Интерпол не допускает дешевых провокаций, – Аваков о розыске Маркива
Россия предъявила обвинения украинскому нацгвардейцу Виталию Маркиву и объявила его в международный розыск. В ответ на это глава МВД Арсен Аваков заявил, что Интерпол не допускает дешевых провокаций.
Также министр внутренних дел отметил, что Нацполиция уже направила в Интерпол соответствующее предупреждение о российской провокации. Об этом говорится в сообщении на сайте МВД.
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Аваков добавил, что ранее попытки режима Путина организовать фейковое дело в отношении Маркива провалились в суде Италии. Поэтому теперь, по словам главы МВД, Путин пытается использовать инструменты Интерпола.
Однако, Интерпол – серьезная международная организация, которая не допускает таких дешевых провокаций. Единственное, чего добился Следственный комитет России – Виталий Маркив пока не сможет путешествовать по Золотому кольцу России. Но так будет не всегда,
– подчеркнул Аваков.
Сообщается, что еще 11 декабря украинское бюро Интерпола направило в генеральный секретариат информацию о возможной попытке использования информационной системы Интерпола в отношении Маркива.
Ранее российское следствие предъявило Маркиву обвинение в убийстве гражданина России Андрея Миронова и итальянского фотографа Андреа Рокелли под Славянском в 2014 году.
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Дело Маркива: что стоит знать
- Виталий Маркив более 3 лет провел в тюрьме в Италии. И причиной этого стала российская пропаганда.
- Впрочем, потом украинского нацгвардейца полностью оправдали, ведь суду доказали, что он не причастен к смерти журналистов.
- В украинском правительстве сразу после событий заявляли, что журналистов, которые, к слову, не согласовывали с властями Украины свою поездку на Донбасс, где продолжались активные боевые действия, обстреляли именно боевики.
- Зато Россия их оправдывает и уверяет: стреляли украинские бойцы. К слову, Андрей Миронов не был сторонником российского режима Владимира Путина.
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