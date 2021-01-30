Известный шоумен, телеведущий и пародист Александр Скичко стал главой Черкасской областной госадминистрации. Однако звезда Скичко засияла еще до начала политической карьеры. Интересные факты из биографии Александра Скичко – читайте в материале 24 канала.

Источник: 24 канал

Ранее назначение Александра Скичко поддержали и Кабмин, и президент Владимир Зеленский.

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Что известно о новом главе Черкасской области

29-летний черкащанин Александр Скичко с детства имел склонность к творчеству. Он учился профессионально играть на свирели и саксофоне. Несмотря на экономическое образование, Скичко начал строить карьеру на телевидении. Впервые на больших экранах политик появился на музыкальном канале "O-TV". Там Скичко был ведущим молодежной программы Teen-клуб.

Участие в известных талант-шоу

Уже в 2009 году Александр принял участие в шоу "Караоке на Майдане". Там он раскрылся не только как певец, но и показал себя умелым пародистом. Как ни странно, Скичко прошел во второй тур и даже победил.

Скичко участвовал в "Караоке на Майдане": смотрите видео

Затем Скичко решил попробовать свои силы в другом шоу – "У Украины есть талант". Однако на этот раз он выступал с пародиями. Зрители по достоинству оценили выступление 19-летнего парня. В восторге были и судьи, от которых будущий политик получил 3 "да". Скичко попал в топ 50 лучших участников, но вылетел на первом прямом эфире. Однако даже несмотря на поражение, Скичко запомнился зрителям.

Выступление Александра Скичко на "У Украины есть талант": смотрите видео

Украинской сценой Александр Скичко не ограничился. В 2011 году он дошел до финала талант-шоу "Минута славы" на российском "Первом канале". Там Скичко снова показал свои сильные стороны в пародии.

Также украинский шоумен некоторое время был ведущим утреннего шоу "Добрый монинг" на российском телеканале Муз-ТВ.

Необычный рекорд

В ноябре 2012 года Александр Скичко установил рекорд Украины, надев на себя 69 пар трусов. Однако уже в 2021 году рекорд Скичко побил известный телеведущий саркастической программы Майкл Щур. Он в эфире натянул на себя 71 пар трусов.

Председатель ОГА, который может надеть 69 трусов, это действительно профессиональный, стрессоустойчивый и железнояйцевый человек,

– отметил Майкл Щур.

Как Майкл Щур побил рекорд Александра Скичко: смотрите видео

Карьера ведущего и курьезы на телевидении

После карьеры в России Скичко стал ведущим ежедневного прямого эфирного утреннего шоу "Подъем" на "Новом канале". Там он попал в пикантную ситуацию, показав на всю страну себя в стрингах. Тогда Александр демонстрировал на себе Spa-процедуры.

Ведущий Саша Скичко показал себя в стрингах: смотрите видео

Именно "Подъем" и принес политику популярность, но по-настоящему звезда Скичко засияла после роли ведущего "Евровидения", которое в 2017 году проходило в Киеве.

Заметим, что до начала политической карьеры Скичко был автором идеи, креативным продюсером и ведущим реалити-шоу "Мачо не плачут", а также был ведущим нескольких программ, среди них:

"Пой как звезда" на телеканале "Украина".

"Звездный путь" на телеканале "Украина".

Let's go show на радио NRJ.

До 2019 году шоумен не имел никакого отношения к политике. Однако в июле 2019 года член "Слуги народа" Скичко победил на парламентских выборах в 197 округе, на Черкасщине.