В конце 2020 года Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с американскими журналистами. Говорили о пандемии, войне на Донбассе, сотрудничестве с США и будущим президентом и многом другом.

Все самое интересное из интервью Владимира Зеленского изданию The New York Times собрал 24 канал.

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Война на Донбассе

Президент убежден, что пойти на компромиссы по Донбассу, включая большую автономию региона – возможно. Впрочем, Украина точно не будет менять внешнеполитический курс по желанию России.

Компромиссы для предоставления Донбассу больших преференций возможны. Нормальные компромиссы, без компромиссов война не закончится, я это понимаю,

– отметил Владимир Зеленский.

Кроме того, он выразил убеждение, что пока говорить о финале войны рано. Ведь нужна реинтеграция Донбасса, которая требует сильных компаний, технологии, безопасности и финансов.

"Мы видим свободную экономическую зону на Донбассе, чтобы там были определенные преференции, чтобы зашел бизнес. И здесь ключевую роль могли бы сыграть США", – считает глава Украины.

Сотрудничество Украины и США

Президент нашего государства отметил, что такое сотрудничество важно. Ведь Штаты поддерживают Украину, в частности, в вопросах санкций. В то же время Владимир Зеленский отметил: Украина должна быть сильной и независимой державой, в чем США ее поддерживают.

Моя позиция понятна и пряма: мы, конечно же, хотим быть независимой, сильной страной. Конечно же, мы хотим видеть себя в пределах Европейского сообщества, внутри ЕС,

– заявил Зеленский.

Отдельно он прокомментировал и вопрос победы Джозефа Байдена на президентских выборах. Глава нашего государства уверен, что любой президент США будет поддерживать Украину, но месседжи Байдена ему импонируют.

"Он заявил о том, что у них, его команды, есть концепт глобального стратегического видения безопасности в Европе. И, конечно, это очень важно для нас. Потому что если мы говорим о безопасности в Европе, то единственная война в Европе сегодня – это война на Донбассе", – отметил президент Украины.



Владимир Зеленский дал интервью западному изданию / Фото NYT

Пандемия коронавируса и новые дороги

Владимир Зеленский заявил, что Украина не входит в список стран, которые первыми получат вакцины от коронавируса. Впрочем, он убежден: США и Великобритания могли бы на это повлиять.

Украинский лидер также рассказал, что государство будет бороться за главные западные вакцины Moderna, Pfizer, AstraZeneca. И он исключил возможность покупки российских вакцин.

Мы не должны допускать того, чтобы Украина принимала российскую вакцину, которая не прошла все испытания. У нас с вами нет реальных доказательств, что эта вакцина имеет стопроцентный положительный эффект,

– заявил Владимир Зеленский.

Кроме того, президент прокомментировал и строительство дорог во время пандемии. Он пояснил, что это важно, ведь по новым дорогам скорые "начали вовремя добираться до больных".

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Борьба с олигархами

Президент Украины убежден, что олигархов можно победить только в том случае, когда они станут большим бизнесом, будут платить налоги и обеспечивать рабочие места. И этот путь исключает их влияние на СМИ и политику.

"Они представлены в Верховной Раде, и, к сожалению, должен констатировать, что владельцами всех телевизионных групп сегодня являются такие крупные предприниматели. Когда эти вещи государству удастся предотвратить, тогда мы победим олигархов", – заявил Зеленский.

Отдельно он прокомментировал сотрудничество с пятым президентом – словами, что "с олигархом Петром Порошенко сотрудничать он не готов".

Вместе с тем президент не исключает сотрудничество "Слуги народа" и "Европейской Солидарности" в Раде. Мол, при наличии хороших инициатив они и так сотрудничают.

Также он прокомментировал и высказывания Игоря Коломойского о сотрудничестве с МВФ. Владимир Зеленский отметил, что он "не является президентом, а значит представляет исключительно свою точку зрения".

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