Евгений Чичваркин – российский миллионер, которого называют иконой современного предпринимательства и символом сопротивления режиму Владимира Путина. Он активно поддерживает Алексея Навального и даже профинансировал его лечение в Германии.

О путинизме в России, Алексее Навальном на посту президента и украинском Крыме – рассказал сам Евгений Чичваркин.

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Может ли Навальный стать президентом России

Администрация Владимира Путина сделала все, чтобы рейтинг Навального "пробил планку" выборности. Если завтра выборы, он (Навальный – 24 канал) его вынесет просто вперед ногами, Путина. Если честные выборы.

Справка. По информации " Левада-центра", в 2020 году рейтинг Алексея Навального вырос вдвое. В его отравление верит примерно треть россиян.

Президентом России может стать не только Навальный. Это может быть любой человек, которого выберет народ. Любой честный и ответственный человек с российскими корнями, имеющий определенные достижения – может быть гораздо лучше на посту президента, чем Путин.

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Россия болеет путинизмом

Украина – абсолютно мой кармический рехаб (реабилитация – 24 канал). Это как Родина, такая мягкая, нежная. Такая, какой должна быть. Моя Родина сейчас болеет путинизмом и я жду, когда эта болезнь закончится или же мои биологические часы.

Крым – это Украина

Я считаю, что Крым – это Украина и его нужно отдать. На полуострове сейчас существует достаточно неправильная, болезненная среда.

Достаточно коррупционную и вороватую власть в Украине они сменили на бандитско-чекистскую Путина. Вот за что 36% проголосовали на референдуме, и около 60% отдали за это голоса в Севастополе.

О Владимире Зеленском и санкциях против Виктора Медведчука – мотрите в программе.

Полный выпуск программы "Что это было?" на 24 канале: смотрите видео