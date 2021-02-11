Главе Госпогранслужбы Сергею Дейнеко приходится сейчас объяснять обещание Арсения Яценюка о стене между Украиной и Россией. Однако тот уверенно и четко заявляет, что укрепить границу удалось и без помпезного проекта. Также Дейнеко не теряет надежды на организацию парада в Луганске.

Источник: "Министры в галстуках и без" на 24 канале

Об инженерном обустройстве границы с Россией

Еще когда Арсений Яценюк был премьер-министром, тогда так помпезно презентовали оборонительный проект – "Большая украинская стена". Ее должны были завершить в 2025 году. Как все сейчас продвигается?

Я на должности с 13 июня 2019 года. Я не помню, сколько десятков раз я ответил на этот вопрос.

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Вопрос в том, что несколько не дотянули с коммуникацией.

Что известно о "Великой украинской стене"? Арсений Яценюк в 2014 году заговорил о возведении стены между Украиной и Россией. Проект анонсировали довольно помпезно. Сначала говорили, что строительство завершат в 2018 году. Позже дату продлили до 2021 года, а впоследствии заявили, что проект реализуют в 2025 году. Стоит отметить, что над проектом смеялись некоторые политики. Его даже назвали "стеной Яценюка".

Украинскому обществу нужно объяснить, что в мире не существует такой стены, которая может защитить от агрессивного соседа – Российской Федерации.



Арсений Яценюк представил в 2014 году проект / Фото пресс-служба президента

Единственная стена – это мужество, готовность к самопожертвованию наших воинов:

Вооруженных сил;

Национальной гвардии;

Государственной пограничной службы.

Они готовы отдавать свою жизнь за территориальную целостность и независимость нашего государства. Другой стены не существует.

Все, что мы проводим на государственной границе в рамках российско-украинского участка – это инженерное обустройство государственной границы.

► Мы проводим самообустройство линейной инфраструктуры, которая позволяет выявлять все изменения на государственной границе, все элементы обстановки.

► Мы оборудуем противотранспортный ров. Он шириной 4 метра, а его глубина – 2 метра. Он предназначен для:

осложнения внезапного захода военной техники на территорию Украины;

минимизации рисков контрабандной деятельности.

Без подготовки гражданин Украины или России не сможет перебросить контрабанду. У нас и в конце 2020 года был случай, когда с территории России в ров упал УАЗ с таблетками, который перевозил контрабанду. Россияне автокраном вытягивали его.

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Этот ров – обязательный элемент обустройства. Если идти от границы в тыл Украины – он должен быть за линией границы.

► Также препятствием для незаконного нарушения границы является земляной вал.

► После этого мы обустраиваем контрольно-следовую полосу. Да, возможно, это инженерное сооружение из прошлого, но оно очень эффективно. Камеры могут выйти из строя, может быть туман.

При сильном снегопаде видимость в камерах снижается до 20%. Существует физическая возможность незаметного незаконного пересечения границы. Однако на контрольно-следовой полосе отпечатки остаются, поэтому мы обязательно это обустраиваем.

► Далее обустраивается рокадная дорога, чтобы у пограничных нарядов была возможность быстро отреагировать на изменение обстановки.



Рокадная дорога на границе с Россией / Фото Госпогранслужба

► После дороги обустраиваем заградительный забор из сетки или колючей проволоки. Например, егоза – очень эффективна. При попытках ее преодоления человек просто режет себе всю одежду, конечности.

Мы сдерживаем нарушителей. Они все равно должны либо разрезать, либо демонтировать, либо принести лестницу – это отнимает время. Потерянное нарушителями время – это выигранное время пограничников для их задержания.

► Финал всей системы – видеонаблюдение. В 2020 году мы на участке отдела пограничной службы Троицкое, что в Луганской области, оборудовали сверхсовременную систему. Мы поставили камеры, которые позволяют выявлять движение транспортного средства на расстоянии до 12 километров, а также движение человека на расстоянии до 5 километров.

И в 2020 году, и в этом году у нас уже есть задержания благодаря этой системе. Она работает в автоматическом режиме, мы минимизируем человеческий фактор. Видеокамеры и тепловизоры нельзя подкупить или запугать.

Камера не уснет, не напьется, не уйдет с рабочего места. Она работает автоматически на 360 градусов. Обнаруживает цель, сообщает об этом оператору.

Ее даже можно настроить так, чтобы я, как глава службы, получал сообщения.

Все делается автоматически, ведется электронный журнал, скрыть что-то – невозможно. Это приоритет. Мы идем к тому, чтобы весь участок границы с Российской Федерацией был обустроен таким образом. Тогда мы можем сказать и себе, и украинскому обществу, что мы полностью контролируем ситуацию на государственной границе.

О запрете на въезд в Украину

Была информация о том, что российская актриса, которая незаконно пересекала Крым, пыталась приехать в Украину. Такие истории случаются часто. Есть ли информация о том, сколько всего таких случаев и как вы их отслеживаете?

Справка. Вероятно, говорится о российской актрисе Глафире Тархановой. Она сыграла главную роль в сериале "Непотопляемая", который снимали в Крыму. В феврале 2021 года ей на 3 года запретили въезд в Украину.

Скажу откровенно – мне ее не жалко. Она нарушила украинское законодательство. Общество обращает внимание только на публичных людей. Однако каждый день мы обнаруживаем от сотни таких людей.

За минувшие сутки (9 февраля – 24 канал) было 72 человека. Обычно – это наши граждане. Говорится о Крыме и оккупированных территориях Луганской и Донецкой области.

В законодательстве указано и о нарушении Крыма, и оккупированных территорий. Нет разницы. Если человек нарушит правила въезда в оккупированную часть Луганской или Донецкой областей – мы также вынуждены привлечь их к административной ответственности.

Сейчас мы видим, как работают КПВВ. Точнее они не работают из-за представителей так называемых "ДНР" и "ЛНР", которые блокируют пересечение линии разграничения нашими гражданами.

Они вынуждены использовать временное закрытие пунктов пропуска на участке государственной границы, который Украина сейчас не контролирует.

В паспорте как-то отмечается, что человек посетил Крым, или как?

Простите, я не могу раскрывать все наши профессиональные тайны. Я скажу так – мы используем всю доступную информацию: и публичную, и не очень.

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В 2020 году мы обнаружили 12 тысяч таких случаев. Закон один для всех. Для публичных, непубличных, артистов, журналистов, блогеров.

Они пытались приехать в Украину и проводить какие-то тренинги, обучать наших журналистов. Я только не понимаю, чему могут научить наши недружественные коллеги.

На сколько распространено явление, когда россияне просят политическое убежище в Украине?

В 2020 году, я могу ошибиться, но вроде 4 представителя России.

О пересечении границы во время пандемии

На сколько меньше людей, в связи с пандемией, пересекали границу в 2020 году?

В апреле у нас было минимальное пересечение – 5 800 человек в сутки. Летом, когда туристический сезон, может быть 350 тысяч в сутки, а здесь 5 800. Вы понимаете?

Закрывались пункты пропуска, прекращалось движение. 2020 год стал таким испытанием для всего мира, Украины и Государственной пограничной службы также.

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Для нас пандемия принесла, к сожалению, заболеваемость нашего персонала коронавирусом. У нас уже 4 360 больных. Есть уже 10 летальных случаев. Так, большинство – гражданские работники старше 60 лет. Все они имели перечень хронических заболеваний, но это люди. Так, 10 человек мы потеряли.

Сколько людей пересекли границу в 2020 году? Возможно, по сравнению с 2019 годом?

В 3,5 раза меньше чем обычно.

О рождении дочери в трудный период

Ваша дочь родилась в Луганске в очень нелегкий период. Жена рожала под вымышленной фамилией, так как на нее охотились сепаратисты. Можете рассказать эту историю?

В 2014 году я с семьей жил в Луганске. Жена родила 21 мая. В то время город захватили, поэтому она должна была рожать в районной больнице, где только один врач знал, кем она является на самом деле.



Сергей Дейнеко рассказал о рождении дочери / Фото Укринформ

Она действительно рожала под вымышленной фамилией. Я мог ее посещать максимум раз в неделю. Она пролежала там (в больнице – 24 канал) примерно месяц. Я приезжал в обычном спортивном костюме, с двумя пистолетами и двумя гранатами. Потому что сдаваться в плен было нельзя.

О помощи

Не боятся ли к вам обращаться за помощью? Ведь вы – человек, выше рангом.

Обращаться ко мне могут все. Люди ищут меня в фейсбуке. Находят номер мобильного телефона и пишут сообщения или звонят. Я стараюсь ответить каждому, ведь есть случаи, когда руководители на местах не видят или не углубляются в потребности подчиненных.

Это очень больно, ведь я сам прошел через несправедливость. Я 4 года отстаивал свою правоту в судах, поэтому имею обостренное чувство справедливости.

Конечно, я не могу разобраться во всем сам. Я ставлю задачи начальнику Управления кадрового менеджмента, юристу. Они разбираются в ситуации, докладывают мне, и я обязательно всем отвечаю.

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О параде в Луганске

Я знаю, что вы хотите провести парад в Луганске. Есть у вас такие амбиции?

Мы оставили там свой пограничный отряд. Я личному составу Луганского пограничного отряда должен День пограничника еще за 2014 год. Мы не могли праздновать, ведь город оккупировали. Я всегда держу свое слово.