались события в Краматорске – захват Славянска. Я первые разы даже ездил своим авто, мы какими-то чигирями пытались заехать в Славянск, через сепарские блок-посты. Были люди с оружием, бандиты – вот это слово было для них лучше всего на тот момент.

Однако в конце апреля – начале мая уже был штаб АТО, и мы должны были лететь на вертолете по нашим позициям, мы ждали разрешения на вылет, и тут кто-то из офицеров передает, что погибли двое людей, с которыми я говорил накануне. Тогда произошло такое серьезное осознание ситуации. Это были люди, с которыми я только вчера говорил, а сегодня они уже погибли. А фактически за неделю сбили вертолет с Кульчицким (генерал-майор Сергей Кульчицкий – 24 канал), тот самый экипаж и борт, с которым мы, в конце концов, летали.

Об украинской армии

Есть ли у вас друзья среди военных?

Я за эти годы познакомился с огромным количеством людей. Познакомился ли я бы с таким количеством людей, занимаясь другими темами или не было бы войны, мне сказать сложно. Наверное, нет. Познакомился ли я бы с таким количеством качественных и целостных людей, безусловно, что нет. Вы же знаете, как в критических ситуациях проявляются люди – или вылезает все самое плохое или все самое лучшее, но середина тоже есть. Друзья ли они мне? Я бы хотел называть их друзьями, но воспринимают ли они меня так, возможно, я просто для них журналист, который что-то от них требует (смеется). Поэтому я надеюсь, что среди этих людей есть все же друзья.

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Какой вы видите современную украинскую армию?

То, что я видел до 2014 года – это была армия, где пытались выживать офицеры, старались отслужить срочную службу солдаты. Та армия, которая была от 2014 до 2016 года, так она была в тяжелом состоянии, но безусловно она состоялась.

Каким должно быть соцобеспечение военнослужащего?

В военные вузы должен быть безумный конкурс. Вот, когда в вузах будет большой конкурс, тогда будет понимание, чего в армию хотят идти. Когда молодые люди будут хотеть идти в вузы, там будет 5 человек на место – это будет означать, что это престижно.

Военный или военная должен приходить домой, его жена или муж должен готовить вкусный ужин, у них нет мыслей, во что одеть, обуть и прокормить свою семью. Мы сотрудничаем с НАТО – это CTRL+C – CTRL+V, надо взять лучшие практики, подкорректировать под себя, взять и сделать.



Моторный прошел горячие точки Донбасса / Фото ТСН

Как относитесь к женщине в армии?

Я бы поберег их, это наверное звучит очень плохо и я за это дома получу. Однако, если человек хочет, может и способен сделать что-то для общества и реализовать себя – пусть делает это.

Как закончить войну на Донбассе

Как завершить боевые действия на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях?

У нас под боком нельзя помириться с "гопником". Его надо либо заковать в кандалы, либо сделать так, чтобы его не было возле нас рядом, либо обезвредить.

Что делать, чтобы после войны об армии не забыли?

Армия должна быть самым главным элементом государства, как и транспорт, политика, медицина, образование и так далее. То есть это должна быть жизненно необходимая история. Если армия не будет отделена от этого процесса, как вот, например, Церковь, то она не сможет существовать. Армия не сможет сама себя прокормить, ее должна кормить страна и народ. Если армия не будет отделена от этой истории, то с ней все будет в порядке. Чтобы этого не произошло должно быть 2 составляющие:

армия должна быть престижной историей, в которую хотят идти люди;

армия должна быть открытой – да, есть определенные вещи, которые нельзя говорить на широкую публику. Но посмотрите на мир, это не нам надо выдумывать, это все существует.

Чем должно гордиться украинское войско?

Несмотря на весь комплекс негатива, в армии остается немало классных офицеров, сержантов, бойцов. И это не только из-за того, что они классно стреляют, хотя это тоже хорошо у них получается. Но они креативные, целостные, мотивированные, украинские. Не все так плохо и на них все держится.

Справка. "11 вопросов" – телепроект-интервью Военного телевидения Украины, в котором знаменитости из разных сфер высказывают свои мнения и делятся опытом по таким темам как армия, война, безопасность.