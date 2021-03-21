В СМИ распространяют информацию о том, что в Офисе Президента якобы есть предатель, который поспособствовал "срыву" спецоперации по вагнеровцам. Однако представители ОП утверждают, что это просто выдумки.

Подробнее об этом рассказал представитель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе, советник Андрея Ермака – Алексей Арестович.

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О спецоперации по вагнеровцам

Как вы можете прокомментировать то, что Украина из-за утечки информации на высших ступенях власти провалила международную операцию по задержанию путинских прихвостней и убийц из частной военной компании "Вагнера"? Это операция, которую руководство государства до сих пор официально не признает и не комментирует.

Вы ставите вопрос так, будто доказано, что операция была. А кем это доказано?

Даже Государственное бюро расследований по этому поводу возбудило производство и допросило вашего шефа – главу Офиса Президента Андрея Ермака.

Нет, это не так. Расследование ГБР проводится относительно утечки возможной информации. Не в отношении сорванной операции "Вагнера".

Справка. Еще в июле 2020 года в Беларуси задержали 33 россиян – они были причастны к частной военной компании "Вагнера". Минск заверил, что они готовили беспорядки перед президентскими выборами. Уже в начале сентября появилась информация о том, что Служба безопасности Украины знала о бойцах и даже якобы была причастна к делу. В ведомстве все отрицают. Подробнее – читайте здесь.

Так это была успешная операция?

Я не знаю, была ли операция вообще. Я советник Ермака и не знаю, была ли она. Однако все об этом знают, откуда? Кто это сказал, кем доказано?

В частности, Юрий Бутусов. Откуда у него такая информация? По этому вопросу были слушания в Комитете Верховной Рады по вопросам обороны и разведки. Заслушана позиция и Министерства обороны, и главного управления разведки о провале этой операции.

Такого не было. Был приглашен командир воинской части главного управления разведки. Он предоставил какую-то информацию, но это свидетельство одного человека не перед судом, а перед комитетом. Это не доказательство. Доказательства у нас есть в суде, которые он может принять или нет. И показания некоего человека, даже если он командир спецназа, не являются доказательствами.

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Это создание определенной информационной основы для того, чтобы все говорили, что эта операция была и она сорвалась. Я не знаю, была ли эта операция или нет.

Что до расследования Bellingcat. Мы, журналисты, больше привыкли верить своим коллегам, чем чиновникам. Занималась бы международная организация расследователей тем, чтобы расследовать то, чего не было.

Мы же не знаем результата еще.

Что известно о расследовании Bellingcat?

Еще в 2020 году Христо Грозев, который является главным расследователем Bellingcat, анонсировал расследование о вагнеровцах. После этого начали распространять слухи, что представители Офиса Президента просили Bellingcat не публиковать этот материал. В то же время расследователи заверили, что



Сначала было известно, что выход фильма планировался на 15 марта. Однако дату Еще в 2020 году Христо Грозев, который является главным расследователем Bellingcat, анонсировал расследование о вагнеровцах. После этого начали распространять слухи, что представители Офиса Президента просили Bellingcat не публиковать этот материал. В то же время расследователи заверили, что не стоит поддаваться спекуляциям . Они призвали верить только официальной информации.Сначала было известно, что выход фильма планировался на 15 марта. Однако дату перенесли на апрель.

Если верить Бутусову, они приехали в Киев, чтобы пообщаться с Офисом Президента, но почему-то так туда и не попали.

Я много раз в прямом эфире предлагал пообщаться или со мной, или с кем-либо из Офиса Президента, но почему-то нет. Даже Христо Грозев (журналист Bellingcat – 24 канал) написал в социальных сетях, что видит, как политизировано это дело и присутствуют медийные спекуляции, поэтому просил дождаться выхода фильма.

Вы сейчас отрицаете очевидное – то, что операции не было?

Кому "очевидное"? Мне это не очевидно. Я знаю, что информационная версия, которую нам бросили, не выдерживает никакой критики, даже логической. Если вы видели мой разговор с Дмитрием Гордоном, я задал вопрос, на которые просил предоставить простой логический ответ.

Здесь не надо быть профессионалом из мира спецслужб, а я оттуда и вышел. Версия информационная не складывается даже на уровне логики 12-летнего ребенка.

Что именно не складывается?

Зачем летать в Венесуэлу через Беларусь и Турцию. Венесуэла – это Родина России. Это все равно, что они бы в ОРДЛО ездили через Китай, можно же напрямую поехать. Режим венесуэльский поддерживается Российской Федерацией, там есть российские военные базы, наемники. Там вообще совершенно все российское.

Зачем, если ежедневно борта из России летают в Венесуэлу? Для чего лететь через Минск, затем через Турцию, если эти наемники, как утверждают авторы или распространители этой информационной версии, действовали и против турецких интересов? И эти люди летят через Турцию.

Если бы мы с вами действовали против Финляндии совместно, вы бы полетели через эту страну, зная, что вас разыскивает финская разведка? Вы бы выбрали транзитом Финляндию?

Здесь, кажется, где-то выпадает файлик.

А как тогда показания белорусского водителя, который вез эти 33 человека из Москвы в Беларусь? Он говорил, что их задержали российские пограничники на границе с Беларусью и сказали, что не выпускают. С 19:00 до ночи они простояли, потом был телефонный звонок – их пропустили.

Кто это звонил? Это украинская разведка имеет возможность командовать российскими пограничниками? Я бы очень хотел, чтобы у нас были такие разведывательные возможности, но их пока нет. Мы не можем командовать пограничниками другой страны, еще и той, с которой воюем. И такого, что не складывается, очень много.

Офицеры российских спецслужб свободно передвигаются по Европе, пытаясь убить там людей. 19 марта вышло расследование издание Der Spiegel о российском киллере, которого задержали немецкие правоохранители. В то же время вы говорите о том, что вагнеровцы не могли лететь через Турцию. Вполне могли, если 2 офицеров российских спецслужб видели в Лондоне, когда они пытались убить Скрипаля.

Нет, это ошибочная логика. Вы извращаете мои слова. Я не говорю, что они не могли лететь через Турцию, а то, что по словам авторов или распространителей этой версии, Турция их разыскивает, а они летят через эту же страну. Где логика?



Алексей Арестович сказал, что думает о деле вагнеровцев / Фото "Апостроф"

Профессионала отличает повышенное чувство опасности. Если меня ищет турецкая разведка, я не полечу через Турцию. Однако нет такой необходимости, Россия и Венесуэла связаны военно-политическим сотрудничеством, самолеты летают почти каждый день. Зачем сажать российских наемников и запускать их через Беларусь, Турцию.

Где другие 170 вагнеровцев? Лукашенко же говорил про 200 человек, которые заехали в страну. Это его слова накануне выборов. Там была очень напряженная ситуация, и россияне завозят коварных этих вагнеровцев в 5 км от резиденции Лукашенко. Кто так ​​планирует спецоперацию? Это же красная зона, там за всем следят.

Они приехали ему в поддержку?

Или чтобы давить на президента Лукашенко. Вся эта информационная версия шита белыми канатами. Я не знаю, была ли спецоперация, но информационная версия не выдерживает никакой логической проверки.

По некоторым данным, украинская прокуратура выписывала основания для задержания 29 июля. Через 5 суток после совещания в Офисе Президента, во время которого якобы слили эту операцию. Если бы их задержали в течение этих 5 дней, основания бы не было. Мы бы извинились и отпустили под давлением адвокатов и российских дипломатических служб.

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Ждем расследования Bellingcat?

Давайте дождемся.

И не только Bellingcat. 2 недели назад руководитель ГБР Сухачев заявил, что дело о срыве операции по задержанию вагнеровцев расследуется. Главу ОП Андрея Ермака допросили и в ближайшее время они дадут результат. Вы думаете, что нардепы в Комитете по вопросам нацбезопасности, руководитель спецназа Главного управления разведки Минобороны, глава ГБР, украинские и британские журналисты ошибаются и придумали эту операцию с вагнеровцами?

Я думаю, что они – жертві умело созданной дезинформации. Я сам из спецслужб, знаю, как это делается. Могу вам рассказать, что я думаю, как это было на самом деле.

Скорее всего, за вагнеровцами на самом деле наблюдали, как и за другим наемниками, которые принимали участие в войне против Украины. Возможно, и Турция и США. По некоторым данным, турки узнали, что принимают участие в такой операции по публикациям в российской прессе. Они даже не догадывались, что участвуют в задержании вагнеровцев. За ними наблюдали, вели, возможно, пытались захватить.

Все, за чем мы шли с 2018 года, является правдой. Потом что-то такое случилось, что нужно было очень быстро вспоминать вот эту печальную историю о якобы срыве операции.

То, что говорит Дмитрий Гордон, на голову не налазит. Якобы в Венесуэле были придуманы нефтяные вышки, чтобы выманить вагнеровцев их охранять. Я представляю, сколько украли на этих так называемых операциях. Якобы мы двигаем континенты, чтобы захватить 2 особо опасных вагнеровцев. Это смешно.

За такие деньги россияне нам бы сами их упаковали и привезли в подарочной упаковке. И потом кто-то говорит, что операция была сорвана. Проклятый предатель Офиса Президента все сдал.

Бутусов повторяет версию Коца – российского пропагандиста (Александр Коц – корреспондент "Комсомольской правды" – 24 канал). Версия была запущена из Москвы. Мы ее подхватили, повторяем. И я считаю, что российская дезинформационная операция до сих пор продолжается по истории с вагнеровцами.

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Мне смешно, когда я слышу людей, которые говорят, что 100% была, все знают, все понимают. Мол, мы прячем предателя в Офисе Президента. Может и есть какой-то предатель в ОП, но точно не в операции по вагнеровцам.

О борьбе с фейками

Президент анонсировал Центр противодействия дезинформации, который будет создан в ближайшее время. Вас еще не звали туда спикером?

Нет, мне достаточно моих 2 направлений. Моим долгом, в частности, является работа с фейками, которые распространяются в сфере национальной безопасности и обороны. Я буду взаимодействовать с ним (Центром противодействия дезинформации – 24 канал).

Справка. Совет национальной безопасности и обороны создал в Украине Центр противодействия дезинформации. Такое решение приняли на заседании 11 марта. Орган заработает уже 16 марта.

По вашему мнению, создание этого Центра не похоже на абсолютно неудачный опыт расходования миллиардов гривен при предыдущей власти, когда было создано Министерство информационной политики, которое позорно провалило всю информационную работу?

Опасность расходования государственных денег всегда существует.

Во-первых, учтен предыдущий опыт.

Во-вторых, никто кума президента не собирается ставить во главе этого органа.

Есть конкретная задача, и это не только национальный, но и международный проект. НАТО создает сеть этих центров, украинский кластер будет ее частью. Мы взаимодействуем с партнерами, которые будут смотреть, что происходит.

До определенной степени прозрачности они даже будут видеть финансовые отчеты, ведь будут предоставлять деньги на это все. В частности, британцы для нас выступают таким партнером. Я думаю, что там будет достаточно открытости и прозрачности, чтобы проследить, что деньги не воруют.

Поэтому коррупции не должно быть в этом. Это кластер в международной сетке центров противодействия дезинформации.

Тогда вопрос, станет ли дело вагнеровцев первым, о которой будут рассказывать в Центре противодействия дезинформации. И вы говорите, что противодействуете фейкам, а еще недавно говорили, что распространяли их, ведь надо было противодействовать российским нарративам.

Я – специалист, поэтому и противодействую. Так как я умею распространять фейки, мало кто умеет. Поэтому меня и поставили с ними бороться, ведь я знаю, как это делать. По делу вагнеровцев сейчас создается временно следственная комиссия в Верховной Раде. Будет голосование.

Но на 3 недели теперь Рада ушла на локдаун.

Вопрос не только в вагнеровцах, а в том, что много лет проводится грандиозная масштабная российская спецоперация против Украины, которая привела к тому, что когда Россия начала захватывать Крым, российскими гражданами были:

министр обороны;

председатель СБУ;

глава МВД.

Чтобы такие ситуации не повторились, чтобы определить причинно-следственные связи, эта ВСК с правоохранительными органами будут пересматривать Харьковские соглашения, вопрос захвата Крыма, ход войны – в частности, подрывы складов. 5 стратегических складов взлетели в воздух – кто и как это делал?

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ВСК должна получить полномочия, необходимые для просмотра всего течения военно-политических событий и возможного взаимодействия представителей высшего украинского чиновничества относительно коллаборации с Россией, которая способствовала уничтожению Вооруженных сил Украины, других силовых структур, и затем созданию всей этой истории. Будет отслеживаться вся цепь.

Это ли не попытка похоронить дело вагнеровцев в пределах этой временно следственной комиссии парламента? Эту идею поддерживаете вы, некоторые депутаты из "Слуги народа". А вот политические оппоненты президента предлагают создать только одну комиссию – именно по делу вагнеровцев.

Нет, ведь государство должно вести системную защиту, а не вести себя как "вторая фейсбучна республика". Мол, если все кричат ​​о деле вагнеровцев, то будем заниматься только им. Надо заниматься всем комплексом событий, который привел к тому, что у нас оккупировано 7% территории, 20% промышленного потенциала. Это надо расследовать.

Это реальные интересы государства, а не политизированное дело вагнеровцев, которое используют наши политические оппоненты, чтобы таранить Офис Президента и нашу команду. И здесь попытка политизации, когда предлагают создать отдельно. В то же время мы говорим, что надо создать для всего в целом.

И размазать все это следствие?

Почему же размазать? Насколько я знаю, Марьяна Безуглая (нардеп от "Слуги народа" – 24 канал), которая должна быть председателем этой комиссии, она точно не про "размазать". Это очень боевой человек, который не даст ничего размазать. Женщина, которая практически явлется фронтвумен реформы СБУ, а это не так просто, как кажется.

О скандале с ругательствами в фейсбуке

Мы не можем не спросить о "фейсбучной республике" и комментарий Василию Иванову, с которым вы не сошлись в вопросах языка.

Не в вопросах языка. Я послал не за язык, который очень люблю и пользуюсь им с удовольствием. Я послал его за дело. Оно заключалось в том, что этот уважаемый человек месяц ходил на мою страницу, использовал все возможные образы. Затем, будучи подписанным "Василий Иванов", пришел на страницу Алексея Арестовича и сказал: "Чому не державною?".

Подробнее. Скандал разгорелся 16 марта 2021 года . Тогда Арестович на своей странице в фейсбуке грубо ответил одному из пользователей на призыв говорить на украинском языке. Представитель ТКГ послал мужчину, используя нецензурную лексику. Комментарий Арестовича вызвал возмущение у пользователей соцсетей.

Более того, он ведь не попросил меня предоставить ему информацию на государственном языке. В этом случае я бы ему или предоставил, или направил на официальную страницу ТКГ, которую я создал и веду исключительно на украинском языке. Он сказал: "Сделай мне красиво, дядя".

Может, это и не очень достойное поведение с моей стороны, но адекватное. С людьми надо говорить на языке, который они понимают. Тем более с ботами.

Он говорит, что живой человек, но он живой человек, который ведет себя как бот, который распространяет агрессивную концепцию и направлено меня атакует. Это частная страница, частный дневник. Я же не в рамках заседания ТКГ послал его.

Но вы там писали о ТКГ.

Да, но я веду частный дневник – страницу в фейсбуке. Говорю, что в ТКГ происходит такое. Он мне говорит, что я неправильно делаю. Понимаете, в чем заключается лицемерие? Все – от таких Васильев Ивановых до некоторых нардепов – говорят: "Вы представитель государства, должны вести себя достойно".

Почему они не помнят, что я – представитель государства, когда приходят и рассказывают всеми возможными словами, какой я плохой. Им можно, а мне нет? Это как? Давайте будем симметричными: и вы будете вести себя вежливо, и я.

Каждому человеку, который за 7 лет, с тех пор как я стал публичным лицом, пришел и поставил мне даже очень неприятные вопросы, но сделал это достойно и вежливо, я ответил развернуто. Мое дело – информировать. Если бы я пришел к вам и начал говорить, что вы плохой человек, еще и использовал бы нецензурные слова. Как бы вы повели себя?

Так, как вы обращались с Гордоном и сказали: "Я не смогу заставить вас меня полюбить. Я могу вам не нравиться". Возле этого комментария "Пошел ты ..." был еще и анонс семинара "Искусство аргументации".

Это и есть искусство аргументации. Первое правило оперативного сотрудника – с человеком надо разговаривать на языке, который он понимает. Если бы он спросил на французском, я бы ответил на нем, но он так не спрашивает, а говорит: "Слышь, ты ...".



Комментарий Арестовича, который вызвал возмущение у общества​ / Скриншот

Вы прочитали один его комментарий, надо было и другие. И те, которые были до этого. Я сказал: "Если ты такой язык понимаешь, я тебе и отвечу адекватно".

Но потом были и другие, которые спрашивали на украинском языке.

Я на украинском дал понять. Это же Андрей Смолий – человек, аффилированный с Порошенко. Он выполнял на моей странице то же, что и тысячи ботов, которые приходят от Порошенко. Я просто показал, что бывает, когда ты недостойно себя ведешь. Хочешь вежливо – будет вежливо.

Я – представитель ТКГ, спикер. Человек переживает, что происходит в ТКГ, так пусть придет и спросит, я для этого существую. И я сразу отвечу любому человеку, независимо от рангов.

Начали распространять такой нарратив, что Арестович зазнался во власти и отвечает так недостойно простым людям. Это неправда. Я отвечаю на любые комментарии, если меня спрашивают вежливо.

Это же все еще происходит на фоне закона о языке.

Язык здесь ни к чему. Надо совсем меня не знать, чтобы даже представить, что я наехал на украинский язык. Я этой стране давал военную присягу, воевал за нее. Как я могу наезжать на язык Украины?

Как отличать, где господин Арестович пишет от себя, где – от представителя ТКГ, а где – от советника Ермака?

Представитель ТКГ и советник Ермака общаются исключительно на украинском языке.

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Однако свой фейсбук вы ведете русском.

Потому что это частный дневник. Я русский по культуре.

Как вы отнесетесь к заявлению депутата Ирины Верещук из "Слуги народа", которая после этой нецензурной лексики в адрес одного из пользователей фейсбука призвала вас извиниться. Будете это делать?

Нет, извиняться я не буду. Не вижу за что.