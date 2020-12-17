В Украине продолжают обсуждать вопрос вероятной отставки министра здравоохранения Максима Степанова. В Верховной Раде даже начали собирать подписи за это. Однако сам министр покидать свой пост не собирается.

О вероятной отставке, жестком карантине и отсутствии семейного врача Максим Степанов рассказал в эксклюзивном интервью программе "Министры в галстуках и без" на 24 канале.

Об отставке

Вы чувствуете, что под вами сейчас шатается кресло министра? Сейчас много разговоров о вашем возможном увольнении. Слышали ли вы об этом и не обидно ли вам за это?

Я пришел на эту должность, понимая, куда я иду. После того предложения, которое мне поступило. Я не ходил и не просился на эту должность, не выходил с плакатами. Но я точно знаю, что не готов изменять ни одному принципу, с которым я пришел. Я сразу говорил, что именно буду строить и именно это я делаю.

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Я точно знаю, что сделал за эти 9 месяцев: от начала и до конца. Я точно знаю, в каком состоянии я принял эту систему и в каком она находится. Я говорю о том, что мы сделали, на что нам не хватало времени сделать раньше. И это были объективные вещи. Они начали собирать подписи об отставке еще в апреле. С премьер-министром, Кабмином, президентом достаточно комфортные рабочие отношения, которые и должны быть.

То есть это все-таки слухи?

Это же жизнь нашей страны, куда без слухов.

То есть в ОП это не обсуждают? Потому что якобы Вам нашли замену – Виктора Ляшко.

Обсуждать слухи, думать о них и что-то еще делать – это точно не обо мне. Почему мне легко работать? Я точно никогда не держался за это кресло. Когда я приходил на эту должность, я точно понимал, что когда-то буду с нее уходить. Поэтому я никогда не держался за это место. Но пока я здесь работаю, я точно знаю, что буду делать дальше, в частности, в ближайшие 3 года. Кому-то собирать слухи, кому-то подписи, а кому – то делать то, что делаю я – у каждого свои достижения. Все очень просто.

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Не думал о том, что Виктор Ляшко может стать моим преемником. Мне главное, чтобы он хорошо выполнял функцию моего заместителя.



Виктор Ляшко / Фото Кабмина

Виктор Ляшко был бы хорошим министром здравоохранения?

Это надо у Виктора Ляшко спросить. Я даже не думал об этом. Мне главное, чтобы Ляшко был хорошим заместителем и хорошо выполнял свои обязанности. Как и у любого человека, который работает, бывают иногда какие-то недоработки, которые он исправляет. Поэтому в принципе меня более менее все устраивает.

О жестком карантине

Скоро будут локдаун. Даже видела сюжет, что у президента 25 января день рождения и нужно к этой дате его завершить...

Жесткий карантин. Ибо локдаун – более жесткий и имеет другие характеристики. У нас очень креативная нация. Потому что они начинали шутить, еще когда мы гадали, с какого числа у нас будет жесткий карантин. Меня это так трогало, что каждый придумал свою дату. У нас была очень простая логика. Мы сразу после Рождества ввели карантин. Он заканчивается 24 января.

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А не поздно? Может быть, надо было раньше, перед праздниками? Потому что некоторые эксперты пишут, что не нужно медлить, что чем раньше, тем лучше.

Если посмотреть, что эти эксперты писали год назад, то можно увидеть, что это была тематика, связанная с космосом, с металлургией, то есть не с медициной.

Относительно введения карантина, здесь есть 2 составляющие.

► Первая составляющая – исключительно эпидемиологическая. Карантин – лучший способ прерывания цепи передачи болезни. Все очень просто. Чем меньше люди контактируют между собой, тем быстрее мы можем взять и прервать эту цепь. Чем жестче будет карантин, тем быстрее мы прервем эту цепь.

Если себе представить, что мы всех на 3 – 4 недели загоним просто по домам и люди не будут выходить даже из дома, то у нас вообще можно свести в 0 заболеваемость COVID-19. Но это же невозможно в нашей стране.

► Вторая составляющая – это наша реальная жизнь. Мы же понимаем, что полного соблюдения всех мер безопасности нет. Для нас очень важно, чтобы эти карантинные мероприятия были максимально выполнены, по крайней мере те, которые мы приняли. Потому что тогда мы можем спокойно прогнозировать, что будет дальше, как мы будем уменьшать это количество заболеваний и как это будет происходить.

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Поэтому когда мы принимали решение о введении карантина, мы взвешивали эпидемиологию и экономическое состояние.

Мы в Украине не можем себе позволить таких крупных выплат, которые сделали, например, европейские страны. Это просто невозможно сделать для наших предпринимателей, во-первых. Во-вторых, для нас очень важно было провести этот жесткий карантин в январе. Почему в январе? Потому что у нас в конце января – начале февраля начинаются сезонная вспышка, рост количества заболевших гриппом. Эта болезнь имеет такие же осложнения, как и коронавирус.

Для нас важно разгрузить медицинскую систему. С 1 по 7 января у людей естественные каникулы. Очень часто люди проводят время с семьей, со своими близкими. Поэтому думаю, что это даст результат, так же как дал результат карантин выходного дня.



Новые карантинные ограничения / инфографика 24 канала

Европейский опыт показывает, что только на 3 – 4 недели останавливается количество больных. А на 5 уменьшается количество тех, которых госпитализировали в больницу. Это действительно так?

Мы вводили жесткий карантин, не просто сидя в кабинетах. Над этим решением работало большое количество моих советников-эпидемиологов. Потом это совместили с позициями Министерства экономики и с позициями Министерства финансов. Чтобы понять, что у нас происходит и какие у нас есть возможности.

Самое главное – нам нужно было ввести карантинные ограничения такие, которые будут выполняться. Для нас это очень важно именно с медицинской точки зрения. Мы понимаем, что наша медицинская система полностью выдерживает нагрузку. Наши врачи, медицинские работники очень уставшие, но мы точно оказываем помощь всем тем гражданам, которые в ней нуждаются…



Максим Степанов / Фото 24 канала

Система хоть какого-то контроля качества оказания медицинской помощи была полностью разрушена в стране. То есть контроль со стороны государства полностью отсутствует по качеству оказания медицинской помощи. Мы сейчас начали этот контроль не возвращать, а создавать систему качества оказания медицинской помощи.

Понятно, что это невозможно создать за один день, потому что есть много составляющих. Более того, эти составляющие часто завязаны на систему E-health. Мы точно знаем, что, согласно нашим планам и дорожной карты, которую мы для себя прописали по системе реформирования системы здравоохранения, качество является важнейшей составляющей. То к концу 2021 года мы должны полностью построить такую систему.

Каковы Ваши советы украинцам, если они столкнутся с такой проблемой?

Сразу говорить: "Стандарты не хотите посмотреть?". Потому что тест на коронавирус не может быть каким-либо критерием выписки больного из больницы: ни положительный, ни отрицательный. Более того, человек, который болен COVID-19, у которого установили этот диагноз исследованием ПЦР, если он болеет больше чем 10 дней и после этого 3 дня подряд у него нет каких-либо клинических проявлений коронавирусной болезни, то этот человек считается таким, что выздоровел. И нет никакой нужды сдавать тесты и получать отрицательный результат. Вот, например, я выздоравливал именно по такому принципу. Я второй тест не сдавал, потому что в этом нет никакой необходимости.

Об уменьшении количества больных

Давайте уже о позитивных новостях. Есть такая положительная динамика, что на протяжении последних дней уменьшилось количество больных. С чем это связано?

Понятно что сейчас по классике украинского общества, я должен придумать какую-то конспирологию, что это связано с уменьшением количества тестирований. Также я слышал такую конспирологию, что в связи с плохой погодой люди прекратили обращаться. Потом у нас была такая конспирология, что люди вообще прекратили обращаться, потому что не верят. Все, что угодно, кроме того, что у нас реально фиксируется уменьшение количества больных COVID-19. Теперь по составляющим.

Прежде всего у нас действительно через неделю после окончания карантина выходного дня, тех ограничений, которые мы ввели с 9 ноября, мы начали фиксировать снижение количества больных COVID-19: сначала снижение самой динамики роста, а затем снижение больных. Такова определенная стабилизация количества больных COVID-19.

Это отразилось на количестве тестирований. Почему это отразилось? К четвергу, 10 декабря, у нас было четко определено, кого мы тестируем на COVID-19 за счет государства. Это все люди, у которых есть признаки коронавирусной болезни, и это все люди, у которых были признаки пневмонии. То есть, если была любая пневмония, обязательно надо было тестировать на COVID-19. Только уменьшилось количество людей, которые имеют признаки коронавирусной болезни, сразу уменьшилось количество тестирований.



Максим Степанов: "Мы увеличиваем количество тестирований" / Фото 24 канала

10 декабря я подписал приказ, где мы расширили критерии людей, которых мы тестируем методом ПЦР в сегодняшних условиях. Мы добавили любые респираторные заболевания, независимо от того, сходятся ли они с симптомами коронавирус или нет. Любые респираторные заболевания – мы обязаны тестировать на COVID-19. Кроме того, мы добавили еще один метод диагностики – это экспресс-тесты, которые уже поступают непосредственно в регионы. Это тесты на антиген, где мы видим результат через 15 минут. Мы добавили, что любой человек, который контактировал с инфицированным, должна пойти и сдать тест на антиген для того, чтобы видеть, заболела она или нет.

То есть мы расширяем этот перечень максимально, потому что мощности сегодняшних наших лабораторий мы еще увеличили и можем делать до примерно 55 – 60 тысяч тестов, непосредственно в тех лабораториях, которые подчинены министерству здравоохранения. Кроме того, у нас еще есть мощности в частных лабораториях, которым мы также платим деньги за тестирование.

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Мы сейчас много делаем, чтобы максимально это все расширить. В частности изменяем алгоритмы, как человек может протестироваться. То есть, кроме мобильной бригады, еще добавляем туда семейных врачей.

Коронавирус у Максима Степанова

Вы переболели коронавирусом? Как прошла болезнь?

У меня было легкое течение болезни, несколько дней поднималась температура, но без осложнений. Но болезнь, мягко говоря, неприятная.

Да, у меня не было семейного врача. У меня не было такой потребности никогда, у меня жена врач, доктор медицинских наук, профессор. Я сам врач по образованию, и все, что касается здоровья, то у меня такое видение – антибиотики в последний раз я принимал в 2014 году. Я очень негативно отношусь к этому. Я просто знаю, когда их употреблять.

К слову Глава Минздрава Максим Степанов выздоровел от коронавируса

Я обычный человек, у меня бывают респираторные заболевания. Бывают другие вещи, связанные со спиной. Я все же еще в активном возрасте нахожусь. Поэтому я осторожно отношусь к приему любых лекарственных средств, я прекрасно знаю организм и уверен, что в состоянии компенсировать многие вещи. Но это очень важно, если есть первые симптомы, обращаться к врачу, потому что ни один интернет и гугл не лечит, так же опасно обращаться за советом к знакомым, с вопросами, например, "А как ты переболел?", "А какие у тебя симптомы были?".

Блиц-вопросы

Будете ли вы вакцинироваться от коронавируса?

Я буду вакцинироваться от коронавируса. Но, я думаю, что на последнем этапе, исходя из нашего алгоритма, ведь мне не 60 лет, я не имею сопутствующих заболеваний на сегодня.

Готовы ли вы вакцинироваться российской вакциной, если она докажет свою эффективность?

Я лично – нет.

Что вы хотели сделать на посту министра здравоохранения, но когда вы пришли на эту должность, то поняли, что это невозможно?

Все реально сделать. На это надо время. Иллюзий у меня никогда не было, я осознавал, на какое место я иду. Может, я не до конца осознавал, насколько разваленная структура мне достанется.

На днях "слуга народа" сказал, что коронавирус – это выдумка. Чтобы вы ему сказали в ответ?

Я ему могу просто предложить подежурить смену в реанимационном отделении в любой больнице, где есть больные коронавирусом.

Что известно об этом скандале?

Депутат от "Слуга народа" Юрий Камельчук Депутат от "Слуга народа" Юрий Камельчук назвал COVID-19 выдумкой , а также, что не доверяет ни одной вакцине в мире. Позже он уточнил, что люди действительно болеют , однако, в мире манипулируют статистикой и цифрами .

Почему министры любят критиковать своих предшественников, например, вы упоминали и Ульяну Супрун…

Я лишь один раз вспомнил эту женщину в своей жизни. Именно назвал ее фамилию, мне не интересна ее жизнь и остальные вещи. Я лишь констатирую факт, в каком состоянии все находится. Я констатирую факт, что все, что делалось в ее времена, надо было делать другим способом. Потому что то, что сделано сейчас, надо исправлять, и я могу сказать, если эту политику продлили бы на 2 года, то представьте себе, если бы в 2022 году произошел COVID-19, то у нас не было бы ни одного инфекционного отделения, исходя из этих мотивов, эпидемиологов и лабораторных центров. Коллапс системы произошел бы через несколько месяцев.

Самая дорогая покупка за последние 5 лет?

Недвижимость я не покупал. За последние 5 лет такая последняя семейная покупка – это была машина, Lexus.

Самая дорогая покупка на этом посту?

Я этой должности почти ничего не покупал, это наверное какие-то вещи для бритья, потому что я вообще ничего не покупаю, у меня даже времени нет выходить в магазин.

Первая вещь, которую вы сделаете после окончания карьеры министра?

Мне сейчас не хватает времени и вряд ли его будет хватать ближайшее время – это общение с моей семьей. Я сына вижу только утром, потом когда я прихожу домой, он уже спит. И еще вижу в воскресенье, а этого очень мало. Так же с женой и старшей дочерью. Этого не хватает и не хватает, и еще будет недоставать ближайшее время. Я не собираюсь уходить с поста министра, мне очень много всего надо сделать, у меня все распланировано до 2024 года – что мы будем делать в медицине.