Інститут нацпам'яті готує апеляцію щодо перейменування вулиць: деталі
Український інститут національної пам'яті подасть апеляцію на рішення Окружного адміністративного суду Києва про скасування перейменування низки вулиць Києва. Також він підтримає Київську міську раду в суді.
Суд скасував рішення Київської міської ради від 7 липня 2016 року № 559/559. Ним вона перейменувала низку вулиць.
До теми ОАСК скасував рішення Київради про перейменування проспекту Бандери: у чому абсурдність
УІНП подаватиме апеляцію
Мовиться не лише про проспект Степана Бандери, а про цілу низку вулиць, які перейменували на честь абсолютно різних історичних постатей:
- військових Армії УНР (Олексія Алмазова та Михайла Омелянович-Павленка);
- письменника-шістдесятника Євгена Гуцала;
- відомого лікаря, педагога й гуманіста Януша Корчака, який загинув від рук нацистів.
Усі перейменування без винятку потрапили під рішення суду. Інститут готується подати апеляційну скаргу,
– зазначив голова Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович.
Також він порівняв з судовими процесами довкола перейменування проспекту Маршала Жукова на проспект Петра Григоренка у Харкові: "Ми вже мали рішення судів першої інстанції, які потім скасовують апеляційні суди".
Які вулиці перейменувала КМР
Нагадаємо, що Київська міська рада перейменувала такі вулиці:
- вулицю Баумана на Януша Корчака у Шевченківському районі;
- вулицю Кутузова на Генерала Алмазова;
- вулицю Суворова на Михайла Омеляновича-Павленка;
- провулок Кутузова на провулок Євгена Гуцала у Печерському район;
- проспект Московський на Степана Бандери в Оболонському та Подільському районах.
Перейменування проспекту Бандери: коротко
- ОАСК 11 лютого визнав неправомірним перейменування Московського проспекту на проспект Бандери.
- Через це скандальне рішення міська влада Києва вже готує апеляцію, вважаючи, що воно є незаконним і не обґрунтованим.
- Також у Києві почали протестувати активісти. Вони принесли до стін суду плакат з написом – "Який нах*й Московський?" та "дошку пошани" суддів, які працюють в ОАСК.
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