"Нафтогаз" отобрал у Укрнафты не 2 миллиарда кубов газа, а 10. Никаких юридических оснований не отдавать этот газ у компании не было.

Такое мнение высказал бывший директор "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко. Больше он рассказал в эксклюзивном интервью 24 канала.

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Рыночная цена газа

Министерство энергетики компенсировало НАК "Нафтогаз Украины" убытки за поставки газа в течение 2015 – 2019 годов, когда компания закупала дорогой импортный газ. Но в рамках режима возложение специальных обязанностей она была обязана продавать его по регулируемым ценам, ниже рыночных. По словам Витренко, было принципиально закрыть этот вопрос.

По закону, если мы покупаем газ у компании, где у нас доля, то есть более 50%, мы обязаны покупать его по рыночной цене. Если "Нафтогаз" не хотел бы, то потом он мог бы не выполнять это соглашение,

– отметил Витренко.

Он отметил, что Укрнафта не должна была продавать газ по нерыночной цене. Ведь это их право как любой компании. "Когда я координировал Укрнафту, мы заставили миноритариев, которых представлял Коломойский, вернуть 1 миллиард гривен. А когда я не координировал Укрнафту, из нее вывели примерно 15 миллиардов гривен и проценты", – добавил Витренко.

Интересы "Нафтогаза" и Укрнафты

Более того, он отметил, что "Нафтогаз" проигрывал Укрнафте международный арбитраж в Лондоне по соглашению акционеров.

Витренко добавил: "Нельзя сказать, что мы ничего не делали или подыгрывали Укрнафте. В рамках закона мы делали максимального для того, чтобы действовать в интересах Укрнафты. А поскольку мы мажоритарный акционер Укрнафты, то действовать в ее интересах – значит действовать в интересах "Нафтогаза" тоже".

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