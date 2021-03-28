Таможня остается одним из самых болезненных и проблемных мест в Украине. Там до сих пор есть коррупция и контрабанда, поэтому систему органов публичной власти государства необходимо реформировать.

Об этом рассказал глава министерства финансов Украины Сергей Марченко. Также читайте в интервью о введении накопительной пенсионной системы, ипотеке и выплатах для ФЛП.

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О коррупции на таможнях

О таможне вы ничего не говорите. За последние 2 года у нас сменилось 5 руководителей. О реформе все молчат. В Грузии удалось серьезно реформировать таможню. Когда же в Украине этот орган прекратит быть символом краж и контрабанды?

Таможня – одно из самых болезненных и проблемных мест в нашем государстве. Наполнение бюджета, ежедневные поступления, перемещения товаров через границу – нельзя допускать коллапса, ведь любые задержки приводят к тому, что бизнес что-то теряет. Вопрос реформирования таможни очень зависит от этой ситуации.

Смену руководителей я не считаю проблемой. Если он не выполняет взятые на себя обязательства и не справляется с основной функцией – его надо менять.

Надо действительно принять во внимание тот факт, что это не простая история. Я, как министр и профессионал, очень много времени уделял и потерял для того, чтобы понять, как наладить процессы на таможне. Я даже несколько коллегий проводил самостоятельно, увольнял таможенников "пачками".

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К сожалению, это неэффективно, если не сочетать с наличием постоянного менеджмента. Если ты не управляешь таможней, очень трудно полностью понять, что там происходит. С позиции министра это трудно делать. Также – без наличия эффективной команды.

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Павел Рябикин работает уже почти 4 месяца, у него есть полный карт-бланш. Результаты марта показывают, что будет перевыполнение. Есть проблемы, никто не говорит, что их нет. Есть и коррупция, и контрабанда.

Перед Новым годом Рябикин говорил о том, что не выполнит план.

Видите, выполняет. Поэтому это означает, что мы все-таки качественно спланировали бюджет, и является свидетельством именно перевыполнением таможней планов.

Напомним! В декабре 2020 года в медиа появилась информация, что председатель Государственной таможенной службы Павел Рябикин написал заявление об отставке. Однако впоследствии он заверил, что пока никуда не уходит.

Но, возвращаясь к грузинскому опыту, у нас есть определенная история формирования таможни и наших отношений с западными партнерами. Мы имеем определенные серьезные обязательства с Европейским Союзом. Мы заключили соглашение об ассоциации, где есть четкие указатели относительно направления, в котором мы движемся. Грузинский опыт не очень применим в отношении нас.

Ведь мы не можем вернуться и сказать, что делаем иначе и то, что у нас есть – это ничего. Поэтому с учетом этого мы базируем свою работу на тех обязательствах, которые есть. История таможни достаточно сложная, но она есть, т. е. мы не можем ее перечеркнуть и сказать: "Наберем 10 тысяч новых людей".

А почему мы не можем так сделать?

Одномоментно не можем, но постепенно, путем оценки (можно – 24 канал). Нужен опыт для того, чтобы сделать оценку таможенной стоимости товара, для того, чтобы понять страну происхождения – там не все так просто.

Если запустить те механизмы, которые сейчас вводят: аттестацию таможенников, внедрение новых практик отбора, проверку на добропорядочность, если это будет постоянная системная работа, в то же время зарплата на таможнях будет существенно увеличена – это позволит нам улучшить и восприятия таможни, и саму культуру работу.



Марченко рассказал о коррупции на таможне / Фото 24 канала

Потому что сейчас трудно убедить таможенника, который получает до 10 тысяч гривен и имеет коррупционный соблазн и многие правоохранительные органы, которые над ним надзирают и объясняют ему, как лучше себя вести. Трудно действовать в такой ситуации, когда он будет получать, например, до тысячи долларов и думать, как из "бананов" сделать деньги, чтобы этого не делать вообще.

Украинским судьям подняли зарплаты очень серьезно. Разве они начали меньше взяток брать? Стало больше справедливости в судах?

Конечно, заработная плата – одна из самых больших мотиваций. Однако главная мотивация – это культура и среда, в которой мы находимся.

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Условно говоря, не все суды коррумпированы, но те несколько судов, которые принимают сомнительные решения, ставят под сомнение всю систему судей.

Так же с таможней. Там ситуация не лучше. Традиции, которые сложились там, надо просто менять. Таможня нуждается в системных реформах.

Надо вводить автоматизированные процессы, которые позволят убрать человеческий фактор. Однако поймите то, что я сказал в начале. Мы находимся в условиях, когда нам нужно постоянно выполнять бюджет. У нас нет времени экспериментировать на таможне.

Однако его и не будет.

Не будет, поэтому надо выходить из этой ситуации рационально и работать с теми, что есть. Постепенно изменять, увеличивать заработные платы, переаттестовывать самих действующих таможенников на их доброчестие, порядочность, профессионализм.

Только такие шаги помогут очистить эту систему. Внезапно можно сделать быстрый набег. Можно правоохранителей поставить на каждый пост, но это будет временное решение, которое в принципе не даст долгосрочного эффекта. Такой эффект – это ряд шагов, которые позволят изменить таможню.

О новой полиции

Вы же знаете, чем закончилась переаттестация в полиции? Туда 90% старых милиционеров набрали, переодели в новую форму. Теперь она называется "полиция". Как следствие, у нас насилуют задержанных женщин в Кагарлыке или убивают детей пьяные полицейские. Это переаттестованные полицейские. Вы хотите то же самое сделать с таможней?

Очень меткий вопрос, к сожалению, и примеры привели такие, что трудно сказать. Однако я вам отвечу просто. Новая полиция, которая была на базе патрульной службы, Службы безопасности дорожного движения – работает.

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Там есть достаточно качественные молодые люди, которые получают достойную заработную плату, дорожат своим местом и знают, почему они там работают. Возможно, в системе случались не совсем доброчестные и порядочные кадры – так бывает. Однако в целом трудно не сказать, что в полиции просто качественные изменения.

Справка: 4 августа 2015 года пятый Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О Национальной полиции", которым отменил нормы о милиции.

Я вспоминаю милицию – это была специфическая структура, уровень доверия был минимален. Прежде всего маркером является патрульная полиция. Там качественные изменения ощущаются, там была заведена полностью новая история, новые люди, новая система отбора. Почему это нельзя сделать с таможней? Можно.

Я вас разочарую. Я знаю очень хорошо, как работает новая полиция. Половина тех парней и девушек, которых набрали в патрульную полицию 6 лет назад, уже оттуда уволились. Почитайте в интернете историю Зои Мельник – молодой девушки, которая пришла мотивированной и с упоением на работу в патрульную полицию. Ее вместе с другими первичными полицейскими посадили в старый пропитанный коррупцией и кумовством райотдел в Одессе, затем заставили собирать взятки на дорогах. И так много патрульных полицейских, ведь райотделы и их руководство осталось старым. Следователи, криминалисты, "Беркут", ГАИ – все переаттестовались и остались, а новая полиция – это "капля в море" этого огромного монстра.

Это печально. Не может быть идеальных историй без разных проблем, но система меняется. Возможно, некачественно, но это один из примеров, которые были. Можем взять это за основу, сделать выводы и имплементировать это на таможне. Я не вижу в этом проблемы.

О растаможке автомобилей

Скажите, когда будет в Украине доступна растаможка автомобилей, как в других странах Европы? В Грузии, к примеру, за 2020 год заработали 700 миллионов долларов.

Что мы хотим построить:

или мы хотим создать для страны базу для подержанных автомобилей, которые уже на Западе не используются. Мы не будем знать, где их деть, как утилизировать, но в то же время будем говорить, что у нас справедливый доступ к ввозу автомобилей;

или же мы хотим быть страной, которая думает о будущем и контролирует, какой именно хлам мы завозим. Как упредить и сделать так, чтобы это было цивилизованно? Чтобы авто, которые завозят, были определенными мерами экологической безопасности.

Вопросов много, решение есть?

Решение очень простое. Когда граждане Украины смогут завозить новые автомобили (решение будет – 24 канал). Еще лучше – строить внутри страны и использовать наше автостроительство. У нас, возможно, для легковых автомобилей нет таких примеров. Раньше были. Однако в целом у нас есть отрасль автопроизводства.

Хорошо министру говорить, что украинцам надо покупать хорошие новые автомобили, у вас у самого Audi A6 2017 года. Что говорить про слесаря, учителя, медика, которые не могут себе позволить купить даже евробляху б/у из Литвы?

Конечно, мы одна из беднейших стран Европы. Я понимаю желание каждого гражданина иметь собственное авто. У меня автомобиль есть, я действительно все понимаю. Вопрос в том, как мы этого достигаем. Мы создадим в Украине рынок подержанных автомобилей, когда фактически вся Европа завезет к нам подержанные авто.



Министр финансов рассказал о растаможке автомобилей / Фото 24 канала

Грузия для своего региона является рынком подержанных авто. Они импортируют из стран Востока, Италии. Они экспортируют подержанные авто для других стран мира. Модель Грузии, к сожалению, не может быть применена в Украине. Здесь мы должны подойти со стороны государственных интересов и найти золотую середину.

Когда?

Это процесс.

Сколько он уже длится? 2 года?

У нас есть 2 крайности. Мы даем растаможивать полученные автомобили практически за бесценок. Эта дискуссия мне не совсем нравится, ведь как нам смотреть в глаза тем, кто растаможил в 1 раунде. Кто-то не захотел и сказал, что и так чувствует себя хорошо.

Есть обычные рядовые граждане, которые завозят авто и платят пошлину. Ни у кого не возникает вопроса, но почему-то у нас специфическая категория, которая считает, что стоит это делать по-другому. Завозите авто, которое соответствует логическим нормам, тогда не будет таких вопросов.

Об ипотеке

Ипотека под 7%. Она якобы у нас заработала. Согласно программе правительства, 5 тысяч семей смогут получить ипотеку. Это – "капля в море". И вообще, смогут ли?

У нас ипотечного кредитования де-факто в стране нет.

Эксперты еще и говорят, что его вообще быть не может.

Быть не может – это какая-то сложная и странная философия. Быть может и должно. Рынка нет, банки не кредитуют, есть много проблем с залогом, совершеннолетние и несовершеннолетние выселения из квартиры – есть много неурегулированных проблем.

Государство говорит, что мы должны дать толчок. Мы не можем кредитовать, но на конкретный момент времени сделаем льготную ставку. Это будет хорошо для застройщиков, экономики в целом, новые рабочие места.

Что такое "доступная ипотека под 7%"?

Это государственная программа, которую разработало Министерство финансов. Это сделали для того, чтобы удешевить стоимость ипотечных кредитов для широкого круга граждан Украины. Программа рассчитана на украинцев, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Мы будем давать ипотеку на первичный рынок – новостройки. Далее мы говорим, что даем возможность гражданам получить собственное жилье. И тут нам говорят: "Это не сработает". Это наша традиционная украинская песня.

Кстати! Сейчас в рамках программы "Доступная ипотека под 7%" украинцы подписали 12 договоров. Общая сумма составляет более 9 миллионов гривен.

Сейчас есть банки, которые уполномочены и выдают кредиты. Обращайтесь, там есть вся информация. Мы сейчас будем максимально менять формат программы. Мы хотим, чтобы граждане и банки поверили в ипотеку.

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Некоторые международных коммерческих банки, которые присоединяются к программе, вообще 5 – 10 лет не занимались ипотечным кредитованием. Они только разворачивают эти процессы, это была именно идея программы. Мы не можем из бюджета покрыть все вопросы банковского рынка, но можем дать толчок.

Знаете, почему банки не хотят выдавать людям кредиты под 7%? Они могут Министерству финансов одолжить под 11%, покупая облигации внутреннего государственного займа. И не надо будет играть с залоговым имуществом, выселять должников. Вот, что вы создали.

Что касается облигаций, есть рынок, мы снижаем ставки по более низким облигациям, даем возможность с меньшей ценой заимствовать. Однако это не сопоставимые вещи. Мы не собираемся замещать рынок кредитования.

У банков избыточная ликвидность, они ищут инструменты кредитования. Действительно, облигации – это такой инструмент, но это не значит, что мы конкурируем с ипотеками.

Банки заинтересованы в развитии ипотечного рынка, ведь это их основная функция – кредитовать. Государство компенсирует риски к рыночной ставке.

Условно, рыночная ставка сейчас 12,5-13% ипотеки. Мы говорим, что можно кредитовать под 7%, а разницу мы компенсируем. Для банков это понятная история, они зарабатывают свои деньги. Это не облигации, они имеют временный характер, меньшие проценты и определенные ограничения. Не сравнивайте эти вещи, пожалуйста.

Вы говорите о том, что ипотечного рынка в Украине нет, но тем не менее Государственное ипотечное учреждение существует. Чем же оно занимается?

Это банкроты, знаете ли. Потому что это учреждение, которое долгое время различные политики использовали по своему собственному усмотрению с целью либо раздачи квартир, либо решения других вопросов.



По словам Марченко, банки ищут инструменты кредитования / Фото Mind

Мы сейчас решаем вопрос ипотечного учреждения с целью сохранения формата финансового лизинга, который, кстати, обеспечивает полицейских жильем. В дальнейшем мы планируем это "приковать" к другим категориям и сохранить ипотечную историю в части государства.

У нас что ни предприятие, то банкрот. Мы хотим очистить предприятие и сделать его качественной компанией, которая сможет сохранить доверие на долгие годы.

Дайте, пожалуйста, свои прогнозы: каким будет курс гривны в 2021 году?

Курс гривны будет стабильным. Всем, кто хочет злоупотреблять на курсовых колебанихя, говорю – это не тот инструмент, который должен быть.

Где лучше хранить деньги и в чем?

Лучше хранить деньги в знаниях, в развитии и в последующих поколениях. Поэтому вкладывайте деньги в обучение себя и детей, храните деньги в депозитах украинских банков и по возможности, потому что многие (люди – 24 канал) в этом сейчас заинтересованы, покупайте облигации государственного займа у Министерства финансов.

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Сейчас можно купить, например, 1 – 2 облигации?

Да, но непосредственно через специальных институциональных инвесторов. Есть возможность и напрямую, некоторые банки даже предлагали программные инструменты, которые позволяют это делать.

О накопительной пенсионной системе в Украине

Готова ли украина к накопительной пенсионной системе?

Этот вопрос назрел и перезрел. Мы сейчас активно присоединились к этому процессу. Основная задача – продемонстрировать модель, которая:

будет сбалансированной;

позволит создать накопительный рынок.

В то же время мы не должны загнать дефицит Пенсионного фонда до заоблачных величин, и найти компенсатора. Потому что Министерство финансов, прежде всего, занимается деньгами. Это не может быть история о популизме.

Это моя личная мотивация. Я понимаю, что хотел бы получать пенсию. Потому что в других равных условиях, учитывая демографическую ситуацию, и то, сколько будет пенсионеров моего возраста и работающих работников, то я имею большие сомнения, что смогу рассчитывать на солидарную, достойную пенсию.

А вот накопительную – желательно сейчас себе обеспечить. Поэтому я максимально мотивирован создать условия для этой системы.

Кстати, о пенсиях от государства. Я смотрю вашу декларацию за 2020 год. От Пенсионного фонда Украины вы получили почти 39 тысяч гривен. Что это за пенсия? Вы же молодой человек.

Эту пенсию получает моя дочь через меня.

Понимаете ли вы, почему украинцы не доверяют и государствам, и банкам. А также – боятся откладывать себе на пенсию. С одной стороны, сколько раз их грабили из-за обесценивания гривны, с другой – сколько было у нас так называемых банкопадов, коллапсов банковской системы. Как вы собираетесь вводить накопительную пенсионную систему?

Ретроградный обзор тех проблем, которые у нас есть – вполне известная ситуация. Мы можем просто говорить, что никому не доверяем и будем хранить деньги в иностранных валютах. Это наша страна, и мы должны создать условия, где граждане будут доверять власти, государственной политике. Если мы введем накопительную систему, будут доверять (украинцы – 24 канал) тем органам или институтам, которые будут администрировать эти деньги.

Что такое накопительная пенсия?

Это переходный этап, во время которого лица, кроме солидарной пенсии, будут получать вторую пенсию – накопительную. В частности часть взносов украинцы уже начнут откладывать на личные пенсионные счета, а часть и в дальнейшем будут платить в общий пенсионный фонд. Это переходный этап, во время которого лица, кроме солидарной пенсии, будут получать вторую пенсию – накопительную. В частности часть взносов украинцы уже начнут откладывать на личные пенсионные счета, а часть и в дальнейшем будут платить в общий пенсионный фонд.

Поэтому на начальном этапе желательно, чтобы эти деньги вкладывали в сами инструменты. Это, прежде всего, облигации государственного займа. Нет других придуманных сценариев.



Министр финансов рассказал о накопительной пенсии / Фото МФУ

Дальше можно будет говорить о других акциях, облигациях, как это делают пенсионные фонды и мошенники. Конечно, защищены соответствующей степенью риска. К этому мы должны прийти. Это вопрос доверия к правоохранительной и судебной системе. Это больной вопрос.

Я считаю, что тот, кто так повел себя с Украиной, должен сидеть в тюрьме. Здесь нет однозначных вариантов.

Если они находятся в других странах и чувствуют себя прекрасно – доверие потеряно. Это несправедливо. Ответ очень прост – справедливость и закон должны быть обеспечены для всех.

О криптовалютах

Что вы думаете о криптовалютах, как вы к ним относитесь? Не хочет ли Украина как-то отрегулировать эту отрасль, которая, к счастью, развивается успешно и без государства. У Министерства цифровой трансформации есть желание регулировать рынок криптовалют.

Здесь не желание регулировать, здесь вопрос большего вовлечения этого рынка в оборот, расчеты. Есть здесь перспектива. Я здесь традиционную экономику поддерживаю и понимаю. В то же время не видеть тренды невозможно.

То, что вы пришли с кипой бумаг, говорит не только о традиционных трендах, но и о традиционных взглядах на вещи.

Так удобно, ведь, к сожалению, времени очень мало. Я работаю либо с телефоном, либо с бумагами. Это нормально.

Насчет криптовалюты – это перспективная история. Единственный вопрос в том, что я не до конца понимаю природу обеспечения этой валюты. Она обеспечена лишь виртуальным спросом различных игроков: не подкреплена ни экономикой, ни производством, ни активами, ни капиталом.

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Сегодня 60 тысяч долларов стоит биткоин, а были времена, когда стоил 8 – 9 тысяч. В отличие от акций, облигаций или деривативов, которые имеют под собой некий актив обеспечения, эта форма не является активом в чистом виде. Однако это может быть форматом для будущих расчетов.

Здесь надо глубоко пониматься в этом. Я, к сожалению, не специалист по криптовалютам. Со стороны расчетов – это довольно интересная и перспективная история. Она может быть общемировой валютой расчетов в будущем. Однако как история вложения, актив и способ хранения – это должен решать каждый по своему усмотрению.

Об экономической свободе

На примере Батуми – можно взять ипотеку в рассрочку за 400 долларов за квадрат, сдача – 4-й квартал 2021 года без процентов. Как у них это получается?

Батуми и в принципе грузинский опыт доказывает одно – когда вы создаете условия, у вас работает доверие к правоохранительной, судебной системе. Когда есть защита инвестиций и инвесторы заинтересованы, это означает, что в будущем будет инвестиционный бум. А также – строительный бум, когда крупнейшие строительные корпорации готовы строить жилье, потому что понимают, что в будущем это все будет расти в цене.

Ипотека под 0% - это история только застройщиков. Но здесь вопрос инвестиционного климата в целом. Сначала Батуми был курортом, потом начали думать, как привлекать инвестиции, сначала привлекли гостиничные.

У нас тоже есть и Одесса, и Азовское море.

Да, вопрос в том, что у нас очень многое есть.

Инвестиций нет?

Мы, к сожалению, очень часто приглашаем к себе в гости инвестора, а потом думаем, как сделать так, чтобы его инвестиции стали нашими. Я не говорю о конкретных людях, но в целом, очень часто так было.

И способ защиты инвестиций у нас очень непрост, поэтому если в рейтинги налоговых финансов государственной системы мы – одни из лучших в Европе, мире, то с точки зрения правоохранительной системы и возможности быстрого доступа к подключению – мы очень и очень далеко.

И над этим нужно работать. Инвесторы, когда вкладывают в Украину, сразу продумывают риски того, что они должны как-то работать с достаточно эффективной системой. С этим надо работать.

Тем не менее, на каком месте находится Украина по уровню экономической свободы по итогам 2020 года?

У меня был этот рейтинг. Я знаю, что мы поднялись на несколько ступенек.

На 4 ступеньки мы поднялись, аж на 127 место.

А вы посмотрите сейчас индекс, где именно мы находимся по показателям государственных финансов, налоговой политики и нашей долговой нагрузки. Вы поймете, что мы сейчас находимся в топе ведущих стран мира. Тут точно есть чем гордиться.

Но, в итоге, по всем показателям, мы на последнем месте среди всех постсоветских стран.

Я уже сказал, почему и где мы должны измениться. Потому что одними финансами вы далеко "не уедете". Одинаково возникает вопрос правосудия, защиты и тому подобное. Это сейчас важнее, чем налоговая система.



Сергей Марченко / Фото Министерства финансов

Выплатят ли ФЛП 8 тысяч за карантин? Не этот ли карантин имел в виду президент, когда подавал законопроект?

Об этом, который сейчас продолжается. Выплатят, деньги есть.

А кому именно выплатят?

Тому, кто зарегистрируется и подпадает под критерий. Речь идет о тех, кто сейчас находится на карантине и закрыл свой бизнес. Когда примут закон – будет возможность зарегистрироваться.

Напомним! Верховная Рада поддержала законопроект о помощи предпринимателям, чей бизнес пострадал во время карантина. ФЛП будут получать по 8 тысяч гривен.

Сейчас есть такой интересный момент, который позволяет привлечь деньги не только государственного, но и местных бюджетов. Государство сказало, что 8 тысяч обеспечит, но разницу между средней заработной платой в регионе и 8 тысячам должна обеспечить местная власть.

Об этом президент сказал, уже когда ввели проект и регионы сами это предложили.

Из госбюджета точно выплатят, а вот добавят ли местные власти и сколько – это уже вопрос. Все проблемы не может решить Министерство финансов или государственный бюджет.

Как и в чем министр финансов сохраняет доходы? Секреты финансовой грамотности от министра.

Я уже сказал, что – знания, опыт, книги, спорт, дети.

Когда в Украине заработает международная платежная система PayPal?

Не могу ответить на этот вопрос. Я не понимаю, где здесь есть проблема и почему оно до сих пор не работает. Это скорее вопрос к банковской системе, регулятору.