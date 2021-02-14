Анатолий Штефан, также известный как Штирлиц – офицер Вооруженных сил Украины, военный блогер и аналитик. Он пишет о победах воинов ВСУ, антипропаганде и инсайдах.

Источник: "11 вопросов" на 24 канале

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О личном оружии и памятных вещах

Есть ли у вас личное оружие?

Да, у меня личное наградное оружие – автоматический пистолет Стечкина. Я не выбирал себе это оружие, а был поощрен.

Какие памятные вещи из войны для вас особенно ценны?

Наверное, самые ценные для меня – куклы мотанки. Их в начале войны в 2014 году нам присылали дети из разных уголков Украины. У меня на видном месте стоят дома примерно 20 таких мотанок.

Они всегда напоминают мне, что у нас в Украине происходит война.

Куклы были в разных местах: и в Амвросиевке, и в Гранитном, и в Волновахе, и в Троицком, и в Попасной. Тогда они постоянно были со мной, а сейчас я привез с фронта.

Конкуренция в ВСУ

Почему подразделения Вооруженных сил Украины конкурируют между собой?

Это человеческий фактор. Любой человек с детства привык соревноваться: в детском саду, в школе. Когда у взрослого мужчины появляются взрослые игрушки – он снова начинает соревноваться. Это стимулирует личный состав на положительные действия, новые свершения. Эти соревнования, на мой взгляд, меняют наши недостатки.



Анатолий Штефан: Конкуренция стимулирует личный состав

Какое главное преимущество и проблема ВСУ?

Главное достояние ВСУ – это доверие украинского народа. Главная проблема – это российский враг.

Какие изменения в ВСУ можно отметить?

Я служил в Вооруженных силах Украины еще до войны. Сейчас, во время военных действий, ВСУ очень изменились. Самое главное – это мотивация, единение. Я увидел, не только в ВСУ, что наконец украинцы почувствовали себя нацией.

Они почувствовали себя украинцами – не славянами, не "одним народом", а именно украинцами. ВСУ – это срез общества, срез Украины: разные характеры, разные люди, разные профессии, которые меняют страну.

Я считаю, что после окончания войны (а она закончится нашей победой) должно увеличиваться финансирование Вооруженных сил Украины. Тогда мы вступим в НАТО, модернизируем технику.

Стандарты НАТО

Какие первоочередные стандарты НАТО для Вооруженных сил Украины?

Думаю, что начинать нужно с социальной защиты. Мы должны всеми силами стремиться к "натовским" стандартам. Мы видим, как защищены воины в НАТО, как защищены их семьи.



Какие первоочередные стандарты НАТО для Украины / Фото Imago

Нужно начинать менять не сдачи физических нормативов по "натовским" стандартам. Я считаю, что начинать нужно как раз из социальной защиты. Должна быть такая сумма, которой хватит для комфортной жизни в Украине.

Женщины на войне

Что думаете о женщине на войне?

Имею положительное отношение. Моя жена – военнослужащий. Определенный срок во время своей военной службы я был заместителем одного из подразделений. Там было большое количество женщин военнослужащих. В некоторых случаях женщины на фронте более ответственные по выполнению задач, чем мужчины.

О том, как победить Россию

Как победить Россию?

Должно быть понимание, что Украина – это не территория на карте, а она в сердце каждого. Большинство украинцев за какими-то политическими или иными взглядами не различают это. Я хочу, чтобы у каждого была в душе политическая партия "Украина", а ее цвета – желто-голубые. Когда это будет – мы обязательно победим.

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Что важно в информационной войне?

Основным компонентом любой войны является информационная составляющая. Любые сообщения в условиях войны нужно проверять и соблюдать информационную гигиену. Также – воспринимать ее (информацию – 24 канал) без эмоций.

Мы боремся не только за территорию, но и за людей, которые остались на оккупированных территориях. Мы боремся за их мозги и сердца, подвергшиеся агрессивной российской пропаганде.

Многим нужно понять, что на оккупированных территориях люди подверглись пропаганде. Но не все украинцы предали Украину. Те, кто это сделали и взяли в руки оружие – должны понести ответственность по закону. В то же время большинство людей оказались там в сложных обстоятельствах.



Мир спрогнозировать нельзя / Фото Shutterstock

Будет ли мир с Россией?

Наше поколение это не сделает. На данный момент я ничего не могу спрогнозировать. Но самое главное – воспитать поколение, которое будет понимать, как такой "друг" может сделать коварное дело.

Воспитание молодежи

Что у нас с патриотическим воспитанием молодежи?

У нас большая проблема воспитания патриотической молодежи. Эта проблема – с 1991 года, с первого дня независимости Украины. Также это и проблема последних лет войны.

Мы увидели, что молодежь, подростки живут в виртуальном мире, где нет войны, российского агрессора, тысячи погибших ребят. Они живут в этом мире, а в реальности все иначе.

Я посоветовал бы больше креативности и современности. Например, проект "Рекрут". Меня поразил: это креативно, круто, по-современному. Мы отошли от "совковых" нарративов, месседжей, которым нас учили.

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В этом проекте видно, что наконец – XXI век. Мы видим классные, натуралистические съемки. Даже мой 13-летний сын с открытым ртом смотрел эти выпуски.

Справка. "11 вопросов" – телепроект-интервью Военного телевидения Украины, в котором знаменитости из разных сфер выражают свои мысли и делятся опытом по таким темам как армия, война, безопасность.