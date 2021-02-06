Сергей Притула – украинский телеведущий, волонтер, общественный и политический деятель. Он активно помогает украинской армии с самого начала войны. Благодаря его работе, удалось аккумулировать на благотворительность больше 45 миллионов гривен.

Источник: "11 вопросов" на 24 канале

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Главные достижения и проблемы ВСУ

Какое главное достояние Вооруженных сил Украины?

Очень широкий вопрос, ведь невозможно найти что-то одно. Пожалуй, главное достояние – люди. Армия – это большая структура, в которой человеческий фактор, конечно, может хромать. Однако 2014 год показал, что у нас есть люди, на которых государство может рассчитывать в контексте защиты.

Есть люди, которые помогают украинской армии – это тоже достояние. Волонтерское движение является уникальным, когда государство не справляется, а народ делает все, чтобы закрыть эти дыры, латать их и помогать армии.

Я пытался как-то понять, в какой стране была бы подобная активность за последние 20 – 40 лет, возможно, какие-то войны между государствами. Однако я нигде не видел такого, чтобы люди обеспечивали армию, начиная от берцев и шлемов и заканчивая ценными беспилотными летательными аппаратами. Нам это удалось, значит армия заслуживает это.

Какая главная проблема ВСУ?

Деньги. Их якобы стало больше за последние годы, но это не бюджет развития, это бюджет "поддержания штанов" и зарплатного фонда. Для того, чтобы произошли какие-то комплексные сдвиги – надо очень много денег.



Сергей Притула: Бюджет ВСУ – это бюджет "поддержания штанов"

Мы сами не решим эту проблему, поэтому очень хорошо, что находят партнеров, обеспечивающих нас даже катерами для "москитного флота". Это же не просто дали катер, потому что им уже он не нужен. Нет, это комплексная работа. Катер дали бесплатно, но Украине необходимо:

отправить команду на обучение;

заплатить за транспортировку;

сделать ремонт;

делать техническое переоснащение.

Содержание этого тоже дорого стоит.

45 миллионов для армии

Сколько денег вы собрали на помощь армии?

Ориентировочно 45 миллионов гривен.

Внимание! Реквизиты для пожертвования на украинскую армию можно найти на фейсбук-странице Сергея Притулы.

Почему больше не снимаете пародии о ВСУ?

Тогда мы смеялись над недостатками украинской армии – такой постсоветской, "совковой", развалившейся, похищенной, непонятной, бесперспективной.

В то время мой брат уже, кажется, стал полковником. Я помню, что у него была заработная плата меньше чем у редактора "Нового канала". Это на самом деле очень позорный факт.

Есть такие специальности и сферы, где человек должен получать достойную зарплату. Армия – это как раз этот сектор. Возможно, если бы так и было – у нас бы не было армии в таком состоянии, какой она была в 2014 году.

Когда из армии исчезнет "совок"?

Так он и не может исчезнуть так быстро, если армия столько лет – до 2014 года – была территорией, где "круглое носят, квадратное катят". Довольно надеяться, что это можно сделать легко.

Конечно, должны пройти определенные пертурбации, должно смениться несколько поколений офицерского состава. Я очень рад, что те боевые офицеры, воевавшие в начале войны, получили хороший социальный лифт и карьерную лестницу внутри ВСУ.

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Комбаты стали комбригами, кто-то командиром полка, кто-то ушел в Генштаб. Это люди, которые во время боевых действий сильно проветрили голову от "совкового" и поняли, куда армия должна двигаться дальше.

Женщины в армии

Как относитесь к женщинам в армии?

Абсолютно положительно. Я за гендерное равенство в государстве и в целом. Если женщина чувствует в себе силы и желание защищать государство на том или ином участке – конечно, я только за.

У нас примерно 30 тысяч женщин в ВСУ. И это не только связная или медицинская работа. Я пересекался довольно часто с девушками на "нуле". И большинство из них были снайперами.

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Есть ли у Вас подарки с фронта?

Я не делю эти подарки на более или менее ценные, потому шеврон с плеча бойца 2014 года не менее дорогостоящий, чем какой-нибудь сувенир сделанный с любовью.

Есть ли у Вас личное оружие?

"Форт-17". У меня есть товарищ полковник "Альфы", то как раз он меня учит, как это правильно должно делаться. Держит в тонусе. Я быстро учусь, откровенно говоря, и когда у тебя такой наставник, бесплатно, это вообще джек-пот.

О Крыме и Донбассе

Следует ли обменять Крым на мирный Донбасс?

Это кремлевская схема абсолютно. Нет, конечно. Я в принципе очень зол, что умелыми руками кремлевской пропаганды и наших немного недалеких, состоялась сепарация крымского вопроса и Донбасса на 2 разных. Это должно было быть всегда в комплексе.

Любые торги Крымом – это государственная измена, очевидно.

Здесь уже держать кулаки за нашу дипломатию и взращивать хорошие кадры.

Как правильно называть страну-агрессора?

Зависит от ситуации, если это деловая переписка или разговор людей не за бутылкой пива, то все же стоит использовать официальное название – Российская Федерация. А в сети – это уже у кого какая фантазия. Здесь уже ненависть сквозь креатив, каждый показывает, как хочет.

Какие ощущения дает причастность к уничтожению врагов?

Это эмоция, которая эволюционировала, потому что я человек гражданский, откровенно говоря. И быть привлеченным к убийству кого-то – это, откровенно, психологически немного тяжело и к этому надо себя адаптировать и дать себе понять, что это враг, в принципе, твои защитники и армия делает все правильно. Ты помогаешь им в этом, ты должен абстрагироваться от ситуации.

Сейчас я получаю моральную сатисфакцию, когда я смотрю видео (с Донбасса – 24 канал). Потому что эти видео я, скажем, не сохраняю, но они откладываются в памяти – то, что делают снайперы, минометчики, коптеры снимают – когда уничтожается живая сила, когда состоялись результативные выходы наших диверсионных разведывательных групп, когда закладки срабатывали и так далее. Ты радуешься за свою армию, она уничтожает тех, кто пришел убивать нас, поэтому все ок.

Справка. "11 вопросов" – телепроект-интервью Военного телевидения Украины, в котором знаменитости из разных сфер выражают свои мысли и делятся опытом относительно таких тем как армия, война, безопасность.