Россия предъявила обвинения украинскому нацгвардейцу Виталию Маркиву и объявила его в международный розыск. В ответ на это глава МВД Арсен Аваков заявил, что Интерпол не допускает дешевых провокаций.

Также министр внутренних дел отметил, что Нацполиция уже направила в Интерпол соответствующее предупреждение о российской провокации. Об этом говорится в сообщении на сайте МВД.

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Аваков добавил, что ранее попытки режима Путина организовать фейковое дело в отношении Маркива провалились в суде Италии. Поэтому теперь, по словам главы МВД, Путин пытается использовать инструменты Интерпола.

Однако, Интерпол – серьезная международная организация, которая не допускает таких дешевых провокаций. Единственное, чего добился Следственный комитет России – Виталий Маркив пока не сможет путешествовать по Золотому кольцу России. Но так будет не всегда,

– подчеркнул Аваков.

Сообщается, что еще 11 декабря украинское бюро Интерпола направило в генеральный секретариат информацию о возможной попытке использования информационной системы Интерпола в отношении Маркива.

Ранее российское следствие предъявило Маркиву обвинение в убийстве гражданина России Андрея Миронова и итальянского фотографа Андреа Рокелли под Славянском в 2014 году.

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