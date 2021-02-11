Председатель Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко не так давно находится на своей должности, однако ему уже удалось запомниться интересными решениями. Именно он посадил за один стол солдат и генералов, а руководителям посоветовал пользоваться общественным транспортом.

Генералы и солдаты за столом

Есть много деталей, которые могут вас охарактеризовать. Например, история, когда вы посадили генералов и солдат за один стол в столовой.

На мой взгляд, в этом нет ничего удивительного. Потому что и солдаты, и генералы являются солдатами. Только у генерала большая ответственность. Нет ничего встидливого в том, чтобы держать пищу в одном зале с генералами, солдатами, младшими офицерами. Это нормально.

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У нас есть помещения, которым мы пользуемся исключительно во время посещения официальных делегаций или когда к нам приходят гости.

Это изменило коммуникацию между генералами и теми, кто имеет более низкий ранг?

Когда я впервые после назначения зашел в столовую, народ порозбигався. Мы стояли в одной очереди и конечно меня хотели все пропустить, но я принципиально каждый раз стоял в очереди. И люди к этому привыкли. Я показал, что это нормальная практика – когда и солдат, и руководитель ведомства равны. Пуля не видит никакой разницы в том, кто перед ней.

Еще слышала историю, часть тех, кто сидел в высоких кабинетах, вы отправили на границу.

Мы дважды сократили количество региональных управлений. Благодаря этому удалось освободить 400 должностей, которыми усилили подразделения охраны границы. То есть мы увеличили количество должностей солдат.

Об автопарке и общественном транспорте

У вас было 5 автомобилей. Вы сейчас уменьшили автопарк?

Сейчас у меня осталось 2 служебных автомобиля. Один из них я использую ежедневно, а в командировку могу поехать микроавтобусом.

Это правда, что руководителям вы посоветовали чаще пользоваться общественным транспортом?

Это правда. Я вообще каждый день хожу на работу пешком. У кого есть возможность, тоже ходят пешком или ездят на велосипеде. Мне от дома до работы – 7, 5 километров. А есть офицеры и генералы, проживающих в 20 километрах. Поэтому обычно им трудно ходить пешком. Потому что когда я трачу на дорогу 64 – 67 минут, они – 3:00.



Интервью Сергея Дайнеко / Фото 24 канала

У вас есть такой принцип – на высокие должности брать только тех, кто прошел АТО, а не тех, кто "является туристами". Почему именно так?

Сейчас у нас половина личного состава прошла через АТО. Люди, которые были на войне, особенно в ее начале, имеют совершенно иную систему координат и жизненные принципы. Хотя и среди участников боевых действий есть те, кто не оставил попытки незаконного обогащения.

Мы направляем свою деятельность на то, чтобы воспитать добропорядочность персонала. Я хочу, чтобы мы достигли того, чтобы уровень толерантности к коррупции был нулевым. Это очень тяжелая работа, которую делают за один год, но изменения уже есть.

Мы разрушили схемы. Системы уже нет, но есть единичные случаи, когда на границе находятся люди, которые считают себя самыми умными. Но мы по каждому придем.

В этом нам помогают коллеги из других правоохранительных органов – Службы безопасности Украины, Национальной полиции, Государственного бюро расследований. Например, вчера, 9 февраля, мы задержали трех военнослужащих, которые хотели переправить через границу табачные изделия.

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Только первые взяточники получат срок заключения (хотя бы 2 – 3 года), то коррупция уменьшится в разы. Когда люди увидят, что за каждым коррупционным правонарушениям непременно будет ответственность, однозначно желающих будет гораздо меньше.

О зарплатах пограничников

На уровень коррупции влияет уровень зарплаты. Есть ли пограничники, которые жалуются на то, что получают уровень зарплаты, как охрана в супермаркете? Мол, они не могут прожить на эти деньги. Будет ли пересматриваться этот вопрос?

Конечно, социальная защита наших военнослужащих – в приоритете. Но пограничные ведомства является частью общества. Очень трудно просить дополнительного финансирования, которое бы позволило повысить зарплаты, когда государство не имеет, где взять эти деньги.

Вы видите, в каких условиях находится сейчас наша страна, очень трудно требовать дополнительное финансирование, когда государство находится в таком состоянии. Конечно, органам, входящих в сектор безопасности и обороны государства, хотелось бы получить больше, но имеем то, что имеем.

Стараемся сокращать расходы благодаря оптимизации различных процессов. Например, с ноября 2020 мы получили право изготавливать изделия из колючей проволоки.

О планах Госпогранслужбы

Я думаю, что это не единственная реформа, которую вы проводите. Что у вас еще в планах?

Все наши реформы имеют одно целью – повысить надежность охраны государственной границы. Для того, чтобы обеспечить безопасностью наше государство и наших граждан.

► Усиление на границе с Россией

Сейчас в приоритете участок государственной границы с Российской Федерацией, вы видите, что происходит в сопредельных странах, вы видите, какая ситуация в Беларуси.

Протяженность участка государственной границы Украины и Беларуси составляет 1084 километра. Если Беларусь все же пойдет в Россию, мы получим увеличение участка границы с недружелюбно государством более чем на 1000 километров.

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► Модернизация контрольно-пропускных пунктов

Также в приоритете у нас соблюдения всех контрольных процедур на контрпропусках. Мы хотим, чтобы граждане Украины и иностранцы, которые посещают нашу страну, пересекали нашу границу в комфортных условиях, быстро. Чтобы работа пограничного ведомства и других контрольных служб была качественной и незаметной для всех граждан, которые не пытаются нарушать законодательство. Чтобы это происходило по умолчанию – пересек и не увидел.



Дейнеко: На контрольно-пропускных пунктах должны быть комфортные условия / Фото 24 канала

Конечно, необходимо развивать новые пункты пропуска, модернизировать уже действующие, потому что за годы независимости Украины фактически построено 1 – 2 пункта пропуска, и только в десятка проведена модернизация. Они морально устарели.

► Развитие пограничной авиации и морской охраны

У нас в приоритете развитие пограничной авиации. В 2020 году мы получили уже 2 новых вертолета французского производства Airbus, в 2021 году еще должны получить 10, а в 2022 году – 12. Так, в Госпогранслужбы будет 24 новых современных вертолета, которые можно использовать для патрулирования границы.

Мы развиваем морскую охрану. Она сейчас использует корабельно-катерный состав, который морально устарел на 86%. Благодаря министру внутренних дел Арсена Авакова в 2020 году нам удалось подписать контракт с французской компанией на строительство и поставку 20 современных катеров, 5 из которых построят в Украине.

О "стену Яценюка", коронавирус в Госпогранслужбе и личная жизнь – читайте во второй части интервью уже скоро на сайте 24 канала.